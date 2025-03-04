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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/edip-akbayrama-veda-sevenleri-son-yolculuguna-ugurluyor-1094176886.html
Edip Akbayram'a veda: Sevenleri son yolculuğuna uğurluyor
Edip Akbayram'a veda: Sevenleri son yolculuğuna uğurluyor
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlanıyor. 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T13:12+0300
2025-03-04T13:12+0300
yaşam
cemal reşit rey konser salonu (crr)
edip akbayram
türkü akbayram
cenaze töreni
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Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlanıyor. Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende sevenleri gözyaşlarını tutamazken kızı Türkü Akbayram, "Ne söylesem onun yüreğini, zarafetini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçti" diyerek duygularını anlattı. Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram önceki gün 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Akbayram için ilk tören İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) tören düzenlendi. Törene, sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı.Ne söylesem onun yüreğini anlatmaya yetmeyecekSanatçının kızı Türkü Akbayram, babasının herkesin "Edip ağabeyi" olduğunu söyleyerek, "Canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan babam için ne söylesem bu coğrafyaya, bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem onun yüreğini, zarafetini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçti." ifadelerini kullandı.Hayatı boyunca dik durduSanatçı Zülfü Livaneli, Edip Akbayram'ın adı gibi edip bir insan olduğunun altını çizerek, "Yani edip, edepli, terbiyeli ve güzel söz söyleyen bir insan demekti. Hakikaten adıyla müsemma bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.Akbayram'ın hayatı boyunca efendiliğinden, insanlara karşı sevgi ve saygılı yaklaşımından hiç vazgeçmediğine işaret eden Livaneli, "Edip Akbayram, namuslu yaşayanların belki de en başındaydı. Hayatında hiçbir lekesi olmadı ve onun hayatına, ismine, ailesine hiçbir leke düşmedi. Hepimiz biliyoruz ki hayatı boyunca dik durdu." diye konuştu.Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akbayram'ın onurlu, vicdanlı ve ülkesini seven çok özel bir insan olduğunu söyledi. Edip Akbayram'ın hayatından kesitlerin yer aldığı mini bir videonun da gösterildiği törene katılanlar arasında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ahmet Selçuk İlkan, Kubat, Ferhat Göçer, Fırat Tanış, Suavi ve Serkan Çağrı da yer aldı.Edip Akbayram kimdir?"Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu.Dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Akbayram'ın müzikle ilişkisi küçük yaşlarda bir orkestra kurmasıyla başladı. Amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalışan Akbayram, lise döneminde ise arkadaşlarıyla beraber kurdukları orkestrada, Karacaoğlan ve Pir Sultan'ın deyişleri üzerine besteler yaparak müzikle bağlarını sağlamlaştırdı.İlk plağında yer alan "Kendim Ettim Kendim Buldum" şarkısını lise yıllarında hayata geçiren Akbayram'ın grubunun adı "Siyah Örümcekler"di.Müzik kariyerine Gaziantep'te başlayan ve bir süre orada devam eden Akbayram'ın ikinci durağı ve sahneye çıktığı şehir ise Adana oldu.Doktor olma hayaliyle çıktığı yolculukta müziği seçtiAkbayram, 1968 yılında liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a giderek, doktor olma hayali için sınavlara girdi ve diş hekimliği bölümünü kazandı. Diş hekimliği bölümü ile müzik arasında seçim yapmak zorunda kalan Akbayram, müziği seçerek 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Usta sanatçı, yarışmada, Aşık Veysel'in şiirinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu.Dostlar Orkestrası'nı 1974 yılında kuran Akbayram, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. "Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı eserleri hafızalara kazınan, "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran Akbayram, geniş bir hayran kitlesi kazandı.Aldığı ödüllerin arasına Altın Plak'ı da yazdıran sanatçının 250'ye yakın ödülü bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/edip-akbayram-4-martta-topraga-verilecek-babamizdi-bir-devir-kapandi-1094128279.html
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cemal reşit rey konser salonu (crr), edip akbayram, türkü akbayram, cenaze töreni
cemal reşit rey konser salonu (crr), edip akbayram, türkü akbayram, cenaze töreni

