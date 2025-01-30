https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/halk-tv-genel-yayin-yonetmeni-suat-toktas-tutuklandi-baris-pehlivan-ve-kursad-oguz-adli-kontrolle-1093181843.html

Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrolle serbest

Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrolle serbest

Sputnik Türkiye

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'a adli kontrol kararı verildi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

son dakika

halk tv

barış pehlivan

kürşad oğuz

suat toktaş

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'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmen Suat Toktaş tutuklandı. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan gazeteci Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'a haftada 3 gün imza atma kararı ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

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son dakika, halk tv, barış pehlivan, kürşad oğuz, suat toktaş