https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/iran-parlamento-uyesi-ardestani-trump-putinden-iran-ile-nukleer-muzakerelerde-arabuluculuk-1094193818.html
İran parlamento üyesi Ardestani: Trump Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde arabuluculuk yapmasını istedi
İran parlamento üyesi Ardestani: Trump Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde arabuluculuk yapmasını istedi
Sputnik Türkiye
İran parlamentosu üyesi Ardestani Sputnik İran'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T21:24+0300
2025-03-04T21:24+0300
2025-03-04T21:24+0300
dünya
abd
i̇ran
rusya
donald trump
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/01/1064029062_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df0a79638a36a8bb6a1ad208581f990a.jpg
İran parlamentosu üyesi Ahmad Bahşayeş Ardestani, yaptığı açıklamada, "İslam Devrimi'nden bu yana Amerikalılarla çatışma halindeyiz. ABD bizi bastıramadı ama biz de onlardan tamamen kurtulamadık. Dolayısıyla elbette müzakerelere ihtiyaç var ve Putin'in Amerikalıların bize yönelik tutumunu değiştirmesi iyi olacaktır” cümlelerini kaydetti.Ahmad Bahşayeş Ardestani, müzakereler için üç koşul belirlediklerini belirterek bu şartları şu şekilde sıraladı:Ardestani açıklamasını, “Elbette Amerikalıların yönteminin güç göstermek olduğunu biliyoruz. Macron ve Zelenskiy bunu bizzat hissettiler. Ancak İran'la ilgili olarak ABD farklı bir yaklaşım geliştirmelidir. Bizimle bu şekilde konuşması mümkün olmayacaktır” cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/iran-maslahatguzari-disisleri-bakanligina-cagrildi-dis-politika-konulari-ic-politika-malzemesi-1094185038.html
i̇ran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/01/1064029062_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e1edb5d374e0c0e3c25e769a8e63671.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, rusya, donald trump, vladimir putin
abd, i̇ran, rusya, donald trump, vladimir putin
İran parlamento üyesi Ardestani: Trump Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde arabuluculuk yapmasını istedi
İran parlamentosu üyesi Ardestani Sputnik İran'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde arabuluculuk yapmasını istediğini söyledi.
İran parlamentosu üyesi Ahmad Bahşayeş Ardestani, yaptığı açıklamada, "İslam Devrimi'nden bu yana Amerikalılarla çatışma halindeyiz. ABD bizi bastıramadı ama biz de onlardan tamamen kurtulamadık. Dolayısıyla elbette müzakerelere ihtiyaç var ve Putin'in Amerikalıların bize yönelik tutumunu değiştirmesi iyi olacaktır” cümlelerini kaydetti.
Ahmad Bahşayeş Ardestani, müzakereler için üç koşul belirlediklerini belirterek bu şartları şu şekilde sıraladı:
1.
Baskı altında hiçbir konuda anlaşmaya varmayacağız.
2.
ABD önkoşullara sınır koymamalı.
3.
Adil olma ilkeleri temelinde müzakere edeceğiz.
Ardestani açıklamasını, “Elbette Amerikalıların yönteminin güç göstermek olduğunu biliyoruz. Macron ve Zelenskiy bunu bizzat hissettiler. Ancak İran'la ilgili olarak ABD farklı bir yaklaşım geliştirmelidir. Bizimle bu şekilde konuşması mümkün olmayacaktır” cümleleriyle sonlandırdı.