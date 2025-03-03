https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/unlu-oyuncu-pelin-karahan-kiramizi-odemiyor-iddialarina-ilk-kez-yanit-verdi-1094139621.html
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 'kiramızı ödemiyor' iddialarına ilk kez yanıt verdi
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 'kiramızı ödemiyor' iddialarına ilk kez yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Pelin Karahan annesine tuttuğu evin kirasını beş aydır ödemediği iddialarıyla ilgili konuştu. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T11:14+0300
2025-03-03T11:14+0300
2025-03-03T11:14+0300
yaşam
pelin karahan
beykoz
ev sahibi
kiracı
dava
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Ev sahibi kiracı kavgaları artarken ünlü oyuncu Pelin Karahan da, annesi Nural Koçyiğit için tuttuğu evin sahibiyle karşı karşıya geldi. Karahan'ın beş aydır evin kirasını ödemediğini iddialarına yanıt veren ünlü oyuncu, "Kiracıların tamamı ev sahipleri ile mahkemelik. Benim de kendi kiracım ile mahkemem var. Annemin evi de davalık. Ben 5 aydır kira ödemiyorum diye bir durum da yok. Evin kirasını gönderiyorsun ama ev sahipleri beğenmedikleri için geri gönderiyor. Sonra diyor ki; kirayı yatırmadılar" dedi. Ev sahibi 'kiramı ödemiyorlar' dediİddiaya göre oyuncu Pelin Karahan, annesine İstanbul Beykoz'da bir ev tuttu. İki senelik de kontrata imza attılar ama sonrasında kontratı da atılan imzayı da reddettiler. Beş aydır kirasını alamadığını iddia eden ev sahibi 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanıp şunları söyledi:"Beykoz'daki bir siteden ev aldık. Oyuncu Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit'e evimizi tuttu kiralık olarak. Hatta eşi Bedri Bey de kefil oldu. 2023'te çıkmak üzere kontrat imzalandı. Fakat çıkmadılar ve 'İmza bizim değil, sahte imza' dediler." Ekim 2023'te dava açıldı. Halen de o devam etmekte. Kirayı yıllık peşin ödediler. 2024 Ekim ayında ise ödemeleri gereken kirayı ödemediler. Şu anda icra takibi başlatıldı ve halen bir dönüş yok. Evi tahliye etmedikleri gibi kira bedelini de ödememekteler. Böyle bir mağduriyet yaşıyorum" demişti. Ben ailemi kimseye muhtaç edecek duruma düşürmemÜnlü oyuncu Karahan ise bu iddialarla ilgili ilk kez konuştu ve durumu şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/oyuncu-pelin-karahana-icra-takibi-ev-sahibi-iddialari-tek-tek-siraladi-1092885074.html
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pelin karahan, beykoz, ev sahibi , kiracı, dava
pelin karahan, beykoz, ev sahibi , kiracı, dava
Ünlü oyuncu Pelin Karahan 'kiramızı ödemiyor' iddialarına ilk kez yanıt verdi
Ünlü oyuncu Pelin Karahan annesine tuttuğu evin kirasını beş aydır ödemediği iddialarıyla ilgili konuştu.
Ev sahibi kiracı kavgaları artarken ünlü oyuncu Pelin Karahan da, annesi Nural Koçyiğit için tuttuğu evin sahibiyle karşı karşıya geldi. Karahan'ın beş aydır evin kirasını ödemediğini iddialarına yanıt veren ünlü oyuncu, "Kiracıların tamamı ev sahipleri ile mahkemelik. Benim de kendi kiracım ile mahkemem var. Annemin evi de davalık. Ben 5 aydır kira ödemiyorum diye bir durum da yok. Evin kirasını gönderiyorsun ama ev sahipleri beğenmedikleri için geri gönderiyor. Sonra diyor ki; kirayı yatırmadılar" dedi.
Ev sahibi 'kiramı ödemiyorlar' dedi
İddiaya göre oyuncu Pelin Karahan, annesine İstanbul Beykoz'da bir ev tuttu. İki senelik de kontrata imza attılar ama sonrasında kontratı da atılan imzayı da reddettiler. Beş aydır kirasını alamadığını iddia eden ev sahibi 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanıp şunları söyledi:
"Beykoz'daki bir siteden ev aldık. Oyuncu Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit'e evimizi tuttu kiralık olarak. Hatta eşi Bedri Bey de kefil oldu. 2023'te çıkmak üzere kontrat imzalandı. Fakat çıkmadılar ve 'İmza bizim değil, sahte imza' dediler." Ekim 2023'te dava açıldı. Halen de o devam etmekte. Kirayı yıllık peşin ödediler. 2024 Ekim ayında ise ödemeleri gereken kirayı ödemediler. Şu anda icra takibi başlatıldı ve halen bir dönüş yok. Evi tahliye etmedikleri gibi kira bedelini de ödememekteler. Böyle bir mağduriyet yaşıyorum" demişti.
Ben ailemi kimseye muhtaç edecek duruma düşürmem
Ünlü oyuncu Karahan ise bu iddialarla ilgili ilk kez konuştu ve durumu şöyle anlattı:
"Günümüzde neredeyse kiracıların tamamı ev sahipleri ile mahkemelik. Benim de kendi kiracım ile mahkemem var. Fazla artıştan dolayı anlaşılamıyor. Biz de davalığız. Annemin evi de davalık. Ben 5 aydır kira ödemiyorum diye bir durum da yok. 17 yaşımdan beri anneme ve kız kardeşime bakıyorum. Asla böyle bir durum söz konusu olamaz. Dava süreci olduğu için dosya sürecinde yatıyor kira... Evin kirasını gönderiyorsun ama ev sahipleri beğenmedikleri için geri gönderiyor. Sonra diyor ki; kirayı yatırmadılar. Ben ailemi kimseye muhtaç edecek duruma düşürmem. Çok şükür çalışıyorum ve kazanıyorum. Eşim de öyle çok şükür kazanıyor. O yüzden mahkemenin sonucunda her şey sonuçlanacaktır."