https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/cumhurbaskani-erdogan-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1092470773.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T19:44+0300

2025-01-08T19:44+0300

2025-01-08T20:05+0300

dünya

ilham aliyev

recep tayyip erdoğan

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet tek millet anlayışıyla işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-turkiyenin-cikarina-olanlar-bizim-de-cikarimizadir-1092438811.html

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ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi