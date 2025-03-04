https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/iran-parlamento-uyesi-ardestani-trump-putinden-iran-ile-nukleer-muzakerelerde-arabuluculuk-1094193818.html

İran parlamento üyesi Ardestani: Trump Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde arabuluculuk yapmasını istedi

İran parlamento üyesi Ardestani: Trump Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde arabuluculuk yapmasını istedi

Sputnik Türkiye

İran parlamentosu üyesi Ardestani Sputnik İran'a yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran ile nükleer müzakerelerde... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T21:24+0300

2025-03-04T21:24+0300

2025-03-04T21:24+0300

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İran parlamentosu üyesi Ahmad Bahşayeş Ardestani, yaptığı açıklamada, "İslam Devrimi'nden bu yana Amerikalılarla çatışma halindeyiz. ABD bizi bastıramadı ama biz de onlardan tamamen kurtulamadık. Dolayısıyla elbette müzakerelere ihtiyaç var ve Putin'in Amerikalıların bize yönelik tutumunu değiştirmesi iyi olacaktır” cümlelerini kaydetti.Ahmad Bahşayeş Ardestani, müzakereler için üç koşul belirlediklerini belirterek bu şartları şu şekilde sıraladı:Ardestani açıklamasını, “Elbette Amerikalıların yönteminin güç göstermek olduğunu biliyoruz. Macron ve Zelenskiy bunu bizzat hissettiler. Ancak İran'la ilgili olarak ABD farklı bir yaklaşım geliştirmelidir. Bizimle bu şekilde konuşması mümkün olmayacaktır” cümleleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/iran-maslahatguzari-disisleri-bakanligina-cagrildi-dis-politika-konulari-ic-politika-malzemesi-1094185038.html

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