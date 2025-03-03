https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/kan-bagisiyla-milyonlarca-bebegin-hayatini-kurtaran-altin-kollu-adam-hayatini-kaybetti-1094145972.html

Kan bağışıyla milyonlarca bebeğin hayatını kurtaran 'Altın Kollu Adam' hayatını kaybetti

Kan bağışıyla milyonlarca bebeğin hayatını kurtaran 'Altın Kollu Adam' hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Avusturalya'da hayatı boyunca binden fazla kan bağışında bulunan ve kanından elde edilen plazma sayesinde çok sayıda bebeğin hayatını kurtaran Altın Kollu... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T13:58+0300

2025-03-03T13:58+0300

2025-03-03T13:58+0300

yaşam

avusturalya

kan bağışı

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"Altın Kollu Adam" olarak bilinen, dünyanın en çok kan bağışı yapan gönüllülerinden James Harrison 88 yaşında öldü. Bin 173 kez bağışta bulunan Harrison'un kanından elde edilen plazma sayesinde kan uyuşmazlığı bulunan 2.4 milyon bebeğin de hayatı kurtuldu. 2.4 milyon bebeğin hayatını kurtardıAvustralya Kızılhaç Komitesi, Harrison'ın 17 Şubat'ta kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. İlk olarak 1954'te 18 yaşındayken kan vermeye başlayan Harrison'ın hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülüyor.Harrison, kanında fazla miktarda bulunan plazma sayesinde "Anti-D" olarak bilinen kan uyuşmazlığı iğnesinin hazırlanmasına da katkı sağladı.

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avusturalya

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