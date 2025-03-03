https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/uc-kez-erkekler-serbest-stilde-olimpiyat-madalyasi-kazanan-rus-guresci-49-yasinda-hayatini-kaybetti-1094129859.html
Üç kez erkekler serbest stilde olimpiyat madalyası kazanan Rus güreşçi 49 yaşında hayatını kaybetti
Üç kez erkekler serbest stilde olimpiyat madalyası kazanan Rus güreşçi 49 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Olimpiyatlarda 3 kez altın madalya kazanan Buvaisar Saitiev 49 yaşında Moskova'da hayatını kaybetti. Rus güreşçinin ölümü felaket olarak nitelendirildi. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T01:41+0300
2025-03-03T01:41+0300
2025-03-03T02:15+0300
spor
güreş
rus
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Rusya Güreş Federasyonu (RWF) Başkanı Mikhail Mamiashvili, Rserbest stil güreşte üç kez Olimpiyat şampiyonu olan Buvaisar Saitiev'in 49 yaşında öldüğünü söyledi. Mamiashvili, olayı 'felaket' olarak nitelendirerek, "Kafamı toparlamak zor" dedi.Saitiev, erkekler serbest stil 74 kiloda sırasıyla Atlanta 1996, Atina 2004 ve Pekin 2008 olimpiyat oyunlarında üç altın madalya kazanmıştı.Moskova doğumlu sporcunun ayrıca 6 dünya, 9 Avrupa şampiyonluğu bulunuyordu.
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güreş, rus
Üç kez erkekler serbest stilde olimpiyat madalyası kazanan Rus güreşçi 49 yaşında hayatını kaybetti
01:41 03.03.2025 (güncellendi: 02:15 03.03.2025)
Olimpiyatlarda 3 kez altın madalya kazanan Buvaisar Saitiev 49 yaşında Moskova'da hayatını kaybetti. Rus güreşçinin ölümü felaket olarak nitelendirildi.
Rusya Güreş Federasyonu (RWF) Başkanı Mikhail Mamiashvili, Rserbest stil güreşte üç kez Olimpiyat şampiyonu olan Buvaisar Saitiev'in 49 yaşında öldüğünü söyledi.
Mamiashvili, olayı 'felaket' olarak nitelendirerek, "Kafamı toparlamak zor" dedi.
Saitiev, erkekler serbest stil 74 kiloda sırasıyla Atlanta 1996, Atina 2004 ve Pekin 2008 olimpiyat oyunlarında üç altın madalya kazanmıştı.
Moskova doğumlu sporcunun ayrıca 6 dünya, 9 Avrupa şampiyonluğu bulunuyordu.