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Çin'de evlenmeyene iş yok: Şirketlerden çalışanlarına 'ya evlenin ya işten çıkın' zorlaması
Çin'de evlenmeyene iş yok: Şirketlerden çalışanlarına 'ya evlenin ya işten çıkın' zorlaması
Sputnik Türkiye
Gittikçe nüfusu düşen Çin'de işverenler çalışanlarını evliliğe zorlamaya başladı. Bazı özel şirketler çalışanlarına ya evlenin ya da işten ayrılın baskısı... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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genç nüfus
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Çin'de son üç yıldır doğum ve evlilik oranlarındaki düşüş için önlemler almaya çalışılıyor. Bazı özel şirketler de işçilerine 'evlilik baskısı' yapmaya başladı. Bir kimya şirketinin çalışanlarına evlenmeleri için 30 Eylül'e kadar süre verdiğini belirten açıklama sosyal medyanın gündemine otururken bazı şirketlerinde de evlenmeyen personelini işten çıkarmakla tehdit ettiği dile getiriliyor. Gençler evlilikten kaçıyorÇin’de geçen yıl sadece 6,1 milyon çift evlendi. Bir önceki yıla göre yüzde 20'lik azalma yaşanırken, nüfusta da azalma dikkat çekici. Yetkililer bunun için önlemler ve 'teşvikler' sıralarken ekonomik sorunlardan dolayı gençlerin evlilikten kaçtıkları belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/turkiyenin-nufusu-2100de-65-milyona-inecek-dogurganlik-orani-dusuyor--1093173962.html
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çin, nüfus, genç nüfus, evlilik, evlilik masrafları, zorla evlilik
çin, nüfus, genç nüfus, evlilik, evlilik masrafları, zorla evlilik

Çin'de evlenmeyene iş yok: Şirketlerden çalışanlarına 'ya evlenin ya işten çıkın' zorlaması

16:34 04.03.2025
© AP Photo / Mark SchiefelbeinÇin ekonomisi
Çin ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Gittikçe nüfusu düşen Çin'de işverenler çalışanlarını evliliğe zorlamaya başladı. Bazı özel şirketler çalışanlarına ya evlenin ya da işten ayrılın baskısı yapıyor.
Çin'de son üç yıldır doğum ve evlilik oranlarındaki düşüş için önlemler almaya çalışılıyor. Bazı özel şirketler de işçilerine 'evlilik baskısı' yapmaya başladı. Bir kimya şirketinin çalışanlarına evlenmeleri için 30 Eylül'e kadar süre verdiğini belirten açıklama sosyal medyanın gündemine otururken bazı şirketlerinde de evlenmeyen personelini işten çıkarmakla tehdit ettiği dile getiriliyor.

Gençler evlilikten kaçıyor

Çin’de geçen yıl sadece 6,1 milyon çift evlendi. Bir önceki yıla göre yüzde 20'lik azalma yaşanırken, nüfusta da azalma dikkat çekici. Yetkililer bunun için önlemler ve 'teşvikler' sıralarken ekonomik sorunlardan dolayı gençlerin evlilikten kaçtıkları belirtiliyor.
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