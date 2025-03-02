https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/fenerbahce-sahasinda-antalyasporu-3-0-yendi-1094128519.html
Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u 3-0 yendi
Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u 3-0 yendi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-0 yendi. 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T22:44+0300
2025-03-02T22:44+0300
2025-03-02T22:44+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
antalyaspor
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Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u 3-0 yendi ve lider Galatasaray’la puan farkını 4’e indirdi
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fenerbahçe, galatasaray, antalyaspor
fenerbahçe, galatasaray, antalyaspor
Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u 3-0 yendi
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-0 yendi.
Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u 3-0 yendi ve lider Galatasaray’la puan farkını 4’e indirdi