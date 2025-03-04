https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/chpnin-istanbul-il-kongresi-hakkinda-sorusturma-1094186481.html

CHP’nin İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma

CHP’nin İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma

Sputnik Türkiye

İstanbul Başsavcılığı CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma başlattı. 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T16:53+0300

2025-03-04T16:53+0300

2025-03-04T17:20+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

chp

kongre

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CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/gazetecilere-bilirkisi-davasinda-karar-suat-toktasa-tahliye-1094184327.html

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