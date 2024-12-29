Böbrekleri değiş-tokuş yaptılar: 'İnsan ister istemez bağlanıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
07:22
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
08:28
5 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:05
3 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
09:50
2 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
10:04
2 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
10:24
3 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
12:22
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
16:11
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” ifadesi
22:33
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/bobrekleri-degis-tokus-yaptilar-insan-ister-istemez-baglaniyor-1092156426.html
Böbrekleri değiş-tokuş yaptılar: 'İnsan ister istemez bağlanıyor'
Böbrekleri değiş-tokuş yaptılar: 'İnsan ister istemez bağlanıyor'
Sputnik Türkiye
İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eşlerinden yapılan nakille hayata tutundu. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T21:34+0300
2024-12-29T21:34+0300
sağlik
böbrek nakli
nakil
organ nakli
türkiye organ nakli vakfı
organ bağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092156269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948aa2a80e21a887f24f5c630c3ba24b.jpg
İzmir'de yaşayan Aylin Özsakallı Özen ve Manisa'da yaşayan Hülya İnce, böbrek yetmezliği nedeniyle sürekli diyalize giren eşleri için gönüllü verici oldu, uyumlu olmadıkları tespit edilince çapraz nakil devreye alındı. İki çiftin eşleri, gerçekleşen önemli değiş-tokuş böbrek nakliyle sağlıklarına kavuştu, eşler yeni yıl öncesi yeni bir “hayat” hediyesi aldı.Yeni yıl öncesi eşlere hediyeİkisi de iki çocuk annesi olan İzmirli Aylin Özsakallı Özen ve Manisalı Hülya İnce, yeni yıl öncesinde eşlerine çapraz böbrek nakliyle "hayat hediyesi" verdi ve diyalizden kurtardı. Aylin Özsakallı Özen, 2,5 aydır diyaliz sürecinde olduklarını ifade ederek, "Nakil ile çok şanlıyız; çünkü çok daha fazla vakit kaybetmeden, donörlerimizi bulduk. Eşime böbrek vermek istedim ama olmadı. Sonra çapraz nakile başvurduk. O ara nasip olmadı ama ondan sonra çok hızlı bir şekilde yapılan işlemler aracılığıyla, kendimizi burada bulduk. Son ana kadar tanışmadık ama sanki birbirimizi tanıyormuşuz hissine kapıldık. Artık biz birbirimizle sürekli iletişim halinde olacağız" ifadelerine yer verdi.Aylin Özsakkallı Özen'in eşi Andaç Özen de, "Önce bir şok oldum; yani çok hızlı bir süreç gelişti. 2015'ten beri aslında böbrek hastasıydım ama bu kadar hızlı ilerlemedi. Son 1 yıldır bir anda arttı; önce bir diyaliz olayı yaşadık, sonra böbrek nakliyle ilgili bir korku oluştu. Hocalarımız çok büyük destek oldular ve onların sayesinde süreç gelişti. Birkaç gün ameliyatın sıkıntısını yaşadık ama onun dışında bir şeyimiz yok ve şu an gayet iyiyiz" diye konuştu.Mutluluk gözyaşları: 'Çok zorluklar yaşadık'Eşinin 12 senedir böbrek hastası olduğunu ifade eden Hülya İnce de, mutluluk gözyaşları döktü. Hülya İnce, "Çok zorluklar yaşadık; bağış için bekliyorsunuz, kadavradan bekliyorsunuz ve iki defa çağrıldık, olmadı. Sonra çapraz nakile başvurduk ve donör olduğunu öğrendik. İçimiz içimize sığmıyor. 36 yıldır evliyim eşimle ve yeni yıl öncesi çok mutlu olduk. Eşim çok hastalandı, çok hastanelerde yattı, çok zor süreçler geçirdik; hep kötü sonuçlar geliyordu. İnsan, ister istemez bağlanıyor; artık kan bağımız da oldu. İkinci baharı yaşayacağız. Biz tatillere gidemiyorduk, denize gidemiyorduk ve artık bundan sonra gideceğiz. Yeni yıla mutlu giriyoruz. Ben Andaç Özen beye böbreğimi verdim, Aylin Hanım da benim eşime böbreğini verdi; yani çapraz nakil” diye konuştu.Son olarak Ramazan İnce ise şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/turkiyede-34-bine-yakin-kisi-organ-bagisi-bekliyor-beyin-olumu-gerceklesen-10-kisiden-sadece-2si-1090006744.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092156269_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f8807427954e1848048ccc1814ca2891.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
böbrek nakli, nakil, organ nakli, türkiye organ nakli vakfı, organ bağışı
böbrek nakli, nakil, organ nakli, türkiye organ nakli vakfı, organ bağışı

Böbrekleri değiş-tokuş yaptılar: 'İnsan ister istemez bağlanıyor'

21:34 29.12.2024
© İHA-AW359986Böbrekleri değiş-tokuş yaptılar: 'İnsan ister istemez bağlanıyor'
Böbrekleri değiş-tokuş yaptılar: 'İnsan ister istemez bağlanıyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© İHA-AW359986
Abone ol
İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eşlerinden yapılan nakille hayata tutundu.
İzmir'de yaşayan Aylin Özsakallı Özen ve Manisa'da yaşayan Hülya İnce, böbrek yetmezliği nedeniyle sürekli diyalize giren eşleri için gönüllü verici oldu, uyumlu olmadıkları tespit edilince çapraz nakil devreye alındı. İki çiftin eşleri, gerçekleşen önemli değiş-tokuş böbrek nakliyle sağlıklarına kavuştu, eşler yeni yıl öncesi yeni bir “hayat” hediyesi aldı.

Yeni yıl öncesi eşlere hediye

İkisi de iki çocuk annesi olan İzmirli Aylin Özsakallı Özen ve Manisalı Hülya İnce, yeni yıl öncesinde eşlerine çapraz böbrek nakliyle "hayat hediyesi" verdi ve diyalizden kurtardı. Aylin Özsakallı Özen, 2,5 aydır diyaliz sürecinde olduklarını ifade ederek, "Nakil ile çok şanlıyız; çünkü çok daha fazla vakit kaybetmeden, donörlerimizi bulduk. Eşime böbrek vermek istedim ama olmadı. Sonra çapraz nakile başvurduk. O ara nasip olmadı ama ondan sonra çok hızlı bir şekilde yapılan işlemler aracılığıyla, kendimizi burada bulduk. Son ana kadar tanışmadık ama sanki birbirimizi tanıyormuşuz hissine kapıldık. Artık biz birbirimizle sürekli iletişim halinde olacağız" ifadelerine yer verdi.
Aylin Özsakkallı Özen'in eşi Andaç Özen de, "Önce bir şok oldum; yani çok hızlı bir süreç gelişti. 2015'ten beri aslında böbrek hastasıydım ama bu kadar hızlı ilerlemedi. Son 1 yıldır bir anda arttı; önce bir diyaliz olayı yaşadık, sonra böbrek nakliyle ilgili bir korku oluştu. Hocalarımız çok büyük destek oldular ve onların sayesinde süreç gelişti. Birkaç gün ameliyatın sıkıntısını yaşadık ama onun dışında bir şeyimiz yok ve şu an gayet iyiyiz" diye konuştu.

Mutluluk gözyaşları: 'Çok zorluklar yaşadık'

Eşinin 12 senedir böbrek hastası olduğunu ifade eden Hülya İnce de, mutluluk gözyaşları döktü. Hülya İnce, "Çok zorluklar yaşadık; bağış için bekliyorsunuz, kadavradan bekliyorsunuz ve iki defa çağrıldık, olmadı. Sonra çapraz nakile başvurduk ve donör olduğunu öğrendik. İçimiz içimize sığmıyor. 36 yıldır evliyim eşimle ve yeni yıl öncesi çok mutlu olduk. Eşim çok hastalandı, çok hastanelerde yattı, çok zor süreçler geçirdik; hep kötü sonuçlar geliyordu. İnsan, ister istemez bağlanıyor; artık kan bağımız da oldu. İkinci baharı yaşayacağız. Biz tatillere gidemiyorduk, denize gidemiyorduk ve artık bundan sonra gideceğiz. Yeni yıla mutlu giriyoruz. Ben Andaç Özen beye böbreğimi verdim, Aylin Hanım da benim eşime böbreğini verdi; yani çapraz nakil” diye konuştu.
Son olarak Ramazan İnce ise şunları söyledi:
“Çok uzun bir süreçten geçtik, anlatılacak gibi değil ve şu anda çok mutluyum. Türkiye'de kadavra bağışı pek yapılmıyor; aslında yapılması gerekiyor. Herkesin organlarını bağışlamasını isterim çünkü bayağı böbrek hastası var.”
Koma - Hasta - Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
SAĞLIK
Türkiye'de 34 bine yakın kişi organ bağışı bekliyor: Beyin ölümü gerçekleşen 10 kişiden 2'sinin organları bağışlanıyor
4 Kasım, 14:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала