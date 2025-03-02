https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/bakan-fidan-turkiyenin-hem-ukraynadaki-baris-anlasmasi-hem-de-avrupadaki--guvenlik-mimarisi-icin-1094127328.html
Bakan Fidan: Türkiye'nin hem Ukrayna'daki barış anlaşması hem de Avrupa'daki güvenlik mimarisi için katkısı önemli
Bakan Fidan: Türkiye'nin hem Ukrayna'daki barış anlaşması hem de Avrupa'daki güvenlik mimarisi için katkısı önemli
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, "Türkiye'nin hem Ukrayna'daki barış anlaşması hem de Avrupa'daki güvenlik mimarisinin yeniden oluşması için katkısı önemli" dedi. 02.03.2025, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirvenin ardından Türk basınına açıklamalarda bulundu.Toplantının ana gündeminin Ukrayna olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, Avrupa Birliği'nde ABD'nin son haftalarda aldığı pozisyonun netleşmesi ışığında bazı farklı görüşlerin olduğunu belirtti. Fidan, bunların Avrupalı liderler tarafından bir masa etrafında tartışıldığına vurgu yaptı.Bakan Fidan, Türkiye'nin hem Ukrayna'daki olası barış anlaşmasında hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında katkısının önemli olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunun hayata geçmesi için büyük bir vizyonu olduğunu ifade etti."ABD'ye ziyaret düzenleyen Avrupalı liderlerin tekrar bir araya gelip, neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var" diyen Fidan, kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumda olduğunu söyledi.Fidan sözlerine şöyle devam etti:'Barışı mümkün kılacak unsurlar neler?'"Özellikle Ukrayna'da olacak bir barış anlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa'nın bu çerçevede yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz" diyen Fidan, hemen ateşkes olmasını ve ardından da kalıcı bir barış anlaşması umduğunu belirtti.Fidan, "Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir? O konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizim önceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz. Onun için önceden çalışmalıyız" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/abd-baris-isterken-avrupa-balonun-surmesinden-yana-diyen-lavrov-zelenskiy-katiksiz-bir-nazi-1094122833.html
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türkiye, hakan fidan, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Bakan Fidan: Türkiye'nin hem Ukrayna'daki barış anlaşması hem de Avrupa'daki güvenlik mimarisi için katkısı önemli
21:11 02.03.2025 (güncellendi: 21:30 02.03.2025)
Dışişleri Bakanı Fidan, "Türkiye'nin hem Ukrayna'daki barış anlaşması hem de Avrupa'daki güvenlik mimarisinin yeniden oluşması için katkısı önemli" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirvenin ardından Türk basınına açıklamalarda bulundu.
Toplantının ana gündeminin Ukrayna olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, Avrupa Birliği'nde ABD'nin son haftalarda aldığı pozisyonun netleşmesi ışığında bazı farklı görüşlerin olduğunu belirtti. Fidan, bunların Avrupalı liderler tarafından bir masa etrafında tartışıldığına vurgu yaptı.
Bakan Fidan, Türkiye'nin hem Ukrayna'daki olası barış anlaşmasında hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında katkısının önemli olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunun hayata geçmesi için büyük bir vizyonu olduğunu ifade etti.
"ABD'ye ziyaret düzenleyen Avrupalı liderlerin tekrar bir araya gelip, neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var" diyen Fidan, kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumda olduğunu söyledi.
Fidan sözlerine şöyle devam etti:
"Müteakip toplantılar olacak, ki bu toplantıları anladığımız kadarıyla daha sık aralıklarla ve bir araya gelmek olacak. Burada, 6 ayda bir, iki ayda bir değil de belki iki haftada bir, üç haftada bir yapılacak toplantıları göreceğiz.
Amerika'daki son ortaya konulan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum. Bu açıktan tartışılıyor. bu tartışmalar yakından takip ediliyor."
'Barışı mümkün kılacak unsurlar neler?'
"Özellikle Ukrayna'da olacak bir barış anlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa'nın bu çerçevede yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz" diyen Fidan, hemen ateşkes olmasını ve ardından da kalıcı bir barış anlaşması umduğunu belirtti.
Fidan, "Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir? O konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizim önceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz. Onun için önceden çalışmalıyız" şeklinde konuştu.