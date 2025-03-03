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Valilik duyurdu: Köpeğini sokağa atana 71 bin 695 TL ceza kesilecek
Valilik duyurdu: Köpeğini sokağa atana 71 bin 695 TL ceza kesilecek
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, sahipsiz köpeklerin rehabilitasyon sonrası bakımevi dışına bırakılması durumunda 71 bin 695 lira idari para cezası uygulanacağını duyurdu. İl... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T23:12+0300
2025-03-03T23:12+0300
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hayvan yasası
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tbmm hayvan haklarını araştırma komisyonu
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Ankara'da yeni düzenleme kapsamında sokağa bırakılan köpeklerin sahiplerine 71 bin 695 lira ceza kesilecek.Ankara Valiliği, sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu. İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 26 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda, sahipsiz hayvanların korunması ve toplum sağlığının gözetilmesi amacıyla önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda, sahipsiz köpeklerin rehabilitasyon işlemleri tamamlanmış olsa bile bakımevi dışında bir alana bırakılması yasaklandı. Aykırılığın tespiti halinde, 2025 yılı için belirlenen 71 bin 695 lira idari para cezası uygulanacak.Belediyelere yeni yükümlülükler getirildiToplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi gereğince, sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimler tarafından kurulan ya da izin verilen bakımevlerine götürülmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Buna göre, belediyeler hayvanları toplamak ve bakımevlerine götürmek konusunda yükümlülüklerini aksatamayacak.Nüfusu 25 binden fazla olan belediyelerin bakımevi kurma ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirme süresi 31 Aralık 2028’e kadar uzatılmış olsa da, bu süre hayvanların toplanmasını engellemeyecek. Bakımevi ve doğal yaşam alanlarının, ildeki sahipsiz hayvan sayısına kıyasla yeterli olduğuna dair İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun onayı alınana kadar, belediyelerin bu alanlara ayırdığı bütçenin en az yüzde 50’sini kapasitelerini artırmaya harcaması zorunlu hale getirildi.Sahiplendirme için yeni kısıtlamalarYeni düzenlemeyle, bakımevlerinden hayvan sahiplenmek isteyen bireylerin belirli kısıtlamalara tabi olacağı duyuruldu. Apartman ve site gibi çok katlı yapılarda oturanlar en fazla 1 kedi ve 1 köpek sahiplenebilecekken, müstakil konutlarda bu sayı en fazla 2 kedi ve 2 köpek olacak. Ayrıca, sahiplenmek isteyen kişilerin belirlenen şartları yerine getirerek izin belgesi almaları gerekecek.Tehlikeli ve hasta hayvanlara yönelik önlemlerBakımevlerine getirilen köpeklerden, insan ve hayvan sağlığı açısından risk teşkil edenler ile olumsuz davranışları kontrol edilemeyenler hakkında da önlemler alınacak. Ayrıca, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığa sahip olan ve sahiplenilmesi yasak türlerdeki hayvanlar için 5199 Sayılı Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uygulanacak.Üretim ve satış yerlerine sıkı denetimHayvan üretim ve satış yerleri, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından 6 ayda bir denetlenecek. Satışı yasak türlerin tespit edilmesi ya da hayvan refahına aykırı durumların belirlenmesi halinde, ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Üretim ve satış yerlerine yönelik ihbarlar, ilgili kurumlar tarafından değerlendirilerek gerekli görüldüğünde yasal işlem başlatılacak.Denetimler artırılacakGerçekleştirilen denetimlerde, bakımevlerine alınan sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve bakanlık veri tabanına işlenmesi zorunlu olacak. Denetim esnasında bu kayıtların yetkililere sunulması gerekecek. Alınan kararlara uymayan kişi ve kurumlar hakkında ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari işlemler uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/kopeklerin-zehirlenerek-olduruldugu-iddia-edildi-valilik-inceleme-baslatti-1093851221.html
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ankara valiliği, ankara, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, hayvan cinayeti, tbmm hayvan haklarını araştırma komisyonu, bakım, bakım evi
ankara valiliği, ankara, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, hayvan cinayeti, tbmm hayvan haklarını araştırma komisyonu, bakım, bakım evi

Valilik duyurdu: Köpeğini sokağa atana 71 bin 695 TL ceza kesilecek

23:12 03.03.2025
© Sputnik / Osman Nuri Ceritsokak köpeği
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Ankara Valiliği, sahipsiz köpeklerin rehabilitasyon sonrası bakımevi dışına bırakılması durumunda 71 bin 695 lira idari para cezası uygulanacağını duyurdu. İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda, sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevlerine götürülmesi zorunlu olacak.
Ankara'da yeni düzenleme kapsamında sokağa bırakılan köpeklerin sahiplerine 71 bin 695 lira ceza kesilecek.
Ankara Valiliği, sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu. İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 26 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda, sahipsiz hayvanların korunması ve toplum sağlığının gözetilmesi amacıyla önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda, sahipsiz köpeklerin rehabilitasyon işlemleri tamamlanmış olsa bile bakımevi dışında bir alana bırakılması yasaklandı. Aykırılığın tespiti halinde, 2025 yılı için belirlenen 71 bin 695 lira idari para cezası uygulanacak.

Belediyelere yeni yükümlülükler getirildi

Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi gereğince, sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimler tarafından kurulan ya da izin verilen bakımevlerine götürülmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Buna göre, belediyeler hayvanları toplamak ve bakımevlerine götürmek konusunda yükümlülüklerini aksatamayacak.
Nüfusu 25 binden fazla olan belediyelerin bakımevi kurma ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirme süresi 31 Aralık 2028’e kadar uzatılmış olsa da, bu süre hayvanların toplanmasını engellemeyecek. Bakımevi ve doğal yaşam alanlarının, ildeki sahipsiz hayvan sayısına kıyasla yeterli olduğuna dair İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun onayı alınana kadar, belediyelerin bu alanlara ayırdığı bütçenin en az yüzde 50’sini kapasitelerini artırmaya harcaması zorunlu hale getirildi.

Sahiplendirme için yeni kısıtlamalar

Yeni düzenlemeyle, bakımevlerinden hayvan sahiplenmek isteyen bireylerin belirli kısıtlamalara tabi olacağı duyuruldu. Apartman ve site gibi çok katlı yapılarda oturanlar en fazla 1 kedi ve 1 köpek sahiplenebilecekken, müstakil konutlarda bu sayı en fazla 2 kedi ve 2 köpek olacak. Ayrıca, sahiplenmek isteyen kişilerin belirlenen şartları yerine getirerek izin belgesi almaları gerekecek.

Tehlikeli ve hasta hayvanlara yönelik önlemler

Bakımevlerine getirilen köpeklerden, insan ve hayvan sağlığı açısından risk teşkil edenler ile olumsuz davranışları kontrol edilemeyenler hakkında da önlemler alınacak. Ayrıca, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığa sahip olan ve sahiplenilmesi yasak türlerdeki hayvanlar için 5199 Sayılı Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uygulanacak.

Üretim ve satış yerlerine sıkı denetim

Hayvan üretim ve satış yerleri, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından 6 ayda bir denetlenecek. Satışı yasak türlerin tespit edilmesi ya da hayvan refahına aykırı durumların belirlenmesi halinde, ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Üretim ve satış yerlerine yönelik ihbarlar, ilgili kurumlar tarafından değerlendirilerek gerekli görüldüğünde yasal işlem başlatılacak.

Denetimler artırılacak

Gerçekleştirilen denetimlerde, bakımevlerine alınan sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve bakanlık veri tabanına işlenmesi zorunlu olacak. Denetim esnasında bu kayıtların yetkililere sunulması gerekecek. Alınan kararlara uymayan kişi ve kurumlar hakkında ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari işlemler uygulanacak.
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