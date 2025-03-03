https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/memur-ve-emekli-ne-kadar-maas-zammi-alacak-2-aylik-enflasyon-farki-netlesti-1094137747.html

Memur ve emekli ne kadar maaş zammı alacak? 2 aylık enflasyon farkı netleşti

Memur ve emekli ne kadar maaş zammı alacak? 2 aylık enflasyon farkı netleşti

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı için kritik bir gösterge oldu. 2 aylık... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T11:07+0300

2025-03-03T11:07+0300

2025-03-03T11:20+0300

ekonomi̇

emekli

emekli maaşı

memur

memur zammı

memur maaşı

maaş zammı

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Milyonlarca memur ve emekli, 2025 Temmuz maaş zammını belirleyecek enflasyon farkını merakla takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verisiyle birlikte, ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon farkı netleşti.Son rakamlara göre, 2 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 1.33, toplam zam oranı ise yüzde 6.41 oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı için mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon verileri bekleniyor.Peki, şu ana kadar oluşan enflasyon farkı ne kadar? Memur ve emekli maaşları temmuzda ne kadar artacak? İşte detaylar...2 aylık enflasyon farkı netleştiTÜİK’in şubat ayı enflasyon verilerine göre:Bu verilere göre, memurların 2025 Temmuz ayı zammı şu an için yüzde 6,41 olarak hesaplandı. Ancak kesin oran, önümüzdeki dört ayın enflasyon verilerine bağlı olarak değişecek.Emekli ve memur maaşları 2025’te ne kadar zamlanacak?TÜİK’in açıkladığı verilere göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, şubat ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte şimdiden yüzde 7.3 oranında zammı hak etti.Memurlar için ise enflasyon farkı dahil zam oranı şimdilik yüzde 6.41 olarak hesaplandı.Ancak mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon verileriyle birlikte bu oranlar artabilir. Temmuz ayında yapılacak zam, yılın ilk 6 aylık enflasyon verileri üzerinden hesaplanacak ve kesin rakamlar temmuz başında netleşecek.Zam oranları nasıl belirlenecek?Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için 2025 toplu sözleşme kapsamında:Ancak enflasyon oranı bu seviyeyi aşarsa, memur ve emeklilere ek fark ödenecek. Temmuz ayına kadar açıklanacak enflasyon verileri bu oranları doğrudan etkileyecek.

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