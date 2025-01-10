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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in internet aramaları dikkat çekti: 'Hangi madde ne kadar sürede öldürür'
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in internet aramaları dikkat çekti: 'Hangi madde ne kadar sürede öldürür'
Sputnik Türkiye
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölümüyle ilgili soruşturmada, genç mühendisin cep telefonundan yaptığı internet aramaları dikkat çekti. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T15:53+0300
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türkiye
yusuf serdar yücel
roketsan
ankara
intihar
cinayet
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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulunmuştu. İlk belirlemelerde Yücel'in sodyum nitrat kullanarak yaşamına son verdiği belirtilmiş. Ama genç mühendisin ailesi oğullarının 'infaz' edildiğini iddia etmişti. Yücel'in sürdürülen soruşturmasında telefonunda, 'hangi madde ne kadar sürede öldürür' gibi internet aramaları yaptığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Roketsan mühendislerinden Yusuf Serdar Yücel'e uzun süre ulaşamayan arkadaşları, durumu ailesine ve polise bildirdi. İhbar üzerine Yücel'in Ankara'daki evine giden ekipler, kapının içeriden kilitli olduğunu belirledi. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler, Yücel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yücel'in hayatını kaybettiği doğrulandı.Kapı içeriden kilitli ve zorlanmamışOlayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.Ailesi infaz edildiğini iddia ettiGencin, emekli polis babası Ahmet Yücel, oğlunun ölümünün ardından çok önemli iddialarda bulundu. Yücel'in "Oğlum intihar etmedi infaz edildi. İntihar edecek biri değil" sözleri dikkat çekti. Baba Yücel, "Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş. Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/roketsan-muhendisinin-olumune-dair-iddialarin-ardindan-baba-konustu-oglum-infaz-edildi-1092484410.html
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yusuf serdar yücel, roketsan, ankara, intihar, cinayet, soruşturma
yusuf serdar yücel, roketsan, ankara, intihar, cinayet, soruşturma

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in internet aramaları dikkat çekti: 'Hangi madde ne kadar sürede öldürür'

15:53 10.01.2025
© AAroketsan
roketsan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölümüyle ilgili soruşturmada, genç mühendisin cep telefonundan yaptığı internet aramaları dikkat çekti.
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulunmuştu. İlk belirlemelerde Yücel'in sodyum nitrat kullanarak yaşamına son verdiği belirtilmiş. Ama genç mühendisin ailesi oğullarının 'infaz' edildiğini iddia etmişti. Yücel'in sürdürülen soruşturmasında telefonunda, 'hangi madde ne kadar sürede öldürür' gibi internet aramaları yaptığı ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, Roketsan mühendislerinden Yusuf Serdar Yücel'e uzun süre ulaşamayan arkadaşları, durumu ailesine ve polise bildirdi. İhbar üzerine Yücel'in Ankara'daki evine giden ekipler, kapının içeriden kilitli olduğunu belirledi. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler, Yücel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yücel'in hayatını kaybettiği doğrulandı.

Kapı içeriden kilitli ve zorlanmamış

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

Ailesi infaz edildiğini iddia etti

Gencin, emekli polis babası Ahmet Yücel, oğlunun ölümünün ardından çok önemli iddialarda bulundu. Yücel'in "Oğlum intihar etmedi infaz edildi. İntihar edecek biri değil" sözleri dikkat çekti. Baba Yücel, "Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş. Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar" ifadelerini kullanmıştı.

roketsan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
TÜRKİYE
ROKETSAN mühendisinin ölümüne dair iddiaların ardından baba konuştu: 'Oğlum infaz edildi'
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