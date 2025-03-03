https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/unlu-sanatci-ozcan-deniz-hakkinda-kacak-yapi-sorusturmasi-baslatildi-savci-karsisina-cikacak-1094139908.html
Ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında 'kaçak yapı' soruşturması başlatıldı: Savcı karşısına çıkacak
Ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında 'kaçak yapı' soruşturması başlatıldı: Savcı karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Özcan Deniz hakkında Sarıyer'de SİT alanı içerisinde yer alan bir villada yaptığı eklemeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T11:24+0300
2025-03-03T11:24+0300
2025-03-03T11:24+0300
yaşam
özcan deniz
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
kaçak yapılaşma
kaçak yapılar
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Ailesiyle yaşadığı sorunlarla uğraşan ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında kaçak yapı nedeniyle soruşturma açıldı. Uskumruköy'de SİT alanı içerisinde yer alan villalara yaptığı eklemeler neticesinde 'imar kirliliğine neden olmak'la suçlanan Deniz, üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar ve kapalı alanlar eklenmesiyle ilgili 5 Mart günü ifade verecek.İzinsiz havuzlar ve kapalı alanlar eklendiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanatçı Özcan Deniz hakkında yaptığı açıklamada; 'Sarıyer İlçesi Uskumruköy de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tesbiti üzerine İmar Kirliliğine neden olma ve Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Özcan Deniz şüpheli sıfatı ile ifadesi alınmak üzere 05.03 2025 Çarşamba günü saat 10.30 Cumhuriyet Başsavcılığı imar suçları bürosuna ifadeye çağrılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.
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özcan deniz, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar
özcan deniz, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar
Ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında 'kaçak yapı' soruşturması başlatıldı: Savcı karşısına çıkacak
Özcan Deniz hakkında Sarıyer'de SİT alanı içerisinde yer alan bir villada yaptığı eklemeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla uğraşan ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında kaçak yapı nedeniyle soruşturma açıldı. Uskumruköy'de SİT alanı içerisinde yer alan villalara yaptığı eklemeler neticesinde 'imar kirliliğine neden olmak'la suçlanan Deniz, üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar ve kapalı alanlar eklenmesiyle ilgili 5 Mart günü ifade verecek.
İzinsiz havuzlar ve kapalı alanlar eklendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanatçı Özcan Deniz hakkında yaptığı açıklamada; 'Sarıyer İlçesi Uskumruköy de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tesbiti üzerine İmar Kirliliğine neden olma ve Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Özcan Deniz şüpheli sıfatı ile ifadesi alınmak üzere 05.03 2025 Çarşamba günü saat 10.30 Cumhuriyet Başsavcılığı imar suçları bürosuna ifadeye çağrılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.