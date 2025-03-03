https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/roketsan-muhendisi-yusuf-serdar-yucelin-olum-nedeni-belli-oldu-1094148201.html

ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

Ankara'da cansız bedeni bulunan ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in, kimyasal madde zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T15:51+0300

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türki̇ye

roketsan

mühendis

ölüm

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ROKETSAN'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Adli Tıp raporu tamamlandı.Başsavcılığa gönderilen raporda genç mühendisin sodyum nitrat zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.Ne olmuştu?Yusuf Serdar Yücel'in 3 Ocak'ta Ankara Yenimahalle'deki evinde cansız bedeni bulunmuş, ailesi Yücel'in öldürüldüğünü iddia etmişti.Soruşturma kapsamında 25 yaşındaki mühendisin telefonunda "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" araştırması yaptığı tespit edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/roketsan-muhendisi-yusuf-serdar-yucelin-internet-aramalari-dikkat-cekti-hangi-madde-ne-kadar-surede-1092544932.html

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