https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/gemi-adamlarinin-gunluk-iase-bedeli--325-liraya-yukseltildi-1094159057.html

Gemi adamlarının günlük iaşe bedeli 325 liraya yükseltildi

Gemi adamlarının günlük iaşe bedeli 325 liraya yükseltildi

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kararına göre gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 230 liradan 325 liraya yükseltildi. 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T02:30+0300

2025-03-04T02:30+0300

2025-03-04T02:30+0300

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gemi

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İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeline ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre iaşe bedeli 230 bin liradan 325 liraya yükseltildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.19 Şubat'ta toplanan kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 325 lira olmasını kararlaştırdı.Karar öncesi gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 230 lira veriliyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselmelerine-iliskin-kararlar-yayimlandi-isimleri-listede-1094158788.html

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