https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/denizlide-kaybolan-4-yasindaki-nazlinin-cansiz-bedeni-suda-bulundu-1094109308.html
Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni suda bulundu
Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni suda bulundu
Sputnik Türkiye
Denizli’nin Honaz ilçesinde 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evinin önünde oyun oynarken kayboldu. Küçük kızın, güvenlik kamerası görüntülerinde dere kenarına doğru... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T16:37+0300
2025-03-01T16:37+0300
2025-03-01T17:10+0300
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Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlanan 4 yaşındaki Nazlı Ş'nin cansız bedenine ulaşıldı.Kocabaş Mahallesi'nde dün evlerinin önünde oynarken kaybolan küçük kızın bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı ekipleri, Damlar mevkisinde yoğun bir arama yaptı. Aksu Çayı yatağındaki ağaçların etrafında yapılan çalışmalarda, Nazlı Ş'nin cansız bedeni çayda ağaç dallarına takılı halde bulundu.Ekipler tarafından sudan çıkarılan küçük çocuğun naaşında yapılan ilk incelemede, herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Nazlı Ş'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Nazlı Ş'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek arama çalışmaları başlatılmasını sağlamıştı. Aramalar, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen, küçük kızın evlerine yakın bir noktada demiryolu üzerinde yürüdüğü görüntülerinin ardından demir yolu ve çevresindeki dereye yoğunlaştırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/denizlide-4-yasindaki-nazli-kayboldu-dere-kenarinda-terlik-bulundu-ikinci-bir-narin-vakasi-mi-1094103635.html
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türkiye, denizli, adli tıp kurumu, arama, arama kurtarma, nazlı şeşen, honaz
türkiye, denizli, adli tıp kurumu, arama, arama kurtarma, nazlı şeşen, honaz
Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni suda bulundu
16:37 01.03.2025 (güncellendi: 17:10 01.03.2025)
Denizli’nin Honaz ilçesinde 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evinin önünde oyun oynarken kayboldu. Küçük kızın, güvenlik kamerası görüntülerinde dere kenarına doğru yürüdüğünün ortaya çıkması üzerine dere ve çevresinde arama çalışmaları yapan ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştıklarını bildirdi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlanan 4 yaşındaki Nazlı Ş'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Kocabaş Mahallesi'nde dün evlerinin önünde oynarken kaybolan küçük kızın bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı ekipleri, Damlar mevkisinde yoğun bir arama yaptı. Aksu Çayı yatağındaki ağaçların etrafında yapılan çalışmalarda, Nazlı Ş'nin cansız bedeni çayda ağaç dallarına takılı halde bulundu.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan küçük çocuğun naaşında yapılan ilk incelemede, herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Nazlı Ş'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Nazlı Ş'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek arama çalışmaları başlatılmasını sağlamıştı. Aramalar, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen, küçük kızın evlerine yakın bir noktada demiryolu üzerinde yürüdüğü görüntülerinin ardından demir yolu ve çevresindeki dereye yoğunlaştırılmıştı.