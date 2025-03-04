https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/emekli-maaslari-yeniden-hesaplanacak-nisan-ayinda-ayliklar-degisiyor-1094167616.html

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: Nisan ayında aylıklar değişiyor

Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: Nisan ayında aylıklar değişiyor

Sputnik Türkiye

Emekli maaşları yeniden hesaplanıyor. 1 Ocak 2025 sonrası emeklilik dilekçesi verenlerin maaşları, güncelleme katsayısındaki artışla yüzde 0.73 oranında yükselecek. Zamlı maaşlar Nisan ayında hesaplara yatacak

2025-03-04T10:28+0300

2025-03-04T10:28+0300

2025-03-04T10:28+0300

ekonomi̇

milli gelir

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emekli maaşı

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sgk

bağ-kur

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ocak 2025 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarını 2024 yılı güncelleme katsayısı üzerinden hesapladı. Ancak, milli gelir artış hızının kesinleşmesiyle bu katsayı güncellendi ve 1.4438 yerine 1.4544 olarak belirlendi.Habertürk'ün haberine göre, bu değişiklikle birlikte, Ocak 2025 sonrası bağlanan emekli maaşlarında yüzde 0.73 oranında bir artış olacak. Örneğin, 30.000 TL olarak hesaplanan bir emekli maaşı, 30.219 TL’ye yükselecek.Emekli maaşlarındaki artış nisanda yansıyacakKanun gereği, milli gelir artışına bağlı güncelleme katsayısındaki değişiklikler Nisan ayından itibaren emekli maaşlarına yansıtılıyor.Bu düzenleme, 2025 yılında emekli olan tüm bireyleri kapsıyor.Henüz emekli olmamış kişiler i̇çin e-Devlet üzerinden güncellemeEmekliliğe hak kazanmamış veya emeklilik dilekçesi vermemiş kişilerin e-Devlet sisteminde görünen maaşları da güncellenecek.2024’te dilekçe verenler daha yüksek maaş alıyor2024 yılı içinde emeklilik dilekçesi verenler için güncelleme katsayısı 1.8616 olarak hesaplandı.Bu tarihlere kadar emeklilik dilekçesi verenlerin maaşları, 2025 sonrası dilekçe verenlere göre yüzde 30-31 daha fazla oldu.31 Aralık 2024’e kadar dilekçe verenler artıştan yararlanamayacak2024 yılı GSYH artışına bağlı olarak yapılacak yüzde 0.73’lük artış, 31 Aralık 2024 (kamu işçileri için 14 Ocak 2025) tarihine kadar dilekçe veren emeklileri kapsamayacak.

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milli gelir, emekli, emekli maaşı, emekli, sgk, bağ-kur