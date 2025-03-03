https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/kredi-kartlari-limitleri-guncellenecek-nakit-avans-limiti-ve-vade-suresi-degisiyor-1094139581.html

Kredi kartları limitleri güncellenecek: Nakit avans limiti ve vade süresi değişiyor

Kredi kartları limitleri güncellenecek: Nakit avans limiti ve vade süresi değişiyor

Sputnik Türkiye

Ekonomi yönetimi kredi kartı limitlerinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Parasal sıkılaşma sürecinde sınırlandırılan nakit avans işlemlerinde yeni bir... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T11:26+0300

2025-03-03T11:26+0300

2025-03-03T11:26+0300

ekonomi̇

kredi kartı

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bddk

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nakit avans

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Ekonomi yönetimi tarafından yüksek enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan parasal sıkılaşma süreci, kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi. 2024 yılının başında bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) talimatıyla kredi kartlarında nakit avans limitlerini kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırmış ve vade süresini 3 aya düşürmüştü.Ancak son dönemde faiz oranlarında yaşanan düşüş, kredi piyasasında normalleşme sürecini hızlandırdı. Sözcü'nün haberine göre, yeni düzenlemeyle nakit avans limitinin yüzde 50’ye yükseltilmesi ve vade süresinin 6 aya çıkarılması bekleniyor.Kredi kartı nakit avans sınırı değişiyorBDDK’nın yönlendirmesiyle tüm bankalar, müşterilerinin kredi kartı nakit avans limitlerini kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırmıştı. Ayrıca, nakit avans işlemlerindeki vade süresi de 12 aydan 3 aya düşürülmüştü.Ancak, son dönemde faiz oranlarında yaşanan düşüş, kredi kartı işlemlerinde daha esnek bir yapıya geçilmesini gündeme getirdi. Bankalar, kredi kartı nakit avans kullanımında eski sisteme dönüş için hazırlık yapıyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılı aralık ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirdi. Ocak ayında da faiz indirimine devam eden TCMB, bankaların kredi faizlerini düşürmesine zemin hazırladı.Bu gelişmeler, tüketici kredilerinde faiz oranlarını aşağı çekse de, kredi kartı faizlerinde henüz bir değişiklik olmadı. Ancak, tüketici kredilerindeki faiz düşüşü, kredi kartı işlemlerinde normalleşme sürecini hızlandırıyor.Kredi kartlarında eski sisteme dönüş başlıyorEkonomi yönetimi, kredi kartı nakit avans kullanımına ilişkin esneklik getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda, nakit avans limitinin yüzde 50’ye çıkarılması ve vade süresinin 6 aya yükseltilmesi gündemde.Eğer düzenleme hayata geçirilirse, kredi kartı kullanıcıları daha geniş bir nakit avans limitine sahip olacak ve geri ödemelerini daha uzun vadeye yayabilecek.

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