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Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3.3 milyon lira ceza
Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3.3 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Kentsel atık suyu arıtmadan Deliçay deresine döken Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 lira ceza kesildi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T11:17+0300
2025-01-17T11:19+0300
türkiye
müsilaj
bursa
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
ceza
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Kentsel atık suyu arıtmadan dereye döken tesise 3,3 milyonu aşkın ceza kesildi.3 milyon cezaÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı doğrultusunda 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları yapıldı.Bakanlık ekiplerinin denetimleri sonucunda, kentsel atık suları arıtmadan Deliçay deresine döken Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 lira ceza uygulandı.Toplamda 10 milyon lira ceza12 Ocak'ta Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'ye 1 milyon 337 bin, 6-10 Ocak'taki müsilaj denetimlerinde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesildi.Atık suların denizdeki sıcaklık, azot ve fosfor artışına neden olarak müsilaj oluşturduğu vurgulanan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulunun, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerini tespit ettikleri aktarıldı.Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "Bugün belediyelerimizin çoğunun hala, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yapmayı bir yana bırakın, mevcut tesisleri dahi yenilemediklerini, hala Marmara'yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan belediyelerimize açık çağrımızdır. Lütfen artık hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun." ifadeleri hatırlatıldı.Müsilaj İstanbul'da yüzeye çıktıMüsilaj Bilim Kurulu üyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı da İstanbul Bostancı'da yüzeye çıkan müsilajı paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/marmara-denizine-kiyisi-olan-belediyelere-musilaj-uyarisi-surecin-takipcisi-olacagiz-1092348228.html
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müsilaj, bursa, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, ceza
müsilaj, bursa, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, ceza

Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3.3 milyon lira ceza

11:17 17.01.2025 (güncellendi: 11:19 17.01.2025)
© İHAMarmara Denizi müsilaj
Marmara Denizi müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© İHA
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Kentsel atık suyu arıtmadan Deliçay deresine döken Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 lira ceza kesildi.
Kentsel atık suyu arıtmadan dereye döken tesise 3,3 milyonu aşkın ceza kesildi.

3 milyon ceza

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı doğrultusunda 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları yapıldı.
Bakanlık ekiplerinin denetimleri sonucunda, kentsel atık suları arıtmadan Deliçay deresine döken Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin 688 lira ceza uygulandı.

Toplamda 10 milyon lira ceza

12 Ocak'ta Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'ye 1 milyon 337 bin, 6-10 Ocak'taki müsilaj denetimlerinde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesildi.
Atık suların denizdeki sıcaklık, azot ve fosfor artışına neden olarak müsilaj oluşturduğu vurgulanan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulunun, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerini tespit ettikleri aktarıldı.
Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "Bugün belediyelerimizin çoğunun hala, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yapmayı bir yana bırakın, mevcut tesisleri dahi yenilemediklerini, hala Marmara'yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan belediyelerimize açık çağrımızdır. Lütfen artık hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun." ifadeleri hatırlatıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde görülen kirliliğin müsilaj değil alglerden kaynaklandığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada Köpüklenmenin önemli ölçüde kaybolduğu, deniz suyunun berrak olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
TÜRKİYE
Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelere müsilaj uyarısı: 'Sürecin takipçisi olacağız'
4 Ocak, 17:08

Müsilaj İstanbul'da yüzeye çıktı

Müsilaj Bilim Kurulu üyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı da İstanbul Bostancı'da yüzeye çıkan müsilajı paylaştı.
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