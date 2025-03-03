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ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu
ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
Ankara'da cansız bedeni bulunan ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in, kimyasal madde zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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roketsan
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ölüm
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ROKETSAN'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Adli Tıp raporu tamamlandı.Başsavcılığa gönderilen raporda genç mühendisin sodyum nitrat zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.Ne olmuştu?Yusuf Serdar Yücel'in 3 Ocak'ta Ankara Yenimahalle'deki evinde cansız bedeni bulunmuş, ailesi Yücel'in öldürüldüğünü iddia etmişti.Soruşturma kapsamında 25 yaşındaki mühendisin telefonunda "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" araştırması yaptığı tespit edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/roketsan-muhendisi-yusuf-serdar-yucelin-internet-aramalari-dikkat-cekti-hangi-madde-ne-kadar-surede-1092544932.html
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roketsan, mühendis, ölüm
roketsan, mühendis, ölüm

ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

15:51 03.03.2025
© AAroketsan
roketsan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA
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Ankara'da cansız bedeni bulunan ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in, kimyasal madde zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
ROKETSAN'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Adli Tıp raporu tamamlandı.
Başsavcılığa gönderilen raporda genç mühendisin sodyum nitrat zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Yusuf Serdar Yücel'in 3 Ocak'ta Ankara Yenimahalle'deki evinde cansız bedeni bulunmuş, ailesi Yücel'in öldürüldüğünü iddia etmişti.
Soruşturma kapsamında 25 yaşındaki mühendisin telefonunda "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" araştırması yaptığı tespit edilmişti.
roketsan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in internet aramaları dikkat çekti: 'Hangi madde ne kadar sürede öldürür'
10 Ocak, 15:53
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