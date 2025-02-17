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Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatmıştı. 4 yıl 8 aya kadar... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T14:06+0300
2025-02-17T14:06+0300
politika
ümit özdağ
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
hakaret
cumhurbaşkanına hakaret
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19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanmıştı. Özdağ hakkında cumhurbaşkanına hakaretten davaÖzdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı.4 yıl 8 aya kadar hapis istemiİddianamede, Özdağ'ın gerçekleştirdiği söz ve beyanları ile Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği, Cumhurbaşkanına yönelik söylediği kabul edilen ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu belirtildi. Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin mevcut olduğu belirtilerek 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılması istendi.
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ümit özdağ, ümit özdağ erdoğan, ümit özdağ erdoğan hakaret

Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

14:06 17.02.2025
© AA / Cemal YurttaşZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© AA / Cemal Yurttaş
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatmıştı. 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanmıştı.

Özdağ hakkında cumhurbaşkanına hakaretten dava

Özdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı.

4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

İddianamede, Özdağ'ın gerçekleştirdiği söz ve beyanları ile Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği, Cumhurbaşkanına yönelik söylediği kabul edilen ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu belirtildi. Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin mevcut olduğu belirtilerek 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılması istendi.
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