https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/galatasarayda-gece-yarisi-kap-bildirimi-geldi-satin-alma-opsiyonu-da-var-1093291906.html
Galatasaray'da gece yarısı KAP bildirimi geldi: Satın alma opsiyonu da var
Galatasaray'da gece yarısı KAP bildirimi geldi: Satın alma opsiyonu da var
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Alvaro Morata transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol golcünün Milan’dan 6 milyon euro bedelle kiralandığını açıkladı. Yapılan... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T07:03+0300
2025-02-03T07:03+0300
2025-02-03T07:03+0300
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Sarı-kırmızılı ekip, Alvaro Morata’nın 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında Milan’dan kiralandığını duyurdu. Galatasaray, İtalyan ekibine bu transfer için toplamda 6 milyon euro ödeme yapacak.Buna ek olarak, futbolcunun maaşı şu şekilde belirlendi:Galatasaray’ın satın alma opsiyonu bulunuyorGalatasaray, 15 Ocak 2026’ya kadar 8 milyon euro karşılığında Morata’nın bonservisini alma hakkına sahip. Eğer bu opsiyon kullanılırsa, ödeme 6 taksit halinde gerçekleştirilecek.Ancak Galatasaray, bu opsiyonu kullanmazsa bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026’ya kadar uzatma hakkına sahip olacak. Kiralama süresi uzatılırsa, Morata 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için 3 milyon euro garanti ücret alacak.İkinci satın alma opsiyonu da mevcutGalatasaray, Morata’yı 10 Haziran 2026’ya kadar 9 milyon euro karşılığında bonservisiyle transfer edebilir. Bu durumda da ödeme 6 taksit halinde yapılacak.Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcuya şu garanti ücretler ödenecek:Galatasaray’ın gol yükünü hafifletecekAlvaro Morata, Avrupa’nın en tecrübeli forvetlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde forma giyen 31 yaşındaki forvet, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle tanınıyor.Sarı-kırmızılı ekip, Morata transferiyle forvet hattını güçlendirmeyi ve Şampiyonlar Ligi’nde daha iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.Galatasaray, yıldız golcüyü 8 Şubat’ta yapılacak imza töreniyle resmi olarak tanıtacak.
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Galatasaray'da gece yarısı KAP bildirimi geldi: Satın alma opsiyonu da var
Galatasaray, Alvaro Morata transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol golcünün Milan’dan 6 milyon euro bedelle kiralandığını açıkladı. Yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimiyle transferin mali detayları da netleşti. Galatasaray, Morata için 8 ve 9 milyon euro olmak üzere iki farklı satın alma opsiyonuna sahip.
Sarı-kırmızılı ekip, Alvaro Morata’nın 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında Milan’dan kiralandığını duyurdu. Galatasaray, İtalyan ekibine bu transfer için toplamda 6 milyon euro ödeme yapacak.
Buna ek olarak, futbolcunun maaşı şu şekilde belirlendi:
2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 3 milyon euro garanti ücret. 2025-2026 sezonunun ilk yarısı için 3 milyon euro garanti ücret.
Galatasaray’ın satın alma opsiyonu bulunuyor
Galatasaray, 15 Ocak 2026’ya kadar 8 milyon euro karşılığında Morata’nın bonservisini alma hakkına sahip. Eğer bu opsiyon kullanılırsa, ödeme 6 taksit halinde gerçekleştirilecek.
Ancak Galatasaray, bu opsiyonu kullanmazsa bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026’ya kadar uzatma hakkına sahip olacak. Kiralama süresi uzatılırsa, Morata 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için 3 milyon euro garanti ücret alacak.
İkinci satın alma opsiyonu da mevcut
Galatasaray, Morata’yı 10 Haziran 2026’ya kadar 9 milyon euro karşılığında bonservisiyle transfer edebilir. Bu durumda da ödeme 6 taksit halinde yapılacak.
Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcuya şu garanti ücretler ödenecek:
2026-2027 sezonu için 6 milyon euro. 2027-2028 sezonu için 6 milyon euro.
Galatasaray’ın gol yükünü hafifletecek
Alvaro Morata
, Avrupa’nın en tecrübeli forvetlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid
gibi dev kulüplerde forma giyen 31 yaşındaki forvet, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle tanınıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Morata transferiyle forvet hattını güçlendirmeyi ve Şampiyonlar Ligi’nde daha iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
Galatasaray, yıldız golcüyü 8 Şubat’ta yapılacak imza töreniyle resmi olarak tanıtacak.