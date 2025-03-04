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Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı değişikliği: Benzine indirim, motorine zam geldi mi?
Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı değişikliği: Benzine indirim, motorine zam geldi mi?
Sputnik Türkiye
Benzine 1 lira 15 kuruş indirim geldi! 4 Mart 2025 itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları pompaya yansıdı. Motorinde ise 0.07 kuruşluk artış var. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar
2025-03-04T09:03+0300
2025-03-04T09:03+0300
ekonomi̇
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motorin
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Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, iç piyasada da benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 4 Mart 2025 itibarıyla benzinin litre fiyatında 1 lira 15 kuruşluk indirim gerçekleşti.Bu indirimle birlikte sürücüler, bugünden itibaren daha düşük fiyatlarla yakıt alabilecek. Ancak motorin fiyatları için aynı durum geçerli değil. Motorin grubunda 0.07 kuruşluk bir artış yaşandı.İstanbul, Ankara, İzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarıİşte 4 Mart 2025 itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları:İstanbul (Avrupa Yakası)AnkaraİzmirBenzin ve Motorinde yeni zam veya i̇ndirim bekleniyor mu?Petrol fiyatları, dalgalı seyretmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir zam veya indirim olup olmayacağı ise döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarına bağlı olacak.Şimdilik benzinde fiyat düşerken, motorinde ise küçük bir artış yaşandı. Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/benzine-buyuk-indirim-akaryakit-fiyatlari-bu-gece-yarisi-degisecek-1094135601.html
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Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı değişikliği: Benzine indirim, motorine zam geldi mi?

09:03 04.03.2025
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA
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Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişmeye devam ediyor. 4 Mart 2025 itibarıyla benzine indirim geldi. Motorinde ise 0.07 kuruşluk bir artış yaşandı. Güncel fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…
Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, iç piyasada da benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 4 Mart 2025 itibarıyla benzinin litre fiyatında 1 lira 15 kuruşluk indirim gerçekleşti.
Bu indirimle birlikte sürücüler, bugünden itibaren daha düşük fiyatlarla yakıt alabilecek. Ancak motorin fiyatları için aynı durum geçerli değil. Motorin grubunda 0.07 kuruşluk bir artış yaşandı.

İstanbul, Ankara, İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İşte 4 Mart 2025 itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 45.39 TL
Motorin: 46.65 TL
LPG: 27.59 TL

Ankara

Benzin: 45.94 TL
Motorin: 47.36 TL
LPG: 27.49 TL

İzmir

Benzin: 46.31 TL
Motorin: 47.73 TL
LPG: 27.34 TL

Benzin ve Motorinde yeni zam veya i̇ndirim bekleniyor mu?

Petrol fiyatları, dalgalı seyretmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir zam veya indirim olup olmayacağı ise döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarına bağlı olacak.
Şimdilik benzinde fiyat düşerken, motorinde ise küçük bir artış yaşandı. Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
EKONOMİ
Benzine büyük indirim: Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı değişecek
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