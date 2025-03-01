https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/elebasi-abdullah-ocalanin-cagrisi-sonrasi-pkkdan-aciklama-bugunden-gecerli-olmak-uzere-ateskes-ilan-1094100083.html

Elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'dan açıklama: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz

Elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'dan açıklama: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz

Sputnik Türkiye

PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına yanıt vererek ateşkes ilan etti. Terör örgütü, örgütün feshi için kongre toplamaya hazır olduğunu duyurdu. Peki, PKK gerçekten silah bırakacak mı? İşte son dakika gelişmeleri…

2025-03-01T09:08+0300

2025-03-01T09:08+0300

2025-03-01T09:52+0300

abdullah öcalan

pkk

türki̇ye

ateşkes

silah bırakma

ypg/pkk

pkk/kck

pkk/pyd

pkk/ypg

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PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısına yanıt verdi. PKK'nın sözde Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, çağrının içeriğine "olduğu gibi katıldıkları" ve çağrının gereklerine uyacakları duyuruldu.Açıklamada, "Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" ifadeleri kullanılarak örgütün silahlı eylemlerine son verme kararı aldığı belirtildi.PKK fesih i̇çin kongre toplamaya hazırPKK Yürütme Komitesi'nin açıklamasında, örgütün feshedilmesine yönelik de bir adım atılacağı sinyali verildi. Açıklamada, "Örgütü feshetmek için kongreyi toplamaya hazırız" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-ocalanin-mektubunu-okuyor-1094042838.html

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