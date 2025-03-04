https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/-biletsiz-yolcu-tasiyanlara-rekor-ceza-yolda--1094170709.html

Biletsiz yolcu taşıyanlara rekor ceza yolda

Biletsiz yolcu taşıyanlara rekor ceza yolda

Sputnik Türkiye

Karayolu Taşıma Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlara verilen para cezası 300 TL’den 8 bin 500 TL’ye çıkarılacak. Üst sınır ise 85 bin... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T11:35+0300

2025-03-04T11:35+0300

2025-03-04T11:35+0300

türki̇ye

yolcu otobüsü

yolculuk

bilet

devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇)

meclis

tbmm

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AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Karayolu Taşıma Kanunu’nda değişiklik öngören yeni bir kanun teklifi hazırladı. Bu hafta TBMM’ye sunulması beklenen teklif, idari para cezalarının artırılmasını, doğum yardımı düzenlemelerini ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarına ilişkin değişiklikleri içeriyor.Kanuna göre, biletsiz yolcu taşıyanlara uygulanacak cezalar ciddi şekilde artırılacak. Mevcut 300 TL’lik ceza, en az 8 bin 500 TL, en fazla 85 bin TL olacak. Sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı ceza uygulanacak.Yolcu i̇ndirme ve bindirmeye de ağır cezalarDüzenlemeye göre, terminal ve resmi duraklar dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara da 5 bin TL ile 50 bin TL arasında ceza verilecek. Yasa dışı taşımacılıkla mücadele kapsamında denetimlerin artırılması ve kurallara uymayanların ağır şekilde cezalandırılması hedefleniyor.Doğum Yardımı Cumhurbaşkanı yetkisinde olacakKanun teklifinde, doğum yardımlarıyla ilgili önemli değişiklikler de yer alıyor. Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılacak ve 1 Ocak 2025’ten itibaren doğum yardımlarının miktarı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.Bu yardımlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan ödenecek ve herhangi bir vergi kesintisine tabi tutulmayacak.DHMİ çalışanlarına yönelik düzenleme geliyorTeklif kapsamında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarını ilgilendiren düzenlemeler de bulunuyor. Detaylarının ilerleyen günlerde açıklanması beklenen düzenlemeler, havaalanı işletmelerindeki personelin haklarını ve çalışma koşullarını etkileyecek.TBMM’ye sunulması beklenen bu teklifin, kısa süre içinde Meclis’te görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/tehlike-sacan-oyuncaga-yasak-toplatma-karari-alindi-oyuncak-raflardan-kaldiriliyor-1094168692.html

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yolcu otobüsü, yolculuk, bilet, devlet hava meydanları i̇şletmesi (dhmi̇), meclis, tbmm