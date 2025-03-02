https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/agir-hasta-francisin-halefleri-belli-oldu-trump-amerikali-papa-istedi-1094125028.html

Ağır hasta Francis'in halefleri belli oldu: Trump, Amerikalı Papa istedi

Ağır hasta Francis'in halefleri belli oldu: Trump, Amerikalı Papa istedi

Sputnik Türkiye

Papa Francis'in sağlık durumu nedeniyle Katolik dünyasında halefinin kim olacağına dair tartışmalar hız kazandı. 88 yaşındaki Arjantinli ismin yerine halef... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T18:00+0300

2025-03-02T18:00+0300

2025-03-02T18:00+0300

dünya

papa francis

vatikan

vatikan devlet sekreterliği

vatikan gizli arşivleri

vatikan basın ofisi

vatikan radyosu

din

din adamı

din görevlisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082285065_0:0:3108:1748_1920x0_80_0_0_5c911b58305d6ebe32be965d0e202c22.jpg

Papa Francis'in sağlık durumu ve yaşı göz önüne alındığında halefinin kim olacağı merak konusu oldu.88 yaşındaki Papa, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ederken kardinallerin gelecekteki Papa'ya dair planlar yaptığı ifade edildi. Özellikle Papa Francis'in reformist yaklaşımına karşı çıkan ABD Başkanı Trump, Amerikalı Kardinal Raymond Burke'ün adını gündeme getirdi. Burke, Francis'in reformlarını sert bir şekilde eleştiren ve kendi muhafazakar çizgisini savunan bir figür olarak öne çıkmıştı.Öte yandan, Papa Francis'in halefinin kim olacağı konusunda bir diğer güçlü aday ise Vatikan Devlet Sekreteri İtalyan Kardinal Pietro Parolin oldu. Parolin'in Papa ile yakın bir ilişkiye sahip olduğu ve Francis’in reformlarını sürdüreceği belirtildi. İtalyan kardinalin seçilmesinin özellikle İtalyan kardinal grubu tarafından olumlu karşılanabileceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/vatikan-duyurdu-papa-kriz-gecirdi-durumu-kritik-1094097982.html

vatikan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

papa francis, vatikan, vatikan devlet sekreterliği, vatikan gizli arşivleri, vatikan basın ofisi, vatikan radyosu, din, din adamı, din görevlisi, din dersi, din özgürlüğü