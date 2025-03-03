https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/unluler-maratonda-kostu-sarkici-harry-styles-42-kmyi-4-saatin-altinda-bitirdi-1094153382.html

Ünlüler maratonda koştu: Şarkıcı Harry Styles 42 km'yi 4 saatin altında bitirdi

Ünlüler maratonda koştu: Şarkıcı Harry Styles 42 km'yi 4 saatin altında bitirdi

Sputnik Türkiye

Pop yıldızı Harry Styles, 2025 Tokyo Maratonu'nu 3 saat 24 dakika 7 saniyede tamamlayarak etkileyici bir performans sergiledi. Yarı maratonu 1 saat 42 dakika 3... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T18:51+0300

2025-03-03T18:51+0300

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harry styles

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Şarkıcı Harry Styles, 2025 Tokyo Maratonu’nda gösterdiği performansla dikkat çekti.2025 Tokyo Maratonu'na katılan çok sayıda ünlü isim sosyal medyada gündem oldu. One Direction grubuyla tanınan Harry Styles'ın 42 kilometrelik parkuru 3 saat 24 dakika 7 saniyede tamamlayarak kendi rekorunu kırdığı ifade edildi. Ortalama 12 kilometreyi 7 dakika 47 saniye sürede koşan sanatçı, yarı maratonu ise 1 saat 42 dakika 3 saniyede geçti. Koşunun ikinci yarısını da neredeyse aynı sürede tamamlayan 31 yaşındaki müzisyen, profesyonel atletleri aratmayan bir istikrar gösterdi. Styles'ın toplamda 37 binden fazla katılımcının yer aldığı maratonda 6010. sırada bitiş çizgisine ulaştığı açıklandı. Maratonun son yıllarda ünlüler arasında popüler hale geldiği belirtilirken, Ryan Reynolds, Kevin Hart ve Diplo gibi isimlerin de yarışa katıldığı ancak Styles’ın en hızlı sürede tamamlayan ünlü olduğu vurgulandı.

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