Edip Akbayram'a veda: Sevenleri son yolculuğuna uğurluyor

13:12 04.03.2025
© Serhat ÇağdaşEdip Akbayram
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© Serhat Çağdaş
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Ünlü sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlanıyor.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlanıyor. Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende sevenleri gözyaşlarını tutamazken kızı Türkü Akbayram, "Ne söylesem onun yüreğini, zarafetini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçti" diyerek duygularını anlattı.
© Serhat ÇağdaşEdip Akbayram
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
Edip Akbayram
© Serhat Çağdaş
Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram önceki gün 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Akbayram için ilk tören İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) tören düzenlendi. Törene, sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı.

Ne söylesem onun yüreğini anlatmaya yetmeyecek

© Serhat ÇağdaşEdip Akbayram
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
Edip Akbayram
© Serhat Çağdaş
Sanatçının kızı Türkü Akbayram, babasının herkesin "Edip ağabeyi" olduğunu söyleyerek, "Canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan babam için ne söylesem bu coğrafyaya, bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem onun yüreğini, zarafetini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçti." ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca dik durdu

Sanatçı Zülfü Livaneli, Edip Akbayram'ın adı gibi edip bir insan olduğunun altını çizerek, "Yani edip, edepli, terbiyeli ve güzel söz söyleyen bir insan demekti. Hakikaten adıyla müsemma bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.
Akbayram'ın hayatı boyunca efendiliğinden, insanlara karşı sevgi ve saygılı yaklaşımından hiç vazgeçmediğine işaret eden Livaneli, "Edip Akbayram, namuslu yaşayanların belki de en başındaydı. Hayatında hiçbir lekesi olmadı ve onun hayatına, ismine, ailesine hiçbir leke düşmedi. Hepimiz biliyoruz ki hayatı boyunca dik durdu." diye konuştu.
Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akbayram'ın onurlu, vicdanlı ve ülkesini seven çok özel bir insan olduğunu söyledi. Edip Akbayram'ın hayatından kesitlerin yer aldığı mini bir videonun da gösterildiği törene katılanlar arasında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ahmet Selçuk İlkan, Kubat, Ferhat Göçer, Fırat Tanış, Suavi ve Serkan Çağrı da yer aldı.
© Serhat ÇağdaşEdip Akbayram
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
Edip Akbayram
© Serhat Çağdaş

Edip Akbayram kimdir?

"Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu.
Dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Akbayram'ın müzikle ilişkisi küçük yaşlarda bir orkestra kurmasıyla başladı. Amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalışan Akbayram, lise döneminde ise arkadaşlarıyla beraber kurdukları orkestrada, Karacaoğlan ve Pir Sultan'ın deyişleri üzerine besteler yaparak müzikle bağlarını sağlamlaştırdı.
İlk plağında yer alan "Kendim Ettim Kendim Buldum" şarkısını lise yıllarında hayata geçiren Akbayram'ın grubunun adı "Siyah Örümcekler"di.
Müzik kariyerine Gaziantep'te başlayan ve bir süre orada devam eden Akbayram'ın ikinci durağı ve sahneye çıktığı şehir ise Adana oldu.

Doktor olma hayaliyle çıktığı yolculukta müziği seçti

Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a giderek, doktor olma hayali için sınavlara girdi ve diş hekimliği bölümünü kazandı. Diş hekimliği bölümü ile müzik arasında seçim yapmak zorunda kalan Akbayram, müziği seçerek 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Usta sanatçı, yarışmada, Aşık Veysel'in şiirinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu.
Dostlar Orkestrası'nı 1974 yılında kuran Akbayram, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. "Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı eserleri hafızalara kazınan, "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran Akbayram, geniş bir hayran kitlesi kazandı.
Aldığı ödüllerin arasına Altın Plak'ı da yazdıran sanatçının 250'ye yakın ödülü bulunuyor.
Sanatçı Edip Akbayram tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
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