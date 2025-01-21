https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/oyuncu-pelin-karahana-icra-takibi-ev-sahibi-iddialari-tek-tek-siraladi-1092885074.html
Oyuncu Pelin Karahan'a icra takibi: Ev sahibi iddiaları tek tek sıraladı
Oyuncu Pelin Karahan'a icra takibi: Ev sahibi iddiaları tek tek sıraladı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, annesi için İstanbul Beykoz’da tuttuğu evin kirasını ödemediği iddialarıyla gündemde. Ev sahibi, kiraların ödenmediğini ve kontratın... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T07:57+0300
2025-01-21T07:57+0300
2025-01-21T07:57+0300
yaşam
kira
kiracı
dava
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Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları arasında bu kez ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın adı geçti. İddiaya göre Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz’da bir ev kiraladı ancak kira ödemeleri yapılmadı. Konu, ev sahibi tarafından kamuoyuna duyuruldu.'Kontrat i̇mzalandı, sonra reddedildi'Ev sahibi Batuhan Bey, Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’ın da kefil olduğu iki yıllık kontratın 2023’te imzalandığını belirtti. Ancak daha sonra, kiracı tarafının imzanın kendilerine ait olmadığını öne sürerek kontratı reddettiğini ifade etti.Kira ve tahliye krizi sürüyorBatuhan Bey, 2024 yılı için ödenmesi gereken kira bedelinin ödenmediğini ve tahliye işleminin gerçekleşmediğini söyledi. “Ekim 2023’te dava açtık, şu an süreç devam ediyor. İcra takibi başlattık ama halen bir geri dönüş yok. Kira bedelini alamadığım gibi, evi de tahliye etmediler” diye konuştu.Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dava süreci sürüyor. Ev sahibi, mağduriyet yaşadığını belirtirken, Pelin Karahan cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/meteorolojiden-saatli-uyari-yarin-istanbul-dahil-37-ile-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1092883104.html
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kira, kiracı, dava
Oyuncu Pelin Karahan'a icra takibi: Ev sahibi iddiaları tek tek sıraladı
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, annesi için İstanbul Beykoz’da tuttuğu evin kirasını ödemediği iddialarıyla gündemde. Ev sahibi, kiraların ödenmediğini ve kontratın reddedildiğini belirterek icra takibi başlattığını açıkladı. Taraflar arasındaki hukuki süreç ise devam ediyor.
Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları arasında bu kez ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın adı geçti. İddiaya göre Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz’da bir ev kiraladı ancak kira ödemeleri yapılmadı. Konu, ev sahibi tarafından kamuoyuna duyuruldu.
'Kontrat i̇mzalandı, sonra reddedildi'
Ev sahibi Batuhan Bey, Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’ın da kefil olduğu iki yıllık kontratın 2023’te imzalandığını belirtti. Ancak daha sonra, kiracı tarafının imzanın kendilerine ait olmadığını öne sürerek kontratı reddettiğini ifade etti.
Kira ve tahliye krizi sürüyor
Batuhan Bey, 2024 yılı için ödenmesi gereken kira bedelinin ödenmediğini ve tahliye işleminin gerçekleşmediğini söyledi. “Ekim 2023’te dava açtık, şu an süreç devam ediyor. İcra takibi başlattık ama halen bir geri dönüş yok. Kira bedelini alamadığım gibi, evi de tahliye etmediler” diye konuştu.
Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dava süreci sürüyor. Ev sahibi, mağduriyet yaşadığını belirtirken, Pelin Karahan cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.