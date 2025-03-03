https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/unlu-oyuncu-pelin-karahan-kiramizi-odemiyor-iddialarina-ilk-kez-yanit-verdi-1094139621.html

Ünlü oyuncu Pelin Karahan 'kiramızı ödemiyor' iddialarına ilk kez yanıt verdi

Ünlü oyuncu Pelin Karahan 'kiramızı ödemiyor' iddialarına ilk kez yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Pelin Karahan annesine tuttuğu evin kirasını beş aydır ödemediği iddialarıyla ilgili konuştu. 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T11:14+0300

2025-03-03T11:14+0300

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yaşam

pelin karahan

beykoz

ev sahibi

kiracı

dava

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Ev sahibi kiracı kavgaları artarken ünlü oyuncu Pelin Karahan da, annesi Nural Koçyiğit için tuttuğu evin sahibiyle karşı karşıya geldi. Karahan'ın beş aydır evin kirasını ödemediğini iddialarına yanıt veren ünlü oyuncu, "Kiracıların tamamı ev sahipleri ile mahkemelik. Benim de kendi kiracım ile mahkemem var. Annemin evi de davalık. Ben 5 aydır kira ödemiyorum diye bir durum da yok. Evin kirasını gönderiyorsun ama ev sahipleri beğenmedikleri için geri gönderiyor. Sonra diyor ki; kirayı yatırmadılar" dedi. Ev sahibi 'kiramı ödemiyorlar' dediİddiaya göre oyuncu Pelin Karahan, annesine İstanbul Beykoz'da bir ev tuttu. İki senelik de kontrata imza attılar ama sonrasında kontratı da atılan imzayı da reddettiler. Beş aydır kirasını alamadığını iddia eden ev sahibi 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanıp şunları söyledi:"Beykoz'daki bir siteden ev aldık. Oyuncu Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit'e evimizi tuttu kiralık olarak. Hatta eşi Bedri Bey de kefil oldu. 2023'te çıkmak üzere kontrat imzalandı. Fakat çıkmadılar ve 'İmza bizim değil, sahte imza' dediler." Ekim 2023'te dava açıldı. Halen de o devam etmekte. Kirayı yıllık peşin ödediler. 2024 Ekim ayında ise ödemeleri gereken kirayı ödemediler. Şu anda icra takibi başlatıldı ve halen bir dönüş yok. Evi tahliye etmedikleri gibi kira bedelini de ödememekteler. Böyle bir mağduriyet yaşıyorum" demişti. Ben ailemi kimseye muhtaç edecek duruma düşürmemÜnlü oyuncu Karahan ise bu iddialarla ilgili ilk kez konuştu ve durumu şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/oyuncu-pelin-karahana-icra-takibi-ev-sahibi-iddialari-tek-tek-siraladi-1092885074.html

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pelin karahan, beykoz, ev sahibi , kiracı, dava