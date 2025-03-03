https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/gizemli-hayirsever-depremzedelerin-1-milyon-600-bin-tllik-veresiye-borcunu-odeyip-kayiplara-karisti-1094131404.html

Gizemli hayırsever, depremzedelerin 1 milyon 600 bin TL’lik veresiye borcunu ödeyip kayıplara karıştı

Gizemli hayırsever, depremzedelerin 1 milyon 600 bin TL’lik veresiye borcunu ödeyip kayıplara karıştı

Sputnik Türkiye

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, kimliği bilinmeyen bir hayırsever, 400 depremzede vatandaşın 1 milyon 600 bin TL tutarındaki veresiye borcunu ödedi. Ramazan ayı... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T07:46+0300

2025-03-03T07:46+0300

2025-03-03T07:46+0300

yaşam

tl

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hatay

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deprem

depremzede

6 şubat kahramanmaraş depremi

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Hatay’ın İskenderun ilçesi Yıldırımtepe Mahallesi’nde, ismini açıklamayan bir hayırsever, mahallede bulunan Velid Bedir’in işlettiği marketteki veresiye defterini tamamen kapattı. Toplam 400 depremzedenin 1 milyon 600 bin TL’lik borcu silinirken, bu anlamlı jest mahallede büyük bir sevinçle karşılandı.Veresiye defterini kapatmak i̇çin geldiMarket sahibi Velid Bedir, hayırseverin Ramazan ayı başlamadan bir gün önce marketine gelerek "Defteri çıkar, tüm borçları ödeyeceğim" dediğini aktardı. İlk başta bir şaka sandığını söyleyen Bedir, hesaplamaların ardından borcun 1 milyon 600 bin TL’ye ulaştığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ancak hayırsever, tek kuruş pazarlık yapmadan tüm borcu ödedi ve sessizce ortadan kayboldu.Gözyaşları ve dualar havada uçuştuMarket sahibi Velid Bedir, mahalledeki borçların ödendiğini duyurmak için işletmesinin önüne büyük bir pankart astı. Borcu silinen vatandaşlar, markete gelerek dualar etti ve bazıları mutluluk gözyaşları döktü."İlk defa bir i̇nsan bu kadar kalpten dua etti"Yaşananları büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Bedir, şu ifadeleri kullandı:Mahalle halkı sevinç i̇çindeBorçları silinen mahalle sakinleri, yaşananları birbirlerine haber vermek için telefonlara sarıldı. Bazıları ise markete gelip hayırseverin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Ancak kimse bu cömert kişinin kimliğine dair kesin bir bilgiye ulaşamadı."Büyük i̇htimalle i̇ş adamıydı"Market sahibi Velid Bedir, bu cömert bağışçının büyük bir iş adamı olabileceğini düşündüğünü belirtti. "1 milyon 600 bin TL büyük bir para. Bu kişinin ciddi bir serveti olduğu belli. Ama kim olduğunu bilmiyoruz ve kendisi ortaya çıkmak istemedi." dedi.Gizemli hayırseverin kim olduğu merak ediliyorİskenderun’da yankı uyandıran bu olay, kısa sürede şehirde büyük bir gündem yarattı. Mahalle sakinleri, bu anlamlı hareketin kimin tarafından yapıldığını merak ederken, hayırsever ise arkasında sadece dualar ve büyük bir iyilik bırakıp kayıplara karıştı.

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tl, i̇skenderun, hatay, veresiye, borç, deprem, deprem, depremzede, 6 şubat kahramanmaraş depremi, sevap