https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/kan-bagisiyla-milyonlarca-bebegin-hayatini-kurtaran-altin-kollu-adam-hayatini-kaybetti-1094145972.html
Kan bağışıyla milyonlarca bebeğin hayatını kurtaran 'Altın Kollu Adam' hayatını kaybetti
Kan bağışıyla milyonlarca bebeğin hayatını kurtaran 'Altın Kollu Adam' hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Avusturalya'da hayatı boyunca binden fazla kan bağışında bulunan ve kanından elde edilen plazma sayesinde çok sayıda bebeğin hayatını kurtaran Altın Kollu... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T13:58+0300
2025-03-03T13:58+0300
2025-03-03T13:58+0300
yaşam
avusturalya
kan bağışı
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"Altın Kollu Adam" olarak bilinen, dünyanın en çok kan bağışı yapan gönüllülerinden James Harrison 88 yaşında öldü. Bin 173 kez bağışta bulunan Harrison'un kanından elde edilen plazma sayesinde kan uyuşmazlığı bulunan 2.4 milyon bebeğin de hayatı kurtuldu. 2.4 milyon bebeğin hayatını kurtardıAvustralya Kızılhaç Komitesi, Harrison'ın 17 Şubat'ta kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. İlk olarak 1954'te 18 yaşındayken kan vermeye başlayan Harrison'ın hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülüyor.Harrison, kanında fazla miktarda bulunan plazma sayesinde "Anti-D" olarak bilinen kan uyuşmazlığı iğnesinin hazırlanmasına da katkı sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/bobrekleri-degis-tokus-yaptilar-insan-ister-istemez-baglaniyor-1092156426.html
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avusturalya, kan bağışı
Kan bağışıyla milyonlarca bebeğin hayatını kurtaran 'Altın Kollu Adam' hayatını kaybetti
Avusturalya'da hayatı boyunca binden fazla kan bağışında bulunan ve kanından elde edilen plazma sayesinde çok sayıda bebeğin hayatını kurtaran Altın Kollu Adam' öldü.
"Altın Kollu Adam" olarak bilinen, dünyanın en çok kan bağışı yapan gönüllülerinden James Harrison 88 yaşında öldü. Bin 173 kez bağışta bulunan Harrison'un kanından elde edilen plazma sayesinde kan uyuşmazlığı bulunan 2.4 milyon bebeğin de hayatı kurtuldu.
2.4 milyon bebeğin hayatını kurtardı
Avustralya Kızılhaç Komitesi, Harrison'ın 17 Şubat'ta kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. İlk olarak 1954'te 18 yaşındayken kan vermeye başlayan Harrison'ın hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülüyor.
Harrison, kanında fazla miktarda bulunan plazma sayesinde "Anti-D" olarak bilinen kan uyuşmazlığı iğnesinin hazırlanmasına da katkı sağladı.