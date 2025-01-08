https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/cumhurbaskani-erdogan-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1092470773.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T19:44+0300
2025-01-08T19:44+0300
2025-01-08T20:05+0300
dünya
ilham aliyev
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet tek millet anlayışıyla işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-turkiyenin-cikarina-olanlar-bizim-de-cikarimizadir-1092438811.html
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ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
19:44 08.01.2025 (güncellendi: 20:05 08.01.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğini yineledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet tek millet anlayışıyla işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.