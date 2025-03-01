https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/elebasi-abdullah-ocalanin-cagrisi-sonrasi-pkkdan-aciklama-bugunden-gecerli-olmak-uzere-ateskes-ilan-1094100083.html
Elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'dan açıklama: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
Elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'dan açıklama: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
Sputnik Türkiye
PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına yanıt vererek ateşkes ilan etti. Terör örgütü, örgütün feshi için kongre toplamaya hazır olduğunu duyurdu. Peki, PKK gerçekten silah bırakacak mı? İşte son dakika gelişmeleri…
2025-03-01T09:08+0300
2025-03-01T09:08+0300
2025-03-01T09:52+0300
abdullah öcalan
pkk
türki̇ye
ateşkes
silah bırakma
ypg/pkk
pkk/kck
pkk/pyd
pkk/ypg
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PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısına yanıt verdi. PKK'nın sözde Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, çağrının içeriğine "olduğu gibi katıldıkları" ve çağrının gereklerine uyacakları duyuruldu.Açıklamada, "Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" ifadeleri kullanılarak örgütün silahlı eylemlerine son verme kararı aldığı belirtildi.PKK fesih i̇çin kongre toplamaya hazırPKK Yürütme Komitesi'nin açıklamasında, örgütün feshedilmesine yönelik de bir adım atılacağı sinyali verildi. Açıklamada, "Örgütü feshetmek için kongreyi toplamaya hazırız" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-ocalanin-mektubunu-okuyor-1094042838.html
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Elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'dan açıklama: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
09:08 01.03.2025 (güncellendi: 09:52 01.03.2025)
PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına yanıt vererek ateşkes ilan etti. PKK, örgütün feshi için kongre toplamaya hazır olduğunu açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki güvenlik dengelerini değiştirebilir.
PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısına yanıt verdi. PKK'nın sözde Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, çağrının içeriğine "olduğu gibi katıldıkları" ve çağrının gereklerine uyacakları duyuruldu.
Açıklamada, "Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" ifadeleri kullanılarak örgütün silahlı eylemlerine son verme kararı aldığı belirtildi.
PKK fesih i̇çin kongre toplamaya hazır
PKK Yürütme Komitesi'nin açıklamasında, örgütün feshedilmesine yönelik de bir adım atılacağı sinyali verildi. Açıklamada, "Örgütü feshetmek için kongreyi toplamaya hazırız" denildi.