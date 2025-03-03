https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/benzine-buyuk-indirim-akaryakit-fiyatlari-bu-gece-yarisi-degisecek-1094135601.html

Benzine büyük indirim: Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı değişecek

Benzine büyük indirim: Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı değişecek

Sputnik Türkiye

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son gelişmelere göre benzinin litre fiyatında 1 lira 15 kuruşluk... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T10:39+0300

2025-03-03T10:39+0300

2025-03-03T10:39+0300

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Döviz kurundaki hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu çerçevede benzinin litre fiyatında 1.15 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.Yeni fiyatlar, 4 Mart 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.3 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıİşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları:İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkaraİzmirAkaryakıt fiyatları neden değişiyor?Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasası, döviz kuru ve vergi oranlarına bağlı olarak sürekli değişim gösteriyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşler ve dolar/TL paritesindeki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/mart-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-ev-sahipleri-ve-kiracilar-icin-yeni-hesaplama-1094134851.html

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