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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/elebasi-abdullah-ocalanin-cagrisi-sonrasi-pkkdan-aciklama-bugunden-gecerli-olmak-uzere-ateskes-ilan-1094100083.html
Elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'dan açıklama: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
Elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'dan açıklama: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
Sputnik Türkiye
PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına yanıt vererek ateşkes ilan etti. Terör örgütü, örgütün feshi için kongre toplamaya hazır olduğunu duyurdu. Peki, PKK gerçekten silah bırakacak mı? İşte son dakika gelişmeleri…
2025-03-01T09:08+0300
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PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısına yanıt verdi. PKK'nın sözde Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, çağrının içeriğine "olduğu gibi katıldıkları" ve çağrının gereklerine uyacakları duyuruldu.Açıklamada, "Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" ifadeleri kullanılarak örgütün silahlı eylemlerine son verme kararı aldığı belirtildi.PKK fesih i̇çin kongre toplamaya hazırPKK Yürütme Komitesi'nin açıklamasında, örgütün feshedilmesine yönelik de bir adım atılacağı sinyali verildi. Açıklamada, "Örgütü feshetmek için kongreyi toplamaya hazırız" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-ocalanin-mektubunu-okuyor-1094042838.html
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pkk ateşkes ilan etti, pkk fesih kararı, abdullah öcalan çağrısı, pkk silah bırakıyor mu, pkk yürütme komitesi açıklaması, pkk kongre topluyor mu, pkk feshedilecek mi, terör örgütü pkk ateşkes, pkk'dan yeni açıklama, abdullah öcalan son mesajı, pkk silahlı eylemleri durdurdu, pkk bitiyor mu, pkk ateşkes kararı, pkk son dakika, terör örgütü pkk fesih, pkk silah bırakacak mı, pkk yürütme konseyi açıklaması, pkk'nın son durumu, pkk ile ilgili son gelişmeler, abdullah öcalan'dan yeni mesaj, türkiye'de pkk'nın geleceği, pkk'nın son açıklaması

Elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'dan açıklama: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz

09:08 01.03.2025 (güncellendi: 09:52 01.03.2025)
© AP PhotoPKK-Kandil
PKK-Kandil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© AP Photo
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PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına yanıt vererek ateşkes ilan etti. PKK, örgütün feshi için kongre toplamaya hazır olduğunu açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki güvenlik dengelerini değiştirebilir.
PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısına yanıt verdi. PKK'nın sözde Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, çağrının içeriğine "olduğu gibi katıldıkları" ve çağrının gereklerine uyacakları duyuruldu.
Açıklamada, "Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" ifadeleri kullanılarak örgütün silahlı eylemlerine son verme kararı aldığı belirtildi.

PKK fesih i̇çin kongre toplamaya hazır

PKK Yürütme Komitesi'nin açıklamasında, örgütün feshedilmesine yönelik de bir adım atılacağı sinyali verildi. Açıklamada, "Örgütü feshetmek için kongreyi toplamaya hazırız" denildi.
İmralı heyeti PKK elebaşı Öcalan'la yaptıkları görüşmenin fotoğrafını düzenledikleri basın toplantısında yayınladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın mektubunu okudu: 'PKK kendini feshetmelidir'
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