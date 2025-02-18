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Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den ilk açıklama: 'Sabah sette kalp spazmı geçirdim'
Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den ilk açıklama: 'Sabah sette kalp spazmı geçirdim'
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, sabah sette kalp spazmı geçirdiğini ve doktoru Bingür Sönmez’in müdahalesiyle sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Deniz, sosyal medyadan... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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kalp krizi
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Özcan Deniz, sette kalp spazmı geçirdikten sonra doktor müdahalesiyle sağlığına kavuştuğunu duyurdu.Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bugün sabah sette çalışırken kalp spazmı geçirdi. Yaşanan sağlık sorunu sonrası hastaneye kaldırılan Deniz, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. Sanatçı, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerine durumu hakkında bilgi verdi.Özcan Deniz’den ilk açıklamaÖzcan Deniz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara, tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorum sevgili Bingür Sönmez’in müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve her şey yolunda” ifadelerini kullandı.Özcan Deniz’in kalp spazmı sonrası hastanede yapılan tetkiklerde, kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildiği öğrenildi. Sanatçının iki hafta içerisinde kalp damarlarına stent takılacağı belirtildi. Deniz’in tedavi sürecinin yakından takip edileceği ve sağlık durumunun düzenli olarak kontrol altında tutulacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/ozcan-deniz-hastaneye-kaldirildi-esi-samar-dadgar-ofkeli-bir-paylasim-yapti-cehennem-atesinde-1093735432.html
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özcan deniz, sosyal medya, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, doktor
özcan deniz, sosyal medya, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, doktor

Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den ilk açıklama: 'Sabah sette kalp spazmı geçirdim'

00:15 18.02.2025
© Fotoğraf : Youtube/İstanbullu GelinÖzcan Deniz
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© Fotoğraf : Youtube/İstanbullu Gelin
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Ünlü sanatçı Özcan Deniz, sