https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/umit-ozdag-hakkinda-4-yil-8-aya-kadar-hapis-istemi-1093733495.html

Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatmıştı. 4 yıl 8 aya kadar... 17.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-17T14:06+0300

2025-02-17T14:06+0300

2025-02-17T14:06+0300

politika

ümit özdağ

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

hakaret

cumhurbaşkanına hakaret

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19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanmıştı. Özdağ hakkında cumhurbaşkanına hakaretten davaÖzdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı.4 yıl 8 aya kadar hapis istemiİddianamede, Özdağ'ın gerçekleştirdiği söz ve beyanları ile Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği, Cumhurbaşkanına yönelik söylediği kabul edilen ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu belirtildi. Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin mevcut olduğu belirtilerek 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılması istendi.

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