https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/vatikan-duyurdu-papa-bugun-iki-kez-kriz-gecirdi-1094156195.html

Vatikan duyurdu: 'Papa bugün iki kez kriz geçirdi'

Vatikan duyurdu: 'Papa bugün iki kez kriz geçirdi'

Sputnik Türkiye

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bugün iki kez akut solunum yetmezliği geçirdi ve bronkospazm nedeniyle bronkoskopi... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T21:30+0300

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Bronşit ve çift taraflı zatürre nedeniyle 18 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören Papa iki kez kriz geçirdi.Vatikan'dan yapılan resmi açıklamaya göre, 88 yaşındaki Papa bugün iki kez akut solunum yetmezliği krizi geçirdi. Bu durumun, bronşlarda önemli miktarda mukus birikmesi ve buna bağlı gelişen bronkospazmdan kaynaklandığı belirtildi. Sağlık ekibi, Papa'ya acil olarak iki bronkoskopi işlemi uyguladı ve mekanik ventilasyona yeniden başlandı. Vatikan, Papa'nın bu işlemler sırasında bilincinin açık olduğunu ve tedaviye uyumlu davrandığını ifade etti. Papa Franciscus, şubat ayı başında şiddetli bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış ve daha sonra çift taraflı zatürre teşhisi konulmuştu. 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi gören Papa'nın sağlık durumunun son günlerde inişli çıkışlı bir seyir izlediği belirtildi. Vatikan, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların temkinli yaklaşımını sürdürdüğünü ve hastalığın gidişatına dair kesin bir öngörüde bulunmanın zor olduğunu belirtti.

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