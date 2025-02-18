https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/hastaneye-kaldirilan-ozcan-denizden-ilk-aciklama-sabah-sette-kalp-spazmi-gecirdim-1093748360.html

Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den ilk açıklama: 'Sabah sette kalp spazmı geçirdim'

Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den ilk açıklama: 'Sabah sette kalp spazmı geçirdim'

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, sabah sette kalp spazmı geçirdiğini ve doktoru Bingür Sönmez’in müdahalesiyle sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Deniz, sosyal medyadan... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T00:15+0300

2025-02-18T00:15+0300

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türkiye

özcan deniz

sosyal medya

kalp

kalp krizi

kalp çarpıntısı

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kalp masajı

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Özcan Deniz, sette kalp spazmı geçirdikten sonra doktor müdahalesiyle sağlığına kavuştuğunu duyurdu.Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bugün sabah sette çalışırken kalp spazmı geçirdi. Yaşanan sağlık sorunu sonrası hastaneye kaldırılan Deniz, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. Sanatçı, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerine durumu hakkında bilgi verdi.Özcan Deniz’den ilk açıklamaÖzcan Deniz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara, tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorum sevgili Bingür Sönmez’in müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve her şey yolunda” ifadelerini kullandı.Özcan Deniz’in kalp spazmı sonrası hastanede yapılan tetkiklerde, kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildiği öğrenildi. Sanatçının iki hafta içerisinde kalp damarlarına stent takılacağı belirtildi. Deniz’in tedavi sürecinin yakından takip edileceği ve sağlık durumunun düzenli olarak kontrol altında tutulacağı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ozcan-deniz-hastaneye-kaldirildi-esi-samar-dadgar-ofkeli-bir-paylasim-yapti-cehennem-atesinde-1093735432.html

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