https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/roketsan-muhendisi-yusuf-serdar-yucelin-olum-nedeni-belli-oldu-1094148201.html
ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu
ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
Ankara'da cansız bedeni bulunan ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in, kimyasal madde zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T15:51+0300
2025-03-03T15:51+0300
2025-03-03T15:51+0300
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roketsan
mühendis
ölüm
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ROKETSAN'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Adli Tıp raporu tamamlandı.Başsavcılığa gönderilen raporda genç mühendisin sodyum nitrat zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.Ne olmuştu?Yusuf Serdar Yücel'in 3 Ocak'ta Ankara Yenimahalle'deki evinde cansız bedeni bulunmuş, ailesi Yücel'in öldürüldüğünü iddia etmişti.Soruşturma kapsamında 25 yaşındaki mühendisin telefonunda "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" araştırması yaptığı tespit edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/roketsan-muhendisi-yusuf-serdar-yucelin-internet-aramalari-dikkat-cekti-hangi-madde-ne-kadar-surede-1092544932.html
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roketsan, mühendis, ölüm
ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu
Ankara'da cansız bedeni bulunan ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in, kimyasal madde zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
ROKETSAN'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Adli Tıp raporu tamamlandı.
Başsavcılığa gönderilen raporda genç mühendisin sodyum nitrat zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Yusuf Serdar Yücel'in 3 Ocak'ta Ankara Yenimahalle'deki evinde cansız bedeni bulunmuş, ailesi Yücel'in öldürüldüğünü iddia etmişti.
Soruşturma kapsamında 25 yaşındaki mühendisin telefonunda "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" araştırması yaptığı tespit edilmişti.