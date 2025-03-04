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İran parlamento üyesi Ardestani: Trump Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde arabuluculuk yapmasını istedi
İran parlamento üyesi Ardestani: Trump Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde arabuluculuk yapmasını istedi
Sputnik Türkiye
İran parlamentosu üyesi Ardestani Sputnik İran'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T21:24+0300
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İran parlamentosu üyesi Ahmad Bahşayeş Ardestani, yaptığı açıklamada, "İslam Devrimi'nden bu yana Amerikalılarla çatışma halindeyiz. ABD bizi bastıramadı ama biz de onlardan tamamen kurtulamadık. Dolayısıyla elbette müzakerelere ihtiyaç var ve Putin'in Amerikalıların bize yönelik tutumunu değiştirmesi iyi olacaktır” cümlelerini kaydetti.Ahmad Bahşayeş Ardestani, müzakereler için üç koşul belirlediklerini belirterek bu şartları şu şekilde sıraladı:Ardestani açıklamasını, “Elbette Amerikalıların yönteminin güç göstermek olduğunu biliyoruz. Macron ve Zelenskiy bunu bizzat hissettiler. Ancak İran'la ilgili olarak ABD farklı bir yaklaşım geliştirmelidir. Bizimle bu şekilde konuşması mümkün olmayacaktır” cümleleriyle sonlandırdı.
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İran parlamento üyesi Ardestani: Trump Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde arabuluculuk yapmasını istedi

21:24 04.03.2025
© İHAİran bayrak, İran bayrağı
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© İHA
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İran parlamentosu üyesi Ardestani Sputnik İran'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde arabuluculuk yapmasını istediğini söyledi.
İran parlamentosu üyesi Ahmad Bahşayeş Ardestani, yaptığı açıklamada, "İslam Devrimi'nden bu yana Amerikalılarla çatışma halindeyiz. ABD bizi bastıramadı ama biz de onlardan tamamen kurtulamadık. Dolayısıyla elbette müzakerelere ihtiyaç var ve Putin'in Amerikalıların bize yönelik tutumunu değiştirmesi iyi olacaktır” cümlelerini kaydetti.
Ahmad Bahşayeş Ardestani, müzakereler için üç koşul belirlediklerini belirterek bu şartları şu şekilde sıraladı:
1.
Baskı altında hiçbir konuda anlaşmaya varmayacağız.
2.
ABD önkoşullara sınır koymamalı.
3.
Adil olma ilkeleri temelinde müzakere edeceğiz.
Ardestani açıklamasını, “Elbette Amerikalıların yönteminin güç göstermek olduğunu biliyoruz. Macron ve Zelenskiy bunu bizzat hissettiler. Ancak İran'la ilgili olarak ABD farklı bir yaklaşım geliştirmelidir. Bizimle bu şekilde konuşması mümkün olmayacaktır” cümleleriyle sonlandırdı.
Türkiye ve İran - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
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