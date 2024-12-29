https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/bobrekleri-degis-tokus-yaptilar-insan-ister-istemez-baglaniyor-1092156426.html

Böbrekleri değiş-tokuş yaptılar: 'İnsan ister istemez bağlanıyor'

Böbrekleri değiş-tokuş yaptılar: 'İnsan ister istemez bağlanıyor'

Sputnik Türkiye

İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eşlerinden yapılan nakille hayata tutundu. 29.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-29T21:34+0300

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2024-12-29T21:34+0300

sağlik

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İzmir'de yaşayan Aylin Özsakallı Özen ve Manisa'da yaşayan Hülya İnce, böbrek yetmezliği nedeniyle sürekli diyalize giren eşleri için gönüllü verici oldu, uyumlu olmadıkları tespit edilince çapraz nakil devreye alındı. İki çiftin eşleri, gerçekleşen önemli değiş-tokuş böbrek nakliyle sağlıklarına kavuştu, eşler yeni yıl öncesi yeni bir “hayat” hediyesi aldı.Yeni yıl öncesi eşlere hediyeİkisi de iki çocuk annesi olan İzmirli Aylin Özsakallı Özen ve Manisalı Hülya İnce, yeni yıl öncesinde eşlerine çapraz böbrek nakliyle "hayat hediyesi" verdi ve diyalizden kurtardı. Aylin Özsakallı Özen, 2,5 aydır diyaliz sürecinde olduklarını ifade ederek, "Nakil ile çok şanlıyız; çünkü çok daha fazla vakit kaybetmeden, donörlerimizi bulduk. Eşime böbrek vermek istedim ama olmadı. Sonra çapraz nakile başvurduk. O ara nasip olmadı ama ondan sonra çok hızlı bir şekilde yapılan işlemler aracılığıyla, kendimizi burada bulduk. Son ana kadar tanışmadık ama sanki birbirimizi tanıyormuşuz hissine kapıldık. Artık biz birbirimizle sürekli iletişim halinde olacağız" ifadelerine yer verdi.Aylin Özsakkallı Özen'in eşi Andaç Özen de, "Önce bir şok oldum; yani çok hızlı bir süreç gelişti. 2015'ten beri aslında böbrek hastasıydım ama bu kadar hızlı ilerlemedi. Son 1 yıldır bir anda arttı; önce bir diyaliz olayı yaşadık, sonra böbrek nakliyle ilgili bir korku oluştu. Hocalarımız çok büyük destek oldular ve onların sayesinde süreç gelişti. Birkaç gün ameliyatın sıkıntısını yaşadık ama onun dışında bir şeyimiz yok ve şu an gayet iyiyiz" diye konuştu.Mutluluk gözyaşları: 'Çok zorluklar yaşadık'Eşinin 12 senedir böbrek hastası olduğunu ifade eden Hülya İnce de, mutluluk gözyaşları döktü. Hülya İnce, "Çok zorluklar yaşadık; bağış için bekliyorsunuz, kadavradan bekliyorsunuz ve iki defa çağrıldık, olmadı. Sonra çapraz nakile başvurduk ve donör olduğunu öğrendik. İçimiz içimize sığmıyor. 36 yıldır evliyim eşimle ve yeni yıl öncesi çok mutlu olduk. Eşim çok hastalandı, çok hastanelerde yattı, çok zor süreçler geçirdik; hep kötü sonuçlar geliyordu. İnsan, ister istemez bağlanıyor; artık kan bağımız da oldu. İkinci baharı yaşayacağız. Biz tatillere gidemiyorduk, denize gidemiyorduk ve artık bundan sonra gideceğiz. Yeni yıla mutlu giriyoruz. Ben Andaç Özen beye böbreğimi verdim, Aylin Hanım da benim eşime böbreğini verdi; yani çapraz nakil” diye konuştu.Son olarak Ramazan İnce ise şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/turkiyede-34-bine-yakin-kisi-organ-bagisi-bekliyor-beyin-olumu-gerceklesen-10-kisiden-sadece-2si-1090006744.html

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böbrek nakli, nakil, organ nakli, türkiye organ nakli vakfı, organ bağışı