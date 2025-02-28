https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/trum-ve-zelenskiy-kavga-etti-saygisizlik-ediyorsun-1094097513.html

ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı: Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti

ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı: Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmelerinde kavga etti. Trump, Zelenskiy'e "Bizimle, kartların var ama bizsiz... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T21:12+0300

2025-02-28T21:12+0300

2025-02-28T22:33+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayne Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Beyaz Sarayda görüştü. Görüşmede ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'de bulundu. Trump, Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmenin başında, "Milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsunuz. Üçüncü Dünya Savaşıyla kumar oynuyorsunuz ve yaptığınız şey ülkeye, bu ülkeye karşı çok saygısızca" dedi.'Kazanamayacaksınız, bu çatışma 'aptal Biden' ve 350 milyar dolarlık ABD desteği olmasaydı 'iki haftada biterdi'Konuşmasında Trump, "Ülkeniz büyük bir sıkıntı içinde. Kazanamadığınızı biliyorum. Bunu kazanamayacaksınız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, "Bu çatışma 'aptal Biden' ve 350 milyar dolarlık ABD desteği olmasaydı 'iki haftada biterdi'" dedi.ABD Başkanı, Ukraynalı mevkidaşına ayrıca Washington'un bir sorunu çözmeye çalıştığını ve Zelenskiy'nin ABD tarafına nasıl hissetmeleri gerektiğini söyleyecek bir konumda olmadığını söyleyerek, "Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söylemeyin, çünkü bunu dikte edecek konumda değilsiniz. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsiniz," dedi.Trump, Zelenskiy'i yeterince müteşekkir olmadığı için azarladıTrump, "Sorun şu ki, sana sert bir adam olma yetkisi verdim ve ABD olmadan sert bir adam olacağını sanmıyorum ve halkın çok cesur, ancak ya bir anlaşma yapacaksın ya da biz dışarıda kalacağız ve eğer dışarıda kalırsak, sen savaşacaksın. Bunun hoş olacağını sanmıyorum, ama savaşacaksın, ama kartların yok, ama o anlaşmayı imzaladığımızda, çok daha iyi bir konumda olacaksın, ama hiç de minnettar davranmıyorsun. Ve bu hoş bir şey değil" dedi.'Taviz vermek zorundasınız'Trump, Zelenskiy'nin Rusya ile yaşanan çatışmada barışı sağlamak için bazı tavizler vermek zorunda kalacağını söyleyerek, "Bence her zaman taviz vermek zorunda kalacaksınız. Taviz vermeden hiçbir anlaşma yapamazsınız. Bu yüzden kesinlikle bazı tavizler vermek zorunda kalacak, ancak umarım ki bazı insanların düşündüğü kadar büyük olmazlar. Yapabileceğimiz tek şey bu" dedi.'Putin, hiçbir ilgisi olmayan şeylerle suçlandı'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile olası bir ateşkesi bozmayacağına inandığını, çünkü ona saygı gösterdiğini söyleyen Trump, "Şu anda başınıza bir bomba düşerse ne olur? Peki, neyi bozdular? Bilmiyorum. Biden ile bozdular, çünkü Biden'ı saymadılar. Obama'ya da saygı duymadılar. Bizi sayıyorlar" şeklinde konuştu. Trump ayrıca, kendisi ve Putin'in 'çok zorlu şeyler yaşadığını', buna Demokratlar ve diğerleri tarafından başlatılan Rusya cadı avının da dahil olduğunu söylediği konuşmasında, "Bu bir Demokrat dolandırıcılığıydı ve Putin]bunu yaşamak zorunda kaldı, ve yaşadı. Bir savaşa girmedik, Putin bunu yaşadı. Putin, hiçbir ilgisi olmayan şeylerle suçlandı" dedi.Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldıZelensky, Trump ile yaşanan tartışmanın ardından Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı. İki lider arasında yaşanan anlaşmazlık, ortak basın toplantısının iptal edilmesine neden oldu.Beyaz Saray: ABD'ye saygısızlık etti, barışa hazır olduğunda geri dönebilirZelenskiy'nin ayrılmasının ardından Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'ne saygısızlık etti. Barışa hazır olduğunda geri dönebilir" ifadeleri yer aldı.

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donald trump, vladimir zelenskiy, beyaz saray, başkan, washington, demokratlar, abd, vladimir putin, j.d. vance, ukrayna, tartışma