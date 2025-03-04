https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/bir-selam-ile-milyoner-oldu-sen-komurcu-orhanin-oglu-degil-misin-sorusu-hayatini-degistirdi-1094166984.html

Bir selam ile milyoner oldu: 'Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin?' sorusu hayatını değiştirdi

Bir selam ile milyoner oldu: 'Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin?' sorusu hayatını değiştirdi

Sputnik Türkiye

Belediye otobüsünde şoförlük yapan Cihan Yıldırım'ın hayatı bir selamla değişti. Yıldırım, hem biyolojik babasını buldu hem de 300 milyon liralık servete ortak... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

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Muğla'da evli ve bir çocuk babası Cihan Yıldırım, 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken bir yolcu kendisine yaklaşıp "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin:? Şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" dedi.Başkası ile karıştırıldığını sandıSabah gazetesinin haberine göre, şaşkına dönen Cihan Yıldırım, adama "Benim babamın adı Yaşar, ben 6 yaşındayken kazada öldü. Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de kabul ettiremedi.Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek uzaklaştı.Annesine sordu: Yıllar sonra gelen itirafDurumu annesi Suzan Yıldırım'a anlattığında, Yıldırım, 1987'de adliyede çalışırken iş adamı Orhan Karaca ile yasak bir ilişki yaşadığını ve bu ilişkiden doğan çocuğun, resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım tarafından nüfusa kaydedildiğini öğrendi.Annesinin gerçek babasını itirafından sonra Cihan Yıldırım, belediye otobüs şoförlüğünden ayrıldı.Biyolojik babası ortaya çıktıCihan Yıldırım, odun ve kömür ticareti yapan iş insanı Orhan Karaca'ya (63) dava açtı. Mahkeme kararıyla 6 yaşındayken trafik kazasında ölen babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açıldı. Alınan kemik örneği incelemesi sonucunda Cihan'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı anlaşıldı.Yapılan DNA incelemesi sonucu Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Karşı tarafın itirazı sonucu dosya Yargıtay'a taşındı.Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararını onadı. Yargıtay kararında, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen kararın onandığı, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı vurgulandı.3. çocuk oldu: 300 milyonluk servete ortak olduCihan Yıldırım, iki çocuk babası Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedildi. 36 yıl sonra soyadı Karaca olarak değişen Cihan, babasının gayrimenkullerle birlikte toplam 300 milyon lirayı bulan servetine de iki kardeşiyle beraber ortak oldu.Yıldırım, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık tazminat davasını kazandı.'Davadan vazgeçmem için araba teklif ettiler'Şu an TIR şoförlüğü yapan Yıldırım, "İlk işim yeni kimlik için başvurmak oldu. Soyadım artık Karaca. En yakın zamanda yeni soyadımın yazılı olduğu kimliğe kavuşmayı bekliyorum. Yıllarca babasız büyüdüm. Bu dava ve Karaca soyadını almak benim gurur meselesiydi. Bu davayı kazandık onlar kaybetti. 6 yıllık mücadele sonunda Karaca soyadını aldım" dedi.Cihan Yıldırım, davadan vazgeçmesi için karşı tarafın kendisine ev ve araba teklif ettiğini iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/48-yildir-babasi-bildigi-kisinin-biyolojik-babasinin-katili-oldugunu-ogrenmisti-sirtimda-yaralar-1093794184.html

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