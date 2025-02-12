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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/saglik-bakanligindan-81-ilde-sigara-denetimi-1093605839.html
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde sigara denetimi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde sigara denetimi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, artan tütün kullanım oranları ve vatandaş talepleri doğrultusunda 81 ilde sigara yasağı denetimlerini sıklaştırmaya gidiyor. Çapraz... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T16:18+0300
2025-02-12T16:18+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
sigara
sigara yasağı
denetim
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünle mücadelede denetimlere ağırlık verilmesi için talimat verdi. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sigarayla mücadelede yeni bir dönemin başladığını belirtti.Bakanlık, sigara bırakma hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla 565 sigara bırakma polikliniğinde hizmet veren 1.100 sertifikalı hekimin sayısını artıracak. Çok yakın zamanda Bolu ve Rize'de sertifikasyon çalışmalarının tamamlanarak yeni polikliniklerin hizmete gireceği bildirildi.Demirkol, "Bu hizmetimizi etkin ve yaygın bir şekilde yaptırmak istiyoruz. Aile hekimlerinden gönüllü olanlara eğitimler vererek, sertifikalı olarak sigara bırakma desteği sağlamalarına imkan tanıyacağız" dedi.Çapraz denetimler nasıl yapılacak?Denetimler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşiyor. Yetkin sağlık personeli ve kolluk kuvvetleri, hem ihbarlar üzerinden hem de rastgele kontrol sağlayarak sigara yasağına uyulup uyulmadığını denetleyecek.Demirkol, "Çapraz denetimler farklı illerden gelen görevlilerin rutin ve ihbar bazlı kontrolleri yapması anlamına geliyor. Aynı zamanda, bir ilçeden başka bir ilçeye gönderilen ekipler, tüm yasağın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak" dedi.Talepler denetimleri artırdıCİMER ve SABİM üzerinden gelen şikayetler ve Yeşil Dedektör uygulamasından bildirilen talepler, tütünle mücadelenin daha sıkı denetlenmesi gerektirdiğini gösterdi. Demirkol, "Verilerimiz, çapraz denetimlerin daha etkin olduğunu ortaya koyuyor. Pasif içiciliğin, aktif içicilik kadar zararı olduğunu biliyoruz ve bu konuda tavizsiz davranacağız" diye konuştu.Sigara, akciğer kanserinden diğer solunum yolu hastalıklarına kadar birçok ciddi rahatsızlığa neden oluyor. Demirkol, "Sigaranın hem bireysel hem çevresel zararlarının farkındayız ve bu konuda taviz vermeden denetimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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sağlık bakanlığı, sigara, sigara yasağı, denetim
sağlık bakanlığı, sigara, sigara yasağı, denetim

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde sigara denetimi

16:18 12.02.2025
© AAsigara
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA
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Sağlık Bakanlığı, artan tütün kullanım oranları ve vatandaş talepleri doğrultusunda 81 ilde sigara yasağı denetimlerini sıklaştırmaya gidiyor. Çapraz denetimlerle yasağa uyulup uyulmadığı tespit edilecek.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünle mücadelede denetimlere ağırlık verilmesi için talimat verdi. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sigarayla mücadelede yeni bir dönemin başladığını belirtti.
Bakanlık, sigara bırakma hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla 565 sigara bırakma polikliniğinde hizmet veren 1.100 sertifikalı hekimin sayısını artıracak. Çok yakın zamanda Bolu ve Rize'de sertifikasyon çalışmalarının tamamlanarak yeni polikliniklerin hizmete gireceği bildirildi.
Demirkol, "Bu hizmetimizi etkin ve yaygın bir şekilde yaptırmak istiyoruz. Aile hekimlerinden gönüllü olanlara eğitimler vererek, sertifikalı olarak sigara bırakma desteği sağlamalarına imkan tanıyacağız" dedi.

Çapraz denetimler nasıl yapılacak?

Denetimler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşiyor. Yetkin sağlık personeli ve kolluk kuvvetleri, hem ihbarlar üzerinden hem de rastgele kontrol sağlayarak sigara yasağına uyulup uyulmadığını denetleyecek.
Demirkol, "Çapraz denetimler farklı illerden gelen görevlilerin rutin ve ihbar bazlı kontrolleri yapması anlamına geliyor. Aynı zamanda, bir ilçeden başka bir ilçeye gönderilen ekipler, tüm yasağın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak" dedi.

Talepler denetimleri artırdı

CİMER ve SABİM üzerinden gelen şikayetler ve Yeşil Dedektör uygulamasından bildirilen talepler, tütünle mücadelenin daha sıkı denetlenmesi gerektirdiğini gösterdi. Demirkol, "Verilerimiz, çapraz denetimlerin daha etkin olduğunu ortaya koyuyor. Pasif içiciliğin, aktif içicilik kadar zararı olduğunu biliyoruz ve bu konuda tavizsiz davranacağız" diye konuştu.
Sigara, akciğer kanserinden diğer solunum yolu hastalıklarına kadar birçok ciddi rahatsızlığa neden oluyor. Demirkol, "Sigaranın hem bireysel hem çevresel zararlarının farkındayız ve bu konuda taviz vermeden denetimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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