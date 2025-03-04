https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/cinde-evlenmeyene-is-yok-sirketlerden-calisanlarina-ya-evlenin-ya-isten-cikin-zorlamasi-1094185747.html

Çin'de evlenmeyene iş yok: Şirketlerden çalışanlarına 'ya evlenin ya işten çıkın' zorlaması

Çin'de evlenmeyene iş yok: Şirketlerden çalışanlarına 'ya evlenin ya işten çıkın' zorlaması

Sputnik Türkiye

Gittikçe nüfusu düşen Çin'de işverenler çalışanlarını evliliğe zorlamaya başladı. Bazı özel şirketler çalışanlarına ya evlenin ya da işten ayrılın baskısı... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T16:34+0300

2025-03-04T16:34+0300

2025-03-04T16:34+0300

yaşam

çin

nüfus

genç nüfus

evlilik

evlilik masrafları

zorla evlilik

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Çin'de son üç yıldır doğum ve evlilik oranlarındaki düşüş için önlemler almaya çalışılıyor. Bazı özel şirketler de işçilerine 'evlilik baskısı' yapmaya başladı. Bir kimya şirketinin çalışanlarına evlenmeleri için 30 Eylül'e kadar süre verdiğini belirten açıklama sosyal medyanın gündemine otururken bazı şirketlerinde de evlenmeyen personelini işten çıkarmakla tehdit ettiği dile getiriliyor. Gençler evlilikten kaçıyorÇin’de geçen yıl sadece 6,1 milyon çift evlendi. Bir önceki yıla göre yüzde 20'lik azalma yaşanırken, nüfusta da azalma dikkat çekici. Yetkililer bunun için önlemler ve 'teşvikler' sıralarken ekonomik sorunlardan dolayı gençlerin evlilikten kaçtıkları belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/turkiyenin-nufusu-2100de-65-milyona-inecek-dogurganlik-orani-dusuyor--1093173962.html

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çin, nüfus, genç nüfus, evlilik, evlilik masrafları, zorla evlilik