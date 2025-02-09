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Hukuk fakültesine girmek zorlaştı: İlk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek
Hukuk fakültesine girmek zorlaştı: İlk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 binde yer alan... 09.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-09T14:52+0300
2025-02-09T14:52+0300
türkiye
hukuk fakültesi
yılmaz tunç
adalet bakanlığı
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenilir adalet sisteminin tesisinin, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkün olduğunu belirtti.Millet adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılar ile savunmayı temsil eden avukatların hem nitelik hem de nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmalarının büyük önem taşıdığını aktaran Tunç, bu amaç doğrultusunda çalışarak adımları kararlılıkla attıklarını kaydetti.Hukuk Fakültesine girişte başarı sıralaması yükseltildiHukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından, fakülteye girişte başarı sıralamasının da yükseltildiği bilgisini paylaşan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/avukatlara-yeni-duzenlemeler-yolda-ucretlere-alt-sinir-ve-vergi-destegi-geliyor-1093155442.html
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hukuk fakültesi, yılmaz tunç, adalet bakanlığı
hukuk fakültesi, yılmaz tunç, adalet bakanlığı

Hukuk fakültesine girmek zorlaştı: İlk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek

14:52 09.02.2025
© AA / Cem TekkeşinoğluAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 binde yer alan adayların tercih edebileceğini bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenilir adalet sisteminin tesisinin, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkün olduğunu belirtti.
Millet adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılar ile savunmayı temsil eden avukatların hem nitelik hem de nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmalarının büyük önem taşıdığını aktaran Tunç, bu amaç doğrultusunda çalışarak adımları kararlılıkla attıklarını kaydetti.

Hukuk Fakültesine girişte başarı sıralaması yükseltildi

Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından, fakülteye girişte başarı sıralamasının da yükseltildiği bilgisini paylaşan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek. Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."
Avukat - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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