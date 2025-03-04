https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/chpnin-istanbul-il-kongresi-hakkinda-sorusturma-1094186481.html
CHP’nin İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma
CHP’nin İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Başsavcılığı CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma başlattı. 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T16:53+0300
2025-03-04T16:53+0300
2025-03-04T17:20+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
chp
kongre
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CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/gazetecilere-bilirkisi-davasinda-karar-suat-toktasa-tahliye-1094184327.html
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türkiye, chp, kongre
CHP’nin İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma
16:53 04.03.2025 (güncellendi: 17:20 04.03.2025)
İstanbul Başsavcılığı CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma başlattı.
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.
Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.