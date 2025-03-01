https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/denizlide-kaybolan-4-yasindaki-nazlinin-cansiz-bedeni-suda-bulundu-1094109308.html

Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni suda bulundu

Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni suda bulundu

Sputnik Türkiye

Denizli’nin Honaz ilçesinde 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evinin önünde oyun oynarken kayboldu. Küçük kızın, güvenlik kamerası görüntülerinde dere kenarına doğru... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T16:37+0300

2025-03-01T16:37+0300

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denizli

adli tıp kurumu

arama

arama kurtarma

nazlı şeşen

honaz

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Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlanan 4 yaşındaki Nazlı Ş'nin cansız bedenine ulaşıldı.Kocabaş Mahallesi'nde dün evlerinin önünde oynarken kaybolan küçük kızın bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı ekipleri, Damlar mevkisinde yoğun bir arama yaptı. Aksu Çayı yatağındaki ağaçların etrafında yapılan çalışmalarda, Nazlı Ş'nin cansız bedeni çayda ağaç dallarına takılı halde bulundu.Ekipler tarafından sudan çıkarılan küçük çocuğun naaşında yapılan ilk incelemede, herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Nazlı Ş'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Nazlı Ş'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek arama çalışmaları başlatılmasını sağlamıştı. Aramalar, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen, küçük kızın evlerine yakın bir noktada demiryolu üzerinde yürüdüğü görüntülerinin ardından demir yolu ve çevresindeki dereye yoğunlaştırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/denizlide-4-yasindaki-nazli-kayboldu-dere-kenarinda-terlik-bulundu-ikinci-bir-narin-vakasi-mi-1094103635.html

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