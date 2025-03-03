https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/memur-ve-emekli-ne-kadar-maas-zammi-alacak-2-aylik-enflasyon-farki-netlesti-1094137747.html
Memur ve emekli ne kadar maaş zammı alacak? 2 aylık enflasyon farkı netleşti
Memur ve emekli ne kadar maaş zammı alacak? 2 aylık enflasyon farkı netleşti
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı için kritik bir gösterge oldu. 2 aylık... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T11:07+0300
2025-03-03T11:07+0300
2025-03-03T11:20+0300
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maaş zammı
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Milyonlarca memur ve emekli, 2025 Temmuz maaş zammını belirleyecek enflasyon farkını merakla takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verisiyle birlikte, ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon farkı netleşti.Son rakamlara göre, 2 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 1.33, toplam zam oranı ise yüzde 6.41 oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı için mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon verileri bekleniyor.Peki, şu ana kadar oluşan enflasyon farkı ne kadar? Memur ve emekli maaşları temmuzda ne kadar artacak? İşte detaylar...2 aylık enflasyon farkı netleştiTÜİK’in şubat ayı enflasyon verilerine göre:Bu verilere göre, memurların 2025 Temmuz ayı zammı şu an için yüzde 6,41 olarak hesaplandı. Ancak kesin oran, önümüzdeki dört ayın enflasyon verilerine bağlı olarak değişecek.Emekli ve memur maaşları 2025’te ne kadar zamlanacak?TÜİK’in açıkladığı verilere göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, şubat ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte şimdiden yüzde 7.3 oranında zammı hak etti.Memurlar için ise enflasyon farkı dahil zam oranı şimdilik yüzde 6.41 olarak hesaplandı.Ancak mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon verileriyle birlikte bu oranlar artabilir. Temmuz ayında yapılacak zam, yılın ilk 6 aylık enflasyon verileri üzerinden hesaplanacak ve kesin rakamlar temmuz başında netleşecek.Zam oranları nasıl belirlenecek?Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için 2025 toplu sözleşme kapsamında:Ancak enflasyon oranı bu seviyeyi aşarsa, memur ve emeklilere ek fark ödenecek. Temmuz ayına kadar açıklanacak enflasyon verileri bu oranları doğrudan etkileyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/mart-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-ev-sahipleri-ve-kiracilar-icin-yeni-hesaplama-1094134851.html
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Memur ve emekli ne kadar maaş zammı alacak? 2 aylık enflasyon farkı netleşti
11:07 03.03.2025 (güncellendi: 11:20 03.03.2025)
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı için kritik bir gösterge oldu. 2 aylık enflasyon farkı yüzde 1.33 olurken, toplam zam oranı yüzde 6.41 olarak hesaplandı. Peki, memur ve emekli maaşları temmuz ayında ne kadar artacak? İşte detaylar...
Milyonlarca memur ve emekli, 2025 Temmuz maaş zammını belirleyecek enflasyon farkını merakla takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verisiyle birlikte, ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon farkı netleşti.
Son rakamlara göre, 2 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 1.33, toplam zam oranı ise yüzde 6.41 oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı için mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon verileri bekleniyor.
Peki, şu ana kadar oluşan enflasyon farkı ne kadar? Memur ve emekli maaşları temmuzda ne kadar artacak? İşte detaylar...
2 aylık enflasyon farkı netleşti
TÜİK’in şubat ayı enflasyon verilerine göre:
Ocak ayı enflasyonu
: %5.03
Şubat ayı enflasyonu
: %2.27
2 aylık toplam enflasyon farkı
: %1.33
Bu verilere göre, memurların 2025 Temmuz ayı zammı şu an için yüzde 6,41 olarak hesaplandı. Ancak kesin oran, önümüzdeki dört ayın enflasyon verilerine bağlı olarak değişecek.
Emekli ve memur maaşları 2025’te ne kadar zamlanacak?
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, şubat ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte şimdiden yüzde 7.3 oranında zammı hak etti.
Memurlar için ise enflasyon farkı dahil zam oranı şimdilik yüzde 6.41 olarak hesaplandı.
Ancak mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon verileriyle birlikte bu oranlar artabilir. Temmuz ayında yapılacak zam, yılın ilk 6 aylık enflasyon verileri üzerinden hesaplanacak ve kesin rakamlar temmuz başında netleşecek.
Zam oranları nasıl belirlenecek?
Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları için 2025 toplu sözleşme kapsamında:
İkinci 6 ayında
%5 zam yapılması öngörülüyor.
Ancak enflasyon oranı bu seviyeyi aşarsa, memur ve emeklilere ek fark ödenecek. Temmuz ayına kadar açıklanacak enflasyon verileri bu oranları doğrudan etkileyecek.