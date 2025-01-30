https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/halk-tv-genel-yayin-yonetmeni-suat-toktas-tutuklandi-baris-pehlivan-ve-kursad-oguz-adli-kontrolle-1093181843.html
Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrolle serbest
Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrolle serbest
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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'a adli kontrol kararı verildi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T01:20+0300
2025-01-30T01:20+0300
2025-01-30T01:36+0300
türkiye
son dakika
halk tv
barış pehlivan
kürşad oğuz
suat toktaş
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'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmen Suat Toktaş tutuklandı. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan gazeteci Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'a haftada 3 gün imza atma kararı ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.
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son dakika, halk tv, barış pehlivan, kürşad oğuz, suat toktaş
son dakika, halk tv, barış pehlivan, kürşad oğuz, suat toktaş
Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrolle serbest
01:20 30.01.2025 (güncellendi: 01:36 30.01.2025)
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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'a adli kontrol kararı verildi.
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmen Suat Toktaş tutuklandı. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan gazeteci Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'a haftada 3 gün imza atma kararı ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.