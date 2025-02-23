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Özcan Deniz: Ağabeyim, beni ölümle tehdit ediyor
Özcan Deniz: Ağabeyim, beni ölümle tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'in kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek mahkemeden korunma talebinde bulundu 23.02.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
özcan deniz
ölüm tehdidi
korunma
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Özcan Deniz ile 22 yıldır menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz’in arası, açılan tapu davaları nedeniyle bozuldu. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Sarıyer’de kendisine ait olan 3 adet mülkün tapusunu ağabeyi Ercan Deniz'in üzerine tescil ettirmişti.Kararından vazgeçerek tapuları kendi üzerine kaydettirmek isteyen Özcan Deniz , İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ‘tapu iptali ve tescil’ davası açtı. Anne Kadriye Deniz'in Ercan Deniz'den yana saf tutmasıyla Özcan Deniz, kendisini dünyaya getirip büyüten kadını bir anda sildi.Kalp spazmı geçirdiÖzcan Deniz, bütün bu yaşananlardan sonra geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirdi. Doktorunun gerekli görmesi halinde önümüzdeki günlerde kalp damarlarına stent takılacak.Özcan Deniz: Abim ölümle tehdit ediyorHabertürk'ün haberine göre Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'in kendisini ve ailesini hedef alarak açıkça ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Deniz, bu doğrultuda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.Mahkeme, Ercan Deniz'in Özcan Deniz ve Samar Dadgar Deniz'e 3 ay boyunca yaklaşmaması yönünde yaptırım kararı verdi.
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özcan deniz, ölüm tehdidi, korunma
özcan deniz, ölüm tehdidi, korunma

Özcan Deniz: Ağabeyim, beni ölümle tehdit ediyor

16:39 23.02.2025
© Fotoğraf : Youtube/İstanbullu GelinÖzcan Deniz
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
© Fotoğraf : Youtube/İstanbullu Gelin
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Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'in kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek mahkemeden korunma talebinde bulundu
Özcan Deniz ile 22 yıldır menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz’in arası, açılan tapu davaları nedeniyle bozuldu. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Sarıyer’de kendisine ait olan 3 adet mülkün tapusunu ağabeyi Ercan Deniz'in üzerine tescil ettirmişti.
Kararından vazgeçerek tapuları kendi üzerine kaydettirmek isteyen Özcan Deniz , İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ‘tapu iptali ve tescil’ davası açtı. Anne Kadriye Deniz'in Ercan Deniz'den yana saf tutmasıyla Özcan Deniz, kendisini dünyaya getirip büyüten kadını bir anda sildi.

Kalp spazmı geçirdi

Özcan Deniz, bütün bu yaşananlardan sonra geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirdi. Doktorunun gerekli görmesi halinde önümüzdeki günlerde kalp damarlarına stent takılacak.

Özcan Deniz: Abim ölümle tehdit ediyor

Habertürk'ün haberine göre Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'in kendisini ve ailesini hedef alarak açıkça ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Deniz, bu doğrultuda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.
Mahkeme, Ercan Deniz'in Özcan Deniz ve Samar Dadgar Deniz'e 3 ay boyunca yaklaşmaması yönünde yaptırım kararı verdi.
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