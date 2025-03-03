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TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: İşte son rakamlar
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Gizemli hayırsever, depremzedelerin 1 milyon 600 bin TL’lik veresiye borcunu ödeyip kayıplara karıştı
Gizemli hayırsever, depremzedelerin 1 milyon 600 bin TL’lik veresiye borcunu ödeyip kayıplara karıştı
Sputnik Türkiye
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, kimliği bilinmeyen bir hayırsever, 400 depremzede vatandaşın 1 milyon 600 bin TL tutarındaki veresiye borcunu ödedi. Ramazan ayı... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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Hatay’ın İskenderun ilçesi Yıldırımtepe Mahallesi’nde, ismini açıklamayan bir hayırsever, mahallede bulunan Velid Bedir’in işlettiği marketteki veresiye defterini tamamen kapattı. Toplam 400 depremzedenin 1 milyon 600 bin TL’lik borcu silinirken, bu anlamlı jest mahallede büyük bir sevinçle karşılandı.Veresiye defterini kapatmak i̇çin geldiMarket sahibi Velid Bedir, hayırseverin Ramazan ayı başlamadan bir gün önce marketine gelerek "Defteri çıkar, tüm borçları ödeyeceğim" dediğini aktardı. İlk başta bir şaka sandığını söyleyen Bedir, hesaplamaların ardından borcun 1 milyon 600 bin TL’ye ulaştığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ancak hayırsever, tek kuruş pazarlık yapmadan tüm borcu ödedi ve sessizce ortadan kayboldu.Gözyaşları ve dualar havada uçuştuMarket sahibi Velid Bedir, mahalledeki borçların ödendiğini duyurmak için işletmesinin önüne büyük bir pankart astı. Borcu silinen vatandaşlar, markete gelerek dualar etti ve bazıları mutluluk gözyaşları döktü."İlk defa bir i̇nsan bu kadar kalpten dua etti"Yaşananları büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Bedir, şu ifadeleri kullandı:Mahalle halkı sevinç i̇çindeBorçları silinen mahalle sakinleri, yaşananları birbirlerine haber vermek için telefonlara sarıldı. Bazıları ise markete gelip hayırseverin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Ancak kimse bu cömert kişinin kimliğine dair kesin bir bilgiye ulaşamadı."Büyük i̇htimalle i̇ş adamıydı"Market sahibi Velid Bedir, bu cömert bağışçının büyük bir iş adamı olabileceğini düşündüğünü belirtti. "1 milyon 600 bin TL büyük bir para. Bu kişinin ciddi bir serveti olduğu belli. Ama kim olduğunu bilmiyoruz ve kendisi ortaya çıkmak istemedi." dedi.Gizemli hayırseverin kim olduğu merak ediliyorİskenderun’da yankı uyandıran bu olay, kısa sürede şehirde büyük bir gündem yarattı. Mahalle sakinleri, bu anlamlı hareketin kimin tarafından yapıldığını merak ederken, hayırsever ise arkasında sadece dualar ve büyük bir iyilik bırakıp kayıplara karıştı.
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tl, i̇skenderun, hatay, veresiye, borç, deprem, deprem, depremzede, 6 şubat kahramanmaraş depremi, sevap
tl, i̇skenderun, hatay, veresiye, borç, deprem, deprem, depremzede, 6 şubat kahramanmaraş depremi, sevap

Gizemli hayırsever, depremzedelerin 1 milyon 600 bin TL’lik veresiye borcunu ödeyip kayıplara karıştı

07:46 03.03.2025
© İHA / HALİL ULUBEYKahramanmaraş'ta iki kişi bakkalın veresiye defterinde ödeme yaptıktan sonra ödedikleri isimleri not alıp gitti
Kahramanmaraş'ta iki kişi bakkalın veresiye defterinde ödeme yaptıktan sonra ödedikleri isimleri not alıp gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© İHA / HALİL ULUBEY
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde, kimliği bilinmeyen bir hayırsever, 400 depremzede vatandaşın 1 milyon 600 bin TL tutarındaki veresiye borcunu ödedi. Ramazan ayı öncesi gerçekleşen bu yardım karşısında mahalle halkı gözyaşlarını tutamazken, hayırsever hiçbir karşılık beklemeden ortadan kayboldu.
Hatay’ın İskenderun ilçesi Yıldırımtepe Mahallesi’nde, ismini açıklamayan bir hayırsever, mahallede bulunan Velid Bedir’in işlettiği marketteki veresiye defterini tamamen kapattı. Toplam 400 depremzedenin 1 milyon 600 bin TL’lik borcu silinirken, bu anlamlı jest mahallede büyük bir sevinçle karşılandı.

Veresiye defterini kapatmak i̇çin geldi

Market sahibi Velid Bedir, hayırseverin Ramazan ayı başlamadan bir gün önce marketine gelerek "Defteri çıkar, tüm borçları ödeyeceğim" dediğini aktardı. İlk başta bir şaka sandığını söyleyen Bedir, hesaplamaların ardından borcun 1 milyon 600 bin TL’ye ulaştığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ancak hayırsever, tek kuruş pazarlık yapmadan tüm borcu ödedi ve sessizce ortadan kayboldu.

Gözyaşları ve dualar havada uçuştu

Market sahibi Velid Bedir, mahalledeki borçların ödendiğini duyurmak için işletmesinin önüne büyük bir pankart astı. Borcu silinen vatandaşlar, markete gelerek dualar etti ve bazıları mutluluk gözyaşları döktü.

"İlk defa bir i̇nsan bu kadar kalpten dua etti"

Yaşananları büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Bedir, şu ifadeleri kullandı:
"Bu mahallede yıllardır veresiye borcu olan birçok insan vardı. Kimse bu kadar büyük bir meblağ ödeyeceğini düşünemezdi. İnsanlar önce inanamadı, sonra büyük bir sevinç yaşandı. Ben hayatımda ilk defa insanların bu kadar kalpten dua ettiğini gördüm. O kişi kimse, Allah ondan razı olsun."

Mahalle halkı sevinç i̇çinde

Borçları silinen mahalle sakinleri, yaşananları birbirlerine haber vermek için telefonlara sarıldı. Bazıları ise markete gelip hayırseverin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Ancak kimse bu cömert kişinin kimliğine dair kesin bir bilgiye ulaşamadı.

"Büyük i̇htimalle i̇ş adamıydı"

Market sahibi Velid Bedir, bu cömert bağışçının büyük bir iş adamı olabileceğini düşündüğünü belirtti. "1 milyon 600 bin TL büyük bir para. Bu kişinin ciddi bir serveti olduğu belli. Ama kim olduğunu bilmiyoruz ve kendisi ortaya çıkmak istemedi." dedi.

Gizemli hayırseverin kim olduğu merak ediliyor

İskenderun’da yankı uyandıran bu olay, kısa sürede şehirde büyük bir gündem yarattı. Mahalle sakinleri, bu anlamlı hareketin kimin tarafından yapıldığını merak ederken, hayırsever ise arkasında sadece dualar ve büyük bir iyilik bırakıp kayıplara karıştı.
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