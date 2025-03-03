https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/uc-kez-erkekler-serbest-stilde-olimpiyat-madalyasi-kazanan-rus-guresci-49-yasinda-hayatini-kaybetti-1094129859.html

Üç kez erkekler serbest stilde olimpiyat madalyası kazanan Rus güreşçi 49 yaşında hayatını kaybetti

Üç kez erkekler serbest stilde olimpiyat madalyası kazanan Rus güreşçi 49 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Olimpiyatlarda 3 kez altın madalya kazanan Buvaisar Saitiev 49 yaşında Moskova'da hayatını kaybetti. Rus güreşçinin ölümü felaket olarak nitelendirildi. 03.03.2025, Sputnik Türkiye

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spor

güreş

rus

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Rusya Güreş Federasyonu (RWF) Başkanı Mikhail Mamiashvili, Rserbest stil güreşte üç kez Olimpiyat şampiyonu olan Buvaisar Saitiev'in 49 yaşında öldüğünü söyledi. Mamiashvili, olayı 'felaket' olarak nitelendirerek, "Kafamı toparlamak zor" dedi.Saitiev, erkekler serbest stil 74 kiloda sırasıyla Atlanta 1996, Atina 2004 ve Pekin 2008 olimpiyat oyunlarında üç altın madalya kazanmıştı.Moskova doğumlu sporcunun ayrıca 6 dünya, 9 Avrupa şampiyonluğu bulunuyordu.

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