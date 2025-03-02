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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/agir-hasta-francisin-halefleri-belli-oldu-trump-amerikali-papa-istedi-1094125028.html
Ağır hasta Francis'in halefleri belli oldu: Trump, Amerikalı Papa istedi
Ağır hasta Francis'in halefleri belli oldu: Trump, Amerikalı Papa istedi
Sputnik Türkiye
Papa Francis'in sağlık durumu nedeniyle Katolik dünyasında halefinin kim olacağına dair tartışmalar hız kazandı. 88 yaşındaki Arjantinli ismin yerine halef... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
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Papa Francis'in sağlık durumu ve yaşı göz önüne alındığında halefinin kim olacağı merak konusu oldu.88 yaşındaki Papa, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ederken kardinallerin gelecekteki Papa'ya dair planlar yaptığı ifade edildi. Özellikle Papa Francis'in reformist yaklaşımına karşı çıkan ABD Başkanı Trump, Amerikalı Kardinal Raymond Burke'ün adını gündeme getirdi. Burke, Francis'in reformlarını sert bir şekilde eleştiren ve kendi muhafazakar çizgisini savunan bir figür olarak öne çıkmıştı.Öte yandan, Papa Francis'in halefinin kim olacağı konusunda bir diğer güçlü aday ise Vatikan Devlet Sekreteri İtalyan Kardinal Pietro Parolin oldu. Parolin'in Papa ile yakın bir ilişkiye sahip olduğu ve Francis’in reformlarını sürdüreceği belirtildi. İtalyan kardinalin seçilmesinin özellikle İtalyan kardinal grubu tarafından olumlu karşılanabileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/vatikan-duyurdu-papa-kriz-gecirdi-durumu-kritik-1094097982.html
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papa francis, vatikan, vatikan devlet sekreterliği, vatikan gizli arşivleri, vatikan basın ofisi, vatikan radyosu, din, din adamı, din görevlisi, din dersi, din özgürlüğü
papa francis, vatikan, vatikan devlet sekreterliği, vatikan gizli arşivleri, vatikan basın ofisi, vatikan radyosu, din, din adamı, din görevlisi, din dersi, din özgürlüğü

Ağır hasta Francis'in halefleri belli oldu: Trump, Amerikalı Papa istedi

18:00 02.03.2025
© AA / isabella BonottoPapa
Papa - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AA / isabella Bonotto
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Papa Francis'in sağlık durumu nedeniyle Katolik dünyasında halefinin kim olacağına dair tartışmalar hız kazandı. 88 yaşındaki Arjantinli ismin yerine halef olarak ABD'li ve İtalyan isimler öne çıktı. Kaynaklara göre ABD Başkanı Trump, Amerikalı Kardinal Raymond Burke'nin adını geçirirken Vatikan ise Kardinal Pietro Parolin'i gündeme getirdi.
Papa Francis'in sağlık durumu ve yaşı göz önüne alındığında halefinin kim olacağı merak konusu oldu.
88 yaşındaki Papa, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ederken kardinallerin gelecekteki Papa'ya dair planlar yaptığı ifade edildi. Özellikle Papa Francis'in reformist yaklaşımına karşı çıkan ABD Başkanı Trump, Amerikalı Kardinal Raymond Burke'ün adını gündeme getirdi. Burke, Francis'in reformlarını sert bir şekilde eleştiren ve kendi muhafazakar çizgisini savunan bir figür olarak öne çıkmıştı.
Öte yandan, Papa Francis'in halefinin kim olacağı konusunda bir diğer güçlü aday ise Vatikan Devlet Sekreteri İtalyan Kardinal Pietro Parolin oldu. Parolin'in Papa ile yakın bir ilişkiye sahip olduğu ve Francis’in reformlarını sürdüreceği belirtildi. İtalyan kardinalin seçilmesinin özellikle İtalyan kardinal grubu tarafından olumlu karşılanabileceği açıklandı.
Papa Francis, Asya gezisinin ilk durağı Endonezya’ya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
DÜNYA
Vatikan duyurdu: Papa kriz geçirdi, durumu kritik
28 Şubat, 21:56
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