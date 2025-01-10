https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/roketsan-muhendisi-yusuf-serdar-yucelin-internet-aramalari-dikkat-cekti-hangi-madde-ne-kadar-surede-1092544932.html

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in internet aramaları dikkat çekti: 'Hangi madde ne kadar sürede öldürür'

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in internet aramaları dikkat çekti: 'Hangi madde ne kadar sürede öldürür'

Sputnik Türkiye

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölümüyle ilgili soruşturmada, genç mühendisin cep telefonundan yaptığı internet aramaları dikkat çekti. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T15:53+0300

2025-01-10T15:53+0300

2025-01-10T15:53+0300

türkiye

yusuf serdar yücel

roketsan

ankara

intihar

cinayet

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/09/1092484626_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ebac6a7e8decd55005d86f2cd09500a6.jpg

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulunmuştu. İlk belirlemelerde Yücel'in sodyum nitrat kullanarak yaşamına son verdiği belirtilmiş. Ama genç mühendisin ailesi oğullarının 'infaz' edildiğini iddia etmişti. Yücel'in sürdürülen soruşturmasında telefonunda, 'hangi madde ne kadar sürede öldürür' gibi internet aramaları yaptığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Roketsan mühendislerinden Yusuf Serdar Yücel'e uzun süre ulaşamayan arkadaşları, durumu ailesine ve polise bildirdi. İhbar üzerine Yücel'in Ankara'daki evine giden ekipler, kapının içeriden kilitli olduğunu belirledi. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler, Yücel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yücel'in hayatını kaybettiği doğrulandı.Kapı içeriden kilitli ve zorlanmamışOlayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.Ailesi infaz edildiğini iddia ettiGencin, emekli polis babası Ahmet Yücel, oğlunun ölümünün ardından çok önemli iddialarda bulundu. Yücel'in "Oğlum intihar etmedi infaz edildi. İntihar edecek biri değil" sözleri dikkat çekti. Baba Yücel, "Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş. Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/roketsan-muhendisinin-olumune-dair-iddialarin-ardindan-baba-konustu-oglum-infaz-edildi-1092484410.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf serdar yücel, roketsan, ankara, intihar, cinayet, soruşturma