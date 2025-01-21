Oyuncu Pelin Karahan'a icra takibi: Ev sahibi iddiaları tek tek sıraladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Her sigara tüketicisi potansiyel bir elektronik sigara tüketicisidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Rojin Kabaiş'in ölümü: Soruşturmaya yeni savcı atandı, aile gizlilik kararının kaldırılmasını istedi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Raporu'na göre Mansur Yavaş en başarılı siyasetçi seçildi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mesleklerin oluşmasının temel sebebi nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarımda kullanılan güneş enerjisi santralleri: ‘Türkiye, TarımGES ile 15 GW’lik potansiyel yaratabilir’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın yemin töreni öncesi Trump'tan beklentiler neler?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş Kanunu'nda yeni dönem
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/oyuncu-pelin-karahana-icra-takibi-ev-sahibi-iddialari-tek-tek-siraladi-1092885074.html
Oyuncu Pelin Karahan'a icra takibi: Ev sahibi iddiaları tek tek sıraladı
Oyuncu Pelin Karahan'a icra takibi: Ev sahibi iddiaları tek tek sıraladı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, annesi için İstanbul Beykoz’da tuttuğu evin kirasını ödemediği iddialarıyla gündemde. Ev sahibi, kiraların ödenmediğini ve kontratın... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T07:57+0300
2025-01-21T07:57+0300
yaşam
kira
kiracı
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/14/1092866817_0:60:1242:759_1920x0_80_0_0_a35a21f4f7b853750daba0a3ded90ca0.jpg
Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları arasında bu kez ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın adı geçti. İddiaya göre Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz’da bir ev kiraladı ancak kira ödemeleri yapılmadı. Konu, ev sahibi tarafından kamuoyuna duyuruldu.'Kontrat i̇mzalandı, sonra reddedildi'Ev sahibi Batuhan Bey, Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’ın da kefil olduğu iki yıllık kontratın 2023’te imzalandığını belirtti. Ancak daha sonra, kiracı tarafının imzanın kendilerine ait olmadığını öne sürerek kontratı reddettiğini ifade etti.Kira ve tahliye krizi sürüyorBatuhan Bey, 2024 yılı için ödenmesi gereken kira bedelinin ödenmediğini ve tahliye işleminin gerçekleşmediğini söyledi. “Ekim 2023’te dava açtık, şu an süreç devam ediyor. İcra takibi başlattık ama halen bir geri dönüş yok. Kira bedelini alamadığım gibi, evi de tahliye etmediler” diye konuştu.Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dava süreci sürüyor. Ev sahibi, mağduriyet yaşadığını belirtirken, Pelin Karahan cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/meteorolojiden-saatli-uyari-yarin-istanbul-dahil-37-ile-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1092883104.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/14/1092866817_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_172d306f63b52b0148d06ddb0ed87bf4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kira, kiracı, dava
kira, kiracı, dava

Oyuncu Pelin Karahan'a icra takibi: Ev sahibi iddiaları tek tek sıraladı

07:57 21.01.2025
Pelin Karahan sosyal medya
Pelin Karahan sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
Abone ol
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, annesi için İstanbul Beykoz’da tuttuğu evin kirasını ödemediği iddialarıyla gündemde. Ev sahibi, kiraların ödenmediğini ve kontratın reddedildiğini belirterek icra takibi başlattığını açıkladı. Taraflar arasındaki hukuki süreç ise devam ediyor.
Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları arasında bu kez ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın adı geçti. İddiaya göre Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz’da bir ev kiraladı ancak kira ödemeleri yapılmadı. Konu, ev sahibi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

'Kontrat i̇mzalandı, sonra reddedildi'

Ev sahibi Batuhan Bey, Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’ın da kefil olduğu iki yıllık kontratın 2023’te imzalandığını belirtti. Ancak daha sonra, kiracı tarafının imzanın kendilerine ait olmadığını öne sürerek kontratı reddettiğini ifade etti.

Kira ve tahliye krizi sürüyor

Batuhan Bey, 2024 yılı için ödenmesi gereken kira bedelinin ödenmediğini ve tahliye işleminin gerçekleşmediğini söyledi. “Ekim 2023’te dava açtık, şu an süreç devam ediyor. İcra takibi başlattık ama halen bir geri dönüş yok. Kira bedelini alamadığım gibi, evi de tahliye etmediler” diye konuştu.
Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dava süreci sürüyor. Ev sahibi, mağduriyet yaşadığını belirtirken, Pelin Karahan cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Yarın İstanbul dahil 37 ile sağanak ve kar yağışı geliyor
07:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала