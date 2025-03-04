Bir selam ile milyoner oldu: 'Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin?' sorusu hayatını değiştirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kurumsal duruş tartışması: "Ramazan e-postası" nedeniyle Zorlu Holding CEO' su Cem Köksal istifa etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sosyal konut projeleri ilerlemiyor’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özgür Mikrofon şubat ayı enflasyon rakamları
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile haber masasında bu haftanın dosya konusu ‘’Kadınlar’’.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beyni ikna etmeyi başardılar: Felçliler yürüyebiliyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
USTA SANATÇIYI ANIYORUZ
Müzikle sonsuzluğa uzanan bir yaşam: Edip Akbayram
18:27
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mansur Yavaş'tan TSK'dan ihraç edilen subaylara yeni görev
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beykoz belediye başkanı tutuklandı
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
YAZI - YORUM
Emeklinin bayram ikramiyesi nasıl eridi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/bir-selam-ile-milyoner-oldu-sen-komurcu-orhanin-oglu-degil-misin-sorusu-hayatini-degistirdi-1094166984.html
Bir selam ile milyoner oldu: 'Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin?' sorusu hayatını değiştirdi
Bir selam ile milyoner oldu: 'Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin?' sorusu hayatını değiştirdi
Sputnik Türkiye
Belediye otobüsünde şoförlük yapan Cihan Yıldırım'ın hayatı bir selamla değişti. Yıldırım, hem biyolojik babasını buldu hem de 300 milyon liralık servete ortak... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T10:22+0300
2025-03-04T10:23+0300
türki̇ye
otobüs
yaşar yıldırım
muğla
tir
sabah
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/07/1043530799_3:0:1999:1123_1920x0_80_0_0_6cc60c8ede353125202d7ae0e360be6b.jpg
Muğla'da evli ve bir çocuk babası Cihan Yıldırım, 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken bir yolcu kendisine yaklaşıp "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin:? Şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" dedi.Başkası ile karıştırıldığını sandıSabah gazetesinin haberine göre, şaşkına dönen Cihan Yıldırım, adama "Benim babamın adı Yaşar, ben 6 yaşındayken kazada öldü. Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de kabul ettiremedi.Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek uzaklaştı.Annesine sordu: Yıllar sonra gelen itirafDurumu annesi Suzan Yıldırım'a anlattığında, Yıldırım, 1987'de adliyede çalışırken iş adamı Orhan Karaca ile yasak bir ilişki yaşadığını ve bu ilişkiden doğan çocuğun, resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım tarafından nüfusa kaydedildiğini öğrendi.Annesinin gerçek babasını itirafından sonra Cihan Yıldırım, belediye otobüs şoförlüğünden ayrıldı.Biyolojik babası ortaya çıktıCihan Yıldırım, odun ve kömür ticareti yapan iş insanı Orhan Karaca'ya (63) dava açtı. Mahkeme kararıyla 6 yaşındayken trafik kazasında ölen babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açıldı. Alınan kemik örneği incelemesi sonucunda Cihan'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı anlaşıldı.Yapılan DNA incelemesi sonucu Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Karşı tarafın itirazı sonucu dosya Yargıtay'a taşındı.Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararını onadı. Yargıtay kararında, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen kararın onandığı, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı vurgulandı.3. çocuk oldu: 300 milyonluk servete ortak olduCihan Yıldırım, iki çocuk babası Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedildi. 36 yıl sonra soyadı Karaca olarak değişen Cihan, babasının gayrimenkullerle birlikte toplam 300 milyon lirayı bulan servetine de iki kardeşiyle beraber ortak oldu.Yıldırım, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık tazminat davasını kazandı.'Davadan vazgeçmem için araba teklif ettiler'Şu an TIR şoförlüğü yapan Yıldırım, "İlk işim yeni kimlik için başvurmak oldu. Soyadım artık Karaca. En yakın zamanda yeni soyadımın yazılı olduğu kimliğe kavuşmayı bekliyorum. Yıllarca babasız büyüdüm. Bu dava ve Karaca soyadını almak benim gurur meselesiydi. Bu davayı kazandık onlar kaybetti. 6 yıllık mücadele sonunda Karaca soyadını aldım" dedi.Cihan Yıldırım, davadan vazgeçmesi için karşı tarafın kendisine ev ve araba teklif ettiğini iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/48-yildir-babasi-bildigi-kisinin-biyolojik-babasinin-katili-oldugunu-ogrenmisti-sirtimda-yaralar-1093794184.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/07/1043530799_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_726f63fc5740c630abbd784346444678.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
otobüs, yaşar yıldırım, muğla, tir, sabah, türkiye, haberler
otobüs, yaşar yıldırım, muğla, tir, sabah, türkiye, haberler

Bir selam ile milyoner oldu: 'Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin?' sorusu hayatını değiştirdi

10:22 04.03.2025 (güncellendi: 10:23 04.03.2025)
© Twitterkimlik - eski tip kimlik - Eski tip nüfus cüzdanları - yeni tip nüfus cüzdanları
kimlik - eski tip kimlik - Eski tip nüfus cüzdanları - yeni tip nüfus cüzdanları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© Twitter
Abone ol
Belediye otobüsünde şoförlük yapan Cihan Yıldırım'ın hayatı bir selamla değişti. Yıldırım, hem biyolojik babasını buldu hem de 300 milyon liralık servete ortak oldu.
Muğla'da evli ve bir çocuk babası Cihan Yıldırım, 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken bir yolcu kendisine yaklaşıp "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin:? Şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" dedi.

Başkası ile karıştırıldığını sandı

Sabah gazetesinin haberine göre, şaşkına dönen Cihan Yıldırım, adama "Benim babamın adı Yaşar, ben 6 yaşındayken kazada öldü. Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de kabul ettiremedi.

Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek uzaklaştı.

Annesine sordu: Yıllar sonra gelen itiraf

Durumu annesi Suzan Yıldırım'a anlattığında, Yıldırım, 1987'de adliyede çalışırken iş adamı Orhan Karaca ile yasak bir ilişki yaşadığını ve bu ilişkiden doğan çocuğun, resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım tarafından nüfusa kaydedildiğini öğrendi.

Annesinin gerçek babasını itirafından sonra Cihan Yıldırım, belediye otobüs şoförlüğünden ayrıldı.

Biyolojik babası ortaya çıktı

Cihan Yıldırım, odun ve kömür ticareti yapan iş insanı Orhan Karaca'ya (63) dava açtı. Mahkeme kararıyla 6 yaşındayken trafik kazasında ölen babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açıldı. Alınan kemik örneği incelemesi sonucunda Cihan'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı anlaşıldı.

Yapılan DNA incelemesi sonucu Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Karşı tarafın itirazı sonucu dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararını onadı. Yargıtay kararında, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen kararın onandığı, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı vurgulandı.

3. çocuk oldu: 300 milyonluk servete ortak oldu

Cihan Yıldırım, iki çocuk babası Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedildi. 36 yıl sonra soyadı Karaca olarak değişen Cihan, babasının gayrimenkullerle birlikte toplam 300 milyon lirayı bulan servetine de iki kardeşiyle beraber ortak oldu.

Yıldırım, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık tazminat davasını kazandı.

'Davadan vazgeçmem için araba teklif ettiler'

Şu an TIR şoförlüğü yapan Yıldırım, "İlk işim yeni kimlik için başvurmak oldu. Soyadım artık Karaca. En yakın zamanda yeni soyadımın yazılı olduğu kimliğe kavuşmayı bekliyorum. Yıllarca babasız büyüdüm. Bu dava ve Karaca soyadını almak benim gurur meselesiydi. Bu davayı kazandık onlar kaybetti. 6 yıllık mücadele sonunda Karaca soyadını aldım" dedi.

Cihan Yıldırım, davadan vazgeçmesi için karşı tarafın kendisine ev ve araba teklif ettiğini iddia etti.
Aile, anne, çocuk, baba, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
TÜRKİYE
48 yıldır babası bildiği kişinin, biyolojik babasının katili olduğunu öğrenmişti: 'Sırtımda yaralar çıktı'
19 Şubat, 11:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала