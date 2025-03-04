https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/eski-fifa-baskani-blatter-ve-platini-dolandiricilik-suclamalarindan-tekrar-mahkemede-1094177173.html

Eski FIFA Başkanı Blatter ve Platini, dolandırıcılık suçlamalarından tekrar mahkemede

Eski FIFA Başkanı Blatter ve Platini, dolandırıcılık suçlamalarından tekrar mahkemede

Sputnik Türkiye

Eski FIFA başkanı Sepp Blatter ve Fransız futbol efsanesi Michel Platini, dolandırıcılık suçlamalarından İsviçre'de yeniden mahkemeye çıktı. İkili, 2011'deki... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T13:50+0300

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Fransız futbol efsanesi Michel Platini, 2011'de 2.1 milyon euroluk bir ödeme almış ve ödeme, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter tarafından onaylanmıştı. İsviçre savcıları, ikiliye bu ödemeden dolandırıcılık suçlamasıyla dava açmış ve 2022'de Platini ve Blatter bu ödemenin danışmanlık ücreti olduğunu savunarak beraat etmişti. İsviçre savcıları karara itiraz etti ve Sepp Blatter ile Fransız futbol efsanesi Michel Platini, dün yeniden Muttenz'deki bir temyiz mahkemesine çıktı. Yeni davanın 6 Mart Perşembe gününe kadar sürmesi ve kararın 25 Mart'ta açıklanması bekleniyor. 88 yaşındaki Blatter, masum olduğunu belirterek "Yalanlar, iftiralar ve aldatmacalardan bahsettiğinizde, ben bu değilim. Hayatım boyunca böyle bir şey olmadı" dedi. 69 yaşındaki Platini'nin avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu. Platini, parlak bir oyunculuk kariyerine sahipti ve Avrupa'nın en yüksek bireysel futbol ödülü olan Ballon d'Or'u üç kez kazandı. Fransa'yı 1984 Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı ve Juventus ile 1985 Avrupa Kupası'nı kazandı. Fransız milli takımını çalıştırdı ve 2007'de UEFA başkanı oldu.

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fifa, uefa, michel platini, sepp blatter, i̇sviçre, dolandırıcılık