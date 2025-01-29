https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/turkiyenin-nufusu-2100de-65-milyona-inecek-dogurganlik-orani-dusuyor--1093173962.html

Türkiye'nin nüfusu 2100'de 65 milyona inecek: Doğurganlık oranı düşüyor

Türkiye'nin nüfusu 2100'de 65 milyona inecek: Doğurganlık oranı düşüyor

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde doğurganlık oranları raporuna göre Türkiye'nin nüfusu 2100 yılında 65 milyona düşecek. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T17:10+0300

2025-01-29T17:10+0300

2025-01-29T17:10+0300

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Dünya genelinde doğurganlık oranlarının incelendiği rapora göre Türkiye'deki nüfus 75 yıl içerisinde yüzde 25 azalacak. Rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde nüfusu en fazla azalacak olan ülke Türkiye olurken, nüfusun 65 milyona inmesi öngörülüyor. 2024 verilerine göre Türkiye'nin şu andaki nüfusu 85 milyon 372 bin 377 olarak açıklanmıştı. 75 yıl içerisinde nüfus yüzde 25 azalacakMcKinsey Global Institute tarafından hazırlanan rapora göre, 2100 yılına kadar bazı ülkelerin nüfusunun yüzde 20-50 oranında azalması bekleniyor. Raporda bu demografik krizden etkilenen ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığı vurgulandı. Türkiye'de nüfusun 75 yıl içerisinde yüzde 25 azalacağı öngörülüyor.Gelişmekte olan ülkeler listesinde Türkiye birinci sırada Raporda gelişmiş ülkelerdeki nüfus düşüşünde ilk beş sırada yer alan devletler Çin, Japonya İtalya, Almanya ve Fransa şeklinde sıralanırken Türkiye gelişmekte olan ülkelerin nüfus kaybı listesinde birinci oldu. Rapora göre, Türkiye'nin nüfusu yüzde 25 azalarak 65 milyona düşecek ve bu gelişmekte olan ülkelerin en yüksek düşüş oranı olacak.Rapordaki öngörülere göre Türkiye'yi yüzde 23'lük nüfus kaybıyla Brezilya takip edecek. Hindistan ve Endonezya ise yüzde 5'lik kayıplar yaşayacak.TÜİK: 2100'de Türkiye nüfusu 55 milyona inecekTÜİK'e göre ise, doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre, Türkiye nüfusunun 2044 yılında 89 milyon 959 bin 486 kişiyle en yüksek büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmekte olup 2100 yılında 55 milyonun altına düşmesi beklenmekte. Nüfusuna göre Türkiye'nin illeri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonucunda elde edilen verilere göre, 2024 yılı başı itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85.372.377 olarak açıklanmıştı.

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