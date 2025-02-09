https://anlatilaninotesi.com.tr/20250209/hukuk-fakultesine-girmek-zorlasti-ilk-100-bin-icinde-yer-alan-adaylar-tercih-edebilecek-1093506727.html

Hukuk fakültesine girmek zorlaştı: İlk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek

Hukuk fakültesine girmek zorlaştı: İlk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 binde yer alan... 09.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-09T14:52+0300

2025-02-09T14:52+0300

2025-02-09T14:52+0300

türkiye

hukuk fakültesi

yılmaz tunç

adalet bakanlığı

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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenilir adalet sisteminin tesisinin, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkün olduğunu belirtti.Millet adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılar ile savunmayı temsil eden avukatların hem nitelik hem de nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmalarının büyük önem taşıdığını aktaran Tunç, bu amaç doğrultusunda çalışarak adımları kararlılıkla attıklarını kaydetti.Hukuk Fakültesine girişte başarı sıralaması yükseltildiHukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından, fakülteye girişte başarı sıralamasının da yükseltildiği bilgisini paylaşan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/avukatlara-yeni-duzenlemeler-yolda-ucretlere-alt-sinir-ve-vergi-destegi-geliyor-1093155442.html

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hukuk fakültesi, yılmaz tunç, adalet bakanlığı