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Gazeteci Suat Toktaş tahliye oldu: 'Karar umudumuzu yeşertti'
Gazeteci Suat Toktaş tahliye oldu: 'Karar umudumuzu yeşertti'
Sputnik Türkiye
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, 34 günlük tutukluluğunun ardından Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Toktaş, tahliyesinin ardından yaptığı... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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suat toktaş
halk tv
bilirkişi
bilirkişi raporu
özel bilirkişi raporu
bilirkişilik
soruşturma
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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, mahkeme kararıyla 34 gün sonra tahliye edildi.Tahliye kararının ardından cezaevi önünde bir araya gelen basın mensupları ve yakınları, Toktaş’ı alkışlarla karşıladı. Toktaş, tahliyesinin hemen ardından bir açıklama yaparak, süreç boyunca kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.Toktaş, açıklamasında sırasıyla izleyicilere, siyasetçilere, avukatlara, gazeteci arkadaşlarına ve Halk TV çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Özellikle duruşma sürecinde kendisini destekleyen gazetecilerin gazetecilik mesleğine olan inancını tazelediğini belirten Toktaş, “Her görüşten farklı kanal ve gazetelerde konuşan gazeteci arkadaşlarım, gazeteciliğime neredeyse kefalet gösterdi” ifadelerini kullandı.Toktaş'ın tahliyesine karar veren mahkeme, 'kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlamasıyla ilgili dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Savcılığın tahliye kararına itirazı reddedildi ve dosya nihai karar için üst mahkemeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/halk-tv-genel-yayin-yonetmeni-suat-toktas-tutuklandi-baris-pehlivan-ve-kursad-oguz-adli-kontrolle-1093181843.html
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gazeteci, suat toktaş, halk tv, bilirkişi, bilirkişi raporu, özel bilirkişi raporu, bilirkişilik, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı, tahliye, erken tahliye, şartlı tahliye
gazeteci, suat toktaş, halk tv, bilirkişi, bilirkişi raporu, özel bilirkişi raporu, bilirkişilik, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı, tahliye, erken tahliye, şartlı tahliye

Gazeteci Suat Toktaş tahliye oldu: 'Karar umudumuzu yeşertti'

23:06 04.03.2025 (güncellendi: 23:09 04.03.2025)
© Fotoğraf : Suat Toktaş XSuat Toktaş
Suat Toktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© Fotoğraf : Suat Toktaş X
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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, 34 günlük tutukluluğunun ardından Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Toktaş, tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada, izleyicilere, siyasetçilere ve meslektaşlarına teşekkür ederek adalet umudunun devam ettiğini vurguladı.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, mahkeme kararıyla 34 gün sonra tahliye edildi.
Tahliye kararının ardından cezaevi önünde bir araya gelen basın mensupları ve yakınları, Toktaş’ı alkışlarla karşıladı. Toktaş, tahliyesinin hemen ardından bir açıklama yaparak, süreç boyunca kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.
Toktaş, açıklamasında sırasıyla izleyicilere, siyasetçilere, avukatlara, gazeteci arkadaşlarına ve Halk TV çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Özellikle duruşma sürecinde kendisini destekleyen gazetecilerin gazetecilik mesleğine olan inancını tazelediğini belirten Toktaş, “Her görüşten farklı kanal ve gazetelerde konuşan gazeteci arkadaşlarım, gazeteciliğime neredeyse kefalet gösterdi” ifadelerini kullandı.
Toktaş'ın tahliyesine karar veren mahkeme, 'kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlamasıyla ilgili dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Savcılığın tahliye kararına itirazı reddedildi ve dosya nihai karar için üst mahkemeye sevk edildi.
Kürşad Oğuz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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