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48 yıldır babası bildiği kişinin, biyolojik babasının katili olduğunu öğrenmişti: 'Sırtımda yaralar çıktı'
48 yıldır babası bildiği kişinin, biyolojik babasının katili olduğunu öğrenmişti: 'Sırtımda yaralar çıktı'
Sputnik Türkiye
Muğla Akyaka'da yaşayan Berrin Nalcı, ablasının "Sen babamın mirasçısı değilsin" sözleri sonrası DNA testi yaptırdı. Nalcı'nın yıllarca babası sandığı adam... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T11:05+0300
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muğla
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Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma Ayyıldız geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.Sabah gazetesinin haberine göre, Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı (50) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.Bir süre cezaevinde yatan Mahir Ayyıldız, eşini affettikten sonra tekrar bir araya gelerek evliliğini sürdürdü.Ablasının ettiği cümle hayatını değiştirdiBerrin Nalcı ise 48 yaşına kadar babası Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi. Berrin Nalcı 2 yıl önce ablasıyla yaşadığı tartışmada "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" sözlerini işitince büyük bir şok yaşadı.Nalcı, babalık davası açtı. Muğla Aile Mahkemesi kararıyla yapılan DNA testinde 42 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Akyaka'nın en zenginlerinden, adı sokaklara bile verilen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.'Filmde görsem şaşırırdım'48 yıl baba dediği Mahir Ayyıldız'ın gerçek babası Mustafa Uyanık'ın katili olduğunu DNA testiyle öğrenen 50 yaşındaki Berrin Nalcı, duygularını paylaştı.Yıllarca baba olarak bildiği kişinin babasının katili olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığını söyleyen Nalcı, "Benim için çok büyük bir travmaydı. Sıkıntılardan sırtımda yaralar çıktı, egzama oldu. Hiçbir zaman parada gözüm olmadı. Kendi vicdanımı rahatlatmak ve gerçek babamın kim olduğunu öğrenmek için bu davayı açtım." diye konuştu.DNA testinin sonucu ile vicdanının rahatladığını söyleyen Nalcı, "Aklımda soru işareti kalmadı. Artık kafamı yastığa rahat rahat koyup uyuyabiliyorum. Babamın kim olduğunu kesin olarak öğrendim. Filmlerde görsem çok şaşıracağım hikayeyi yaşadım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/mirastan-men-edilmek-istenmisti-baba-dedigi-kisinin-gercek-babasinin-katili-oldugunu-ogrendi-1093722051.html
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dna, muğla, katil, muhtar, cinayet, babalık davası, babalık testi
dna, muğla, katil, muhtar, cinayet, babalık davası, babalık testi

48 yıldır babası bildiği kişinin, biyolojik babasının katili olduğunu öğrenmişti: 'Sırtımda yaralar çıktı'

11:05 19.02.2025 (güncellendi: 11:13 19.02.2025)
© AAAile, anne, çocuk, baba, deniz
Aile, anne, çocuk, baba, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA
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Muğla Akyaka'da yaşayan Berrin Nalcı, ablasının "Sen babamın mirasçısı değilsin" sözleri sonrası DNA testi yaptırdı. Nalcı'nın yıllarca babası sandığı adam gerçek babasının katili çıktı. Babasının katiline senelerce baba diyen Nalcı, "Babamın kim olduğunu kesin olarak öğrendim. Filmlerde görsem çok şaşıracağım hikayeyi yaşadım" dedi.
Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma Ayyıldız geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre, Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı (50) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

Bir süre cezaevinde yatan Mahir Ayyıldız, eşini affettikten sonra tekrar bir araya gelerek evliliğini sürdürdü.

Ablasının ettiği cümle hayatını değiştirdi

Berrin Nalcı ise 48 yaşına kadar babası Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi. Berrin Nalcı 2 yıl önce ablasıyla yaşadığı tartışmada "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" sözlerini işitince büyük bir şok yaşadı.

Nalcı, babalık davası açtı. Muğla Aile Mahkemesi kararıyla yapılan DNA testinde 42 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mahir Ayyıldız tarafından öldürülen Akyaka'nın en zenginlerinden, adı sokaklara bile verilen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.

'Filmde görsem şaşırırdım'

48 yıl baba dediği Mahir Ayyıldız'ın gerçek babası Mustafa Uyanık'ın katili olduğunu DNA testiyle öğrenen 50 yaşındaki Berrin Nalcı, duygularını paylaştı.

Yıllarca baba olarak bildiği kişinin babasının katili olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığını söyleyen Nalcı, "Benim için çok büyük bir travmaydı. Sıkıntılardan sırtımda yaralar çıktı, egzama oldu. Hiçbir zaman parada gözüm olmadı. Kendi vicdanımı rahatlatmak ve gerçek babamın kim olduğunu öğrenmek için bu davayı açtım." diye konuştu.
DNA testinin sonucu ile vicdanının rahatladığını söyleyen Nalcı, "Aklımda soru işareti kalmadı. Artık kafamı yastığa rahat rahat koyup uyuyabiliyorum. Babamın kim olduğunu kesin olarak öğrendim. Filmlerde görsem çok şaşıracağım hikayeyi yaşadım" dedi.
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
TÜRKİYE
Mirastan men edilmek istenmişti: Baba dediği kişinin gerçek babasının katili olduğunu öğrendi
17 Şubat, 09:47
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