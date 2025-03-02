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Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u 3-0 yendi
Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u 3-0 yendi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-0 yendi. 02.03.2025, Sputnik Türkiye
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Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u 3-0 yendi ve lider Galatasaray’la puan farkını 4’e indirdi
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fenerbahçe, galatasaray, antalyaspor
fenerbahçe, galatasaray, antalyaspor

Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u 3-0 yendi

22:44 02.03.2025
© AA / Serhat ÇağdaşTrendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile ONVO Antalyaspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile ONVO Antalyaspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-0 yendi.
Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u 3-0 yendi ve lider Galatasaray’la puan farkını 4’e indirdi
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