https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/akaryakit-fiyatlarinda-gece-yarisi-degisikligi-benzine-indirim-motorine-zam-geldi-mi-1094162982.html

Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı değişikliği: Benzine indirim, motorine zam geldi mi?

Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı değişikliği: Benzine indirim, motorine zam geldi mi?

Sputnik Türkiye

Benzine 1 lira 15 kuruş indirim geldi! 4 Mart 2025 itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları pompaya yansıdı. Motorinde ise 0.07 kuruşluk artış var. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar

2025-03-04T09:03+0300

2025-03-04T09:03+0300

2025-03-04T09:03+0300

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Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, iç piyasada da benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 4 Mart 2025 itibarıyla benzinin litre fiyatında 1 lira 15 kuruşluk indirim gerçekleşti.Bu indirimle birlikte sürücüler, bugünden itibaren daha düşük fiyatlarla yakıt alabilecek. Ancak motorin fiyatları için aynı durum geçerli değil. Motorin grubunda 0.07 kuruşluk bir artış yaşandı.İstanbul, Ankara, İzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarıİşte 4 Mart 2025 itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları:İstanbul (Avrupa Yakası)AnkaraİzmirBenzin ve Motorinde yeni zam veya i̇ndirim bekleniyor mu?Petrol fiyatları, dalgalı seyretmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir zam veya indirim olup olmayacağı ise döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarına bağlı olacak.Şimdilik benzinde fiyat düşerken, motorinde ise küçük bir artış yaşandı. Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/benzine-buyuk-indirim-akaryakit-fiyatlari-bu-gece-yarisi-degisecek-1094135601.html

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