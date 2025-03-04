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Gazetecilerin 'bilirkişi' davasında karar: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz edecek
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Gazetecilerin 'bilirkişi' davasında karar: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz edecek
Gazetecilerin 'bilirkişi' davasında karar: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz edecek
Sputnik Türkiye
İstanbul’da bir bilirkişi görüşmesinin izinsiz kaydedilerek ifşa edilmesi davasında yargılanan gazeteciler hakkında karar çıktı. Savcılığın hapis cezası talep... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T15:34+0300
2025-03-04T16:31+0300
türki̇ye
suat toktaş
halk tv
bilirkişi
barış pehlivan
seda selek
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İstanbul’da bir bilirkişi görüşmesinin izinsiz kaydedilip ifşa edilmesi iddiasıyla yargılanan gazeteciler hakkındaki davada mahkeme beraat kararı verdi. Savcılık mütalaasında, gazeteciler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un 6 ila 14 yıl, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’in ise 4 ila 9 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.Ayrıca Suat Toktaş’ın tutukluluk halinin devamını isteyen savcılık, mahkemeye sunduğu mütalaada sanıkların cezalandırılması gerektiğini savundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Serhan Asker, "kolay gelsin", Barış Pehlivan, "Gazetecilik kazanacak", Kürşad Oğuz, "Beraatimi talep ederim kararınıza güveniyorum" ve Seda Selek de "Gazetecilik kazanacak adalet yerini bulacak. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Suat Toktaş da, "38 yıldır gazeteciliği şartlara göre yapmıyorum, hukukun da şartlara göre yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar bana hangi kanal emanet edildiyse gazeteciliğimi ona göre yaptım. Patronlar böyle milyon dolarlık kanallarını hukuk bilmeyen, siyaset bilmeyen insanlara emanet etmezler, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.5 gazeteci için beraat kararı Mahkeme, 5 gazeteci için beraat kararı verdi. Suat Toktaş hakkında da tahliye kararı alındı. 5 gazeteci "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasından beraat etti. "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" suçlamasından da dosya uzlaşmaya gönderildi.Başsavcılık itiraz edecekİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecilere bilirkişi davasında kararın istinafa taşınacağını ve Toktaş'ın tahliye kararına itiraz edileceğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da, "Kamuoyunda bilirkişi davası olarak bilinen ve bugün görülen davanın kararı istinaf edilecektir. Ayrıca tahliye kararına da itiraz edilecektir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/halk-tv--iddianamesi-kabul-edildi-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu-1093762736.html
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suat toktaş, halk tv, bilirkişi, barış pehlivan, seda selek
suat toktaş, halk tv, bilirkişi, barış pehlivan, seda selek

Gazetecilerin 'bilirkişi' davasında karar: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz edecek

15:34 04.03.2025 (güncellendi: 16:31 04.03.2025)
© Fotoğraf : Halk TVHalk TV
Halk TV - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© Fotoğraf : Halk TV
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İstanbul’da bir bilirkişi görüşmesinin izinsiz kaydedilerek ifşa edilmesi davasında yargılanan gazeteciler hakkında karar çıktı. Savcılığın hapis cezası talep ettiği Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker beraat etti. Tutuklu bulunan Suat Toktaş hakkında tahliye kararı verilirken başsavcılık karara itiraz edecek.
İstanbul’da bir bilirkişi görüşmesinin izinsiz kaydedilip ifşa edilmesi iddiasıyla yargılanan gazeteciler hakkındaki davada mahkeme beraat kararı verdi. Savcılık mütalaasında, gazeteciler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un 6 ila 14 yıl, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’in ise 4 ila 9 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
Ayrıca Suat Toktaş’ın tutukluluk halinin devamını isteyen savcılık, mahkemeye sunduğu mütalaada sanıkların cezalandırılması gerektiğini savundu.
Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Serhan Asker, "kolay gelsin", Barış Pehlivan, "Gazetecilik kazanacak", Kürşad Oğuz, "Beraatimi talep ederim kararınıza güveniyorum" ve Seda Selek de "Gazetecilik kazanacak adalet yerini bulacak. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Suat Toktaş da, "38 yıldır gazeteciliği şartlara göre yapmıyorum, hukukun da şartlara göre yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar bana hangi kanal emanet edildiyse gazeteciliğimi ona göre yaptım. Patronlar böyle milyon dolarlık kanallarını hukuk bilmeyen, siyaset bilmeyen insanlara emanet etmezler, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

5 gazeteci için beraat kararı

Mahkeme, 5 gazeteci için beraat kararı verdi. Suat Toktaş hakkında da tahliye kararı alındı. 5 gazeteci "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasından beraat etti. "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" suçlamasından da dosya uzlaşmaya gönderildi.

Başsavcılık itiraz edecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecilere bilirkişi davasında kararın istinafa taşınacağını ve Toktaş'ın tahliye kararına itiraz edileceğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da, "Kamuoyunda bilirkişi davası olarak bilinen ve bugün görülen davanın kararı istinaf edilecektir. Ayrıca tahliye kararına da itiraz edilecektir" denildi.
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