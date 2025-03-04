https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/emekli-maaslari-yeniden-hesaplanacak-nisan-ayinda-ayliklar-degisiyor-1094167616.html
Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: Nisan ayında aylıklar değişiyor
Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: Nisan ayında aylıklar değişiyor
Sputnik Türkiye
Emekli maaşları yeniden hesaplanıyor. 1 Ocak 2025 sonrası emeklilik dilekçesi verenlerin maaşları, güncelleme katsayısındaki artışla yüzde 0.73 oranında yükselecek. Zamlı maaşlar Nisan ayında hesaplara yatacak
2025-03-04T10:28+0300
2025-03-04T10:28+0300
2025-03-04T10:28+0300
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ocak 2025 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarını 2024 yılı güncelleme katsayısı üzerinden hesapladı. Ancak, milli gelir artış hızının kesinleşmesiyle bu katsayı güncellendi ve 1.4438 yerine 1.4544 olarak belirlendi.Habertürk'ün haberine göre, bu değişiklikle birlikte, Ocak 2025 sonrası bağlanan emekli maaşlarında yüzde 0.73 oranında bir artış olacak. Örneğin, 30.000 TL olarak hesaplanan bir emekli maaşı, 30.219 TL’ye yükselecek.Emekli maaşlarındaki artış nisanda yansıyacakKanun gereği, milli gelir artışına bağlı güncelleme katsayısındaki değişiklikler Nisan ayından itibaren emekli maaşlarına yansıtılıyor.Bu düzenleme, 2025 yılında emekli olan tüm bireyleri kapsıyor.Henüz emekli olmamış kişiler i̇çin e-Devlet üzerinden güncellemeEmekliliğe hak kazanmamış veya emeklilik dilekçesi vermemiş kişilerin e-Devlet sisteminde görünen maaşları da güncellenecek.2024’te dilekçe verenler daha yüksek maaş alıyor2024 yılı içinde emeklilik dilekçesi verenler için güncelleme katsayısı 1.8616 olarak hesaplandı.Bu tarihlere kadar emeklilik dilekçesi verenlerin maaşları, 2025 sonrası dilekçe verenlere göre yüzde 30-31 daha fazla oldu.31 Aralık 2024’e kadar dilekçe verenler artıştan yararlanamayacak2024 yılı GSYH artışına bağlı olarak yapılacak yüzde 0.73’lük artış, 31 Aralık 2024 (kamu işçileri için 14 Ocak 2025) tarihine kadar dilekçe veren emeklileri kapsamayacak.
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milli gelir, emekli, emekli maaşı, emekli, sgk, bağ-kur
milli gelir, emekli, emekli maaşı, emekli, sgk, bağ-kur
Emekli maaşları yeniden hesaplanacak: Nisan ayında aylıklar değişiyor
2024 yılı için GSYH artışı yüzde 3.2 olarak açıklandı. Bu oran, emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısını 0.96 puan artırdı. 1 Ocak 2025’ten sonra emeklilik dilekçesi verenler ve henüz emekli olmamış kişiler için emekli maaşları yeniden hesaplanacak. Artışlar nisan ayında maaşlara yansıyacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ocak 2025 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarını 2024 yılı güncelleme katsayısı üzerinden hesapladı. Ancak, milli gelir artış hızının kesinleşmesiyle bu katsayı güncellendi ve 1.4438 yerine 1.4544 olarak belirlendi.
Habertürk'ün haberine göre, bu değişiklikle birlikte, Ocak 2025 sonrası bağlanan emekli maaşlarında yüzde 0.73 oranında bir artış olacak. Örneğin, 30.000 TL olarak hesaplanan bir emekli maaşı, 30.219 TL’ye yükselecek.
Emekli maaşlarındaki artış nisanda yansıyacak
Kanun gereği, milli gelir artışına bağlı güncelleme katsayısındaki değişiklikler Nisan ayından itibaren emekli maaşlarına yansıtılıyor.
Şubat ve Mart aylarında emekli maaşı bağlanan kişiler, geriye dönük fark alacak. Örneğin, Ocak ayında emeklilik dilekçesi verenlerin maaşı Şubat’ta bağlandığı için Şubat ve Mart farkları Nisan’da ödenecek.
Bu düzenleme, 2025 yılında emekli olan tüm bireyleri kapsıyor.
Henüz emekli olmamış kişiler i̇çin e-Devlet üzerinden güncelleme
Emekliliğe hak kazanmamış veya emeklilik dilekçesi vermemiş kişilerin e-Devlet sisteminde görünen maaşları da güncellenecek.
Şubat ayında, e-Devlet’te görünen emekli maaşları bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31-32 oranında düştü
.
Nisan ayında yapılacak yeniden hesaplamayla bu fark yüzde 30-31 seviyesine gelecek
.
2024’te dilekçe verenler daha yüksek maaş alıyor
2024 yılı içinde emeklilik dilekçesi verenler için güncelleme katsayısı 1.8616 olarak hesaplandı.
Özel sektör işçileri ve BAĞ-KUR’lular için son dilekçe tarihi 31 Aralık 2024 Kamu işçileri için son tarih 14 Ocak 2025
Bu tarihlere kadar emeklilik dilekçesi verenlerin maaşları, 2025 sonrası dilekçe verenlere göre yüzde 30-31 daha fazla oldu.
31 Aralık 2024’e kadar dilekçe verenler artıştan yararlanamayacak
2024 yılı GSYH artışına bağlı olarak yapılacak yüzde 0.73’lük artış, 31 Aralık 2024 (kamu işçileri için 14 Ocak 2025) tarihine kadar dilekçe veren emeklileri kapsamayacak.