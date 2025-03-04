https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/beyaz-saray-abdnin-ukraynaya-askeri-yardimini-askiya-aldik-1094159330.html

Beyaz Saray: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını askıya aldık

Beyaz Saray: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını askıya aldık

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve Amerikan halkının Ukrayna'daki çatışmayı finanse ederek 'fatura ödemekten' yorulduğunu söyleyerek... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T04:06+0300

2025-03-04T04:06+0300

2025-03-04T04:22+0300

dünya

abd

ukrayna

askeri yardım

askeri yardım

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gerçekleştirdiği basın açıklamasında ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını askıya aldığı haberlerine ilişkin haberler hakkında konuştu.Konuşmasında Leavitt, ABD'nin Ukrayna'yı finanse etmekten yorulduğunu ifade ederek, şu sözleri kullandı:'Zelenskiy yediği kaba pislemeye karar verdi'Leavitt, geçen cuma günü Beyaz Saray'da Zelenskiy'nin ekonomik kurtuluşu olabilecek mineral kaynakları anlaşmasını imzalamaya bir adım kala, işleri yanlış sırayla yapmaya ve 'yediği kaba pislemeye' karar verdiğini belirtmişti.Neler olmuştu?Trump, Ukrayna mineral kaynaklarının ortak geliştirilmesine ilişkin bir anlaşmayı imzalamak üzere Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir görüşmede Zelenskiy'i azarlamıştı. Bu sırada Trump, Zelenskiy'nin ateşkesi kabul etmesini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmeyi bırakmasını talep etmişti. Başkan Yardımcısı JD Vance ise, Zelenskiy'nin Rusya'yı suçlamaya ve okyanuslarla ayrılmalarına rağmen ABD'yi çatışmanın sonuçlarını hissedecekleriyle tehdit etmeye başlaması üzerine, onu Demokratlar için nankör bir kışkırtıcı olarak nitelendirmişti. Ayrıca, Kiev heyeti Beyaz Saray'ı terk etmesi istenerek kovulmuş ve anlaşma imzalanmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/trum-ve-zelenskiy-kavga-etti-saygisizlik-ediyorsun-1094097513.html

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