https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/edirne-ipsala-sinir-kapisini-birbirine-katti-bacagindan-vurularak-yakalandi--1087876764.html
Edirne İpsala Sınır Kapısı'nı birbirine kattı, bacağından vurularak yakalandı
Edirne İpsala Sınır Kapısı'nı birbirine kattı, bacağından vurularak yakalandı
Sputnik Türkiye
Yunanistan uyruklu bir otomobil sürücüsü son sürat İpsala Sınır Kapısı'ndan bariyerlere çarparak Türkiye'ye girmek istedi. Bir tıra çarparak duran sürücü... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T18:29+0300
2024-09-10T18:29+0300
2024-09-10T18:29+0300
türkiye
edirne
ipsala sınır kapısı
yunanistan
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Yunanistan’dan ülkeye Edirne İpsala Sınır Kapısı’ndan giriş yapmak isteyen Yunanistan uyruklu otomobil sürücüsü dehşet saçtı. Son sürat ilerleyerek Türkiye sınır kapısına doğru giriş yapmak üzereyken önce yol kenarında duran Türk vatandaşı olan bir motosiklet sürücüsüne, ardından da bariyerlere çarparak ters istikametten gümrüğe giriş yaptı. Ters istikametten sınır kapısına giriş yaparak tır tescil peronunun önündeki X-ray giriş sırasında bulunan yabancı plakalı bir tır aracının yan tarafından geçmek isterken, tır aracına ve bariyerlere çarparak durabildi. Şüpheli sürücü olay sonrası elindeki bıçakla polis memurlarına saldırmak istedi. Olay anında havaya ateş açan polislerin üzerine yürümeye devam eden şüpheli sağ ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis, yaralanan Yunanistan uyruklu sürücüyü gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yunanistanda-asiri-turizm-endisesi-turiste-vergi-geliyor-1087810517.html
türkiye
edirne
ipsala sınır kapısı
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edirne, ipsala sınır kapısı, yunanistan
edirne, ipsala sınır kapısı, yunanistan
Edirne İpsala Sınır Kapısı'nı birbirine kattı, bacağından vurularak yakalandı
Yunanistan uyruklu bir otomobil sürücüsü son sürat İpsala Sınır Kapısı'ndan bariyerlere çarparak Türkiye'ye girmek istedi. Bir tıra çarparak duran sürücü bıçakla polislere saldırdı. Saldırgan, bacağından vurularak durdurulabildi.
Yunanistan’dan ülkeye Edirne İpsala Sınır Kapısı’ndan giriş yapmak isteyen Yunanistan uyruklu otomobil sürücüsü dehşet saçtı.
Son sürat ilerleyerek Türkiye sınır kapısına doğru giriş yapmak üzereyken önce yol kenarında duran Türk vatandaşı olan bir motosiklet sürücüsüne, ardından da bariyerlere çarparak ters istikametten gümrüğe giriş yaptı. Ters istikametten sınır kapısına giriş yaparak tır tescil peronunun önündeki X-ray giriş sırasında bulunan yabancı plakalı bir tır aracının yan tarafından geçmek isterken, tır aracına ve bariyerlere çarparak durabildi.
Şüpheli sürücü olay sonrası elindeki bıçakla polis memurlarına saldırmak istedi. Olay anında havaya ateş açan polislerin üzerine yürümeye devam eden şüpheli sağ ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis, yaralanan Yunanistan uyruklu sürücüyü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz
Yaşanan olay sonrası Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada,
“Bahse konu araç sürücüsü, aracından inerek elinde bir adet kesici alet ile polis memurlarımızın üzerine yürümüş devamında ise polis memurlarımızca ikaz amaçlı 2 el havaya ateş edilmiş, şahsın dur ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş etmek suretiyle şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Gözaltına alınan Yunanistan uyruklu şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilmiş olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralanan vatandaşımızın sağlık durumunda ise herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu, karşı ülke Yunanistan’daki muhataplara Ortak Temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup, aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.