https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/gazeteci-suat-toktas-tahliye-oldu-karar-umudumuzu-yesertti-1094195046.html

Gazeteci Suat Toktaş tahliye oldu: 'Karar umudumuzu yeşertti'

Gazeteci Suat Toktaş tahliye oldu: 'Karar umudumuzu yeşertti'

Sputnik Türkiye

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, 34 günlük tutukluluğunun ardından Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Toktaş, tahliyesinin ardından yaptığı... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T23:06+0300

2025-03-04T23:06+0300

2025-03-04T23:09+0300

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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, mahkeme kararıyla 34 gün sonra tahliye edildi.Tahliye kararının ardından cezaevi önünde bir araya gelen basın mensupları ve yakınları, Toktaş’ı alkışlarla karşıladı. Toktaş, tahliyesinin hemen ardından bir açıklama yaparak, süreç boyunca kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.Toktaş, açıklamasında sırasıyla izleyicilere, siyasetçilere, avukatlara, gazeteci arkadaşlarına ve Halk TV çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Özellikle duruşma sürecinde kendisini destekleyen gazetecilerin gazetecilik mesleğine olan inancını tazelediğini belirten Toktaş, “Her görüşten farklı kanal ve gazetelerde konuşan gazeteci arkadaşlarım, gazeteciliğime neredeyse kefalet gösterdi” ifadelerini kullandı.Toktaş'ın tahliyesine karar veren mahkeme, 'kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlamasıyla ilgili dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Savcılığın tahliye kararına itirazı reddedildi ve dosya nihai karar için üst mahkemeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/halk-tv-genel-yayin-yonetmeni-suat-toktas-tutuklandi-baris-pehlivan-ve-kursad-oguz-adli-kontrolle-1093181843.html

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