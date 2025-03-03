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İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı kalp krizi geçirdi
İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı kalp krizi geçirdi
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu kalp krizi geçirdi. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T11:13+0300
2025-03-03T11:13+0300
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i̇yi̇ parti
ayvalık
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Balıkesir Ayvalık'ta İYİ Parti İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu kalp krizi geçirerek Edremit’teki özel bir hastanede tedavi altına alındı.Anjiyo yapılan Sütçüoğlu'na stent takılarak, kalbe giden tıkalı damarının açıldığı öğrenildi.'Yarın taburcu olacağım'İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu’nun kalp krizi geçirdiğini doğrulayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, "Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdiğimi hissettim. Yanımdaki arkadaşlarıma durumu ilettim. Sağolsunlar hemen beni hastaneye kaldırdılar. Edremit’te başarılı bir operasyonun ardından çok şükür şimdi sağlığıma kavuştum. Sanırım yarın hastaneden taburcu olacağım. Rahatsızlığım sürecinde arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen Ayvalık halkı başta olmak üzere tüm dostlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/hastaneye-kaldirilan-ozcan-denizden-ilk-aciklama-sabah-sette-kalp-spazmi-gecirdim-1093748360.html
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i̇yi̇ parti ayvalık i̇lçe başkanı kalp krizi geçirdi, iyi parti, gülten sütçüoğlu
i̇yi̇ parti ayvalık i̇lçe başkanı kalp krizi geçirdi, iyi parti, gülten sütçüoğlu

İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı kalp krizi geçirdi

11:13 03.03.2025
Gülten Sütçüoğlu
Gülten Sütçüoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
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Balıkesir'de İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu kalp krizi geçirdi.
Balıkesir Ayvalık'ta İYİ Parti İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu kalp krizi geçirerek Edremit’teki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Anjiyo yapılan Sütçüoğlu'na stent takılarak, kalbe giden tıkalı damarının açıldığı öğrenildi.

'Yarın taburcu olacağım'

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu’nun kalp krizi geçirdiğini doğrulayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, "Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdiğimi hissettim. Yanımdaki arkadaşlarıma durumu ilettim. Sağolsunlar hemen beni hastaneye kaldırdılar. Edremit’te başarılı bir operasyonun ardından çok şükür şimdi sağlığıma kavuştum. Sanırım yarın hastaneden taburcu olacağım. Rahatsızlığım sürecinde arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen Ayvalık halkı başta olmak üzere tüm dostlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
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