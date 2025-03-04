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Beyaz Saray: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını askıya aldık
Beyaz Saray: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını askıya aldık
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve Amerikan halkının Ukrayna'daki çatışmayı finanse ederek 'fatura ödemekten' yorulduğunu söyleyerek... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T04:06+0300
2025-03-04T04:06+0300
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gerçekleştirdiği basın açıklamasında ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını askıya aldığı haberlerine ilişkin haberler hakkında konuştu.Konuşmasında Leavitt, ABD'nin Ukrayna'yı finanse etmekten yorulduğunu ifade ederek, şu sözleri kullandı:'Zelenskiy yediği kaba pislemeye karar verdi'Leavitt, geçen cuma günü Beyaz Saray'da Zelenskiy'nin ekonomik kurtuluşu olabilecek mineral kaynakları anlaşmasını imzalamaya bir adım kala, işleri yanlış sırayla yapmaya ve 'yediği kaba pislemeye' karar verdiğini belirtmişti.Neler olmuştu?Trump, Ukrayna mineral kaynaklarının ortak geliştirilmesine ilişkin bir anlaşmayı imzalamak üzere Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir görüşmede Zelenskiy'i azarlamıştı. Bu sırada Trump, Zelenskiy'nin ateşkesi kabul etmesini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmeyi bırakmasını talep etmişti. Başkan Yardımcısı JD Vance ise, Zelenskiy'nin Rusya'yı suçlamaya ve okyanuslarla ayrılmalarına rağmen ABD'yi çatışmanın sonuçlarını hissedecekleriyle tehdit etmeye başlaması üzerine, onu Demokratlar için nankör bir kışkırtıcı olarak nitelendirmişti. Ayrıca, Kiev heyeti Beyaz Saray'ı terk etmesi istenerek kovulmuş ve anlaşma imzalanmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/trum-ve-zelenskiy-kavga-etti-saygisizlik-ediyorsun-1094097513.html
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abd, ukrayna, askeri yardım, askeri yardım
abd, ukrayna, askeri yardım, askeri yardım
Beyaz Saray: ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını askıya aldık
04:06 04.03.2025 (güncellendi: 04:22 04.03.2025)
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve Amerikan halkının Ukrayna'daki çatışmayı finanse ederek 'fatura ödemekten' yorulduğunu söyleyerek, Ukrayna'ya askeri yardımın durdurulduğunu doğruladı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gerçekleştirdiği basın açıklamasında ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımını askıya aldığı haberlerine ilişkin haberler hakkında konuştu.
Konuşmasında Leavitt, ABD'nin Ukrayna'yı finanse etmekten yorulduğunu ifade ederek, şu sözleri kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri ve Amerikan halkı bu savaşın faturasını ödemekten yoruldu. Başkan Donald Trump bir anlaşma müzakere etmek istiyor. Ve ne yazık ki, Vladimir Zelenskiy'nin henüz bunu yapmaya istekli olmadığı anlaşılıyor."
'Zelenskiy yediği kaba pislemeye karar verdi'
Leavitt, geçen cuma günü Beyaz Saray'da Zelenskiy'nin ekonomik kurtuluşu olabilecek mineral kaynakları anlaşmasını imzalamaya bir adım kala, işleri yanlış sırayla yapmaya ve 'yediği kaba pislemeye' karar verdiğini belirtmişti.
Trump, Ukrayna mineral kaynaklarının ortak geliştirilmesine ilişkin bir anlaşmayı imzalamak üzere Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir görüşmede Zelenskiy'i azarlamıştı. Bu sırada Trump, Zelenskiy'nin ateşkesi kabul etmesini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmeyi bırakmasını talep etmişti.
Başkan Yardımcısı JD Vance ise, Zelenskiy'nin Rusya'yı suçlamaya ve okyanuslarla ayrılmalarına rağmen ABD'yi çatışmanın sonuçlarını hissedecekleriyle tehdit etmeye başlaması üzerine, onu Demokratlar için nankör bir kışkırtıcı olarak nitelendirmişti.
Ayrıca, Kiev heyeti Beyaz Saray'ı terk etmesi istenerek kovulmuş ve anlaşma imzalanmamıştı.