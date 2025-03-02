Bakan Fidan: Türkiye'nin hem Ukrayna'daki barış anlaşması hem de Avrupa'daki güvenlik mimarisi için katkısı önemli

"Müteakip toplantılar olacak, ki bu toplantıları anladığımız kadarıyla daha sık aralıklarla ve bir araya gelmek olacak. Burada, 6 ayda bir, iki ayda bir değil de belki iki haftada bir, üç haftada bir yapılacak toplantıları göreceğiz.

Amerika'daki son ortaya konulan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum. Bu açıktan tartışılıyor. bu tartışmalar yakından takip ediliyor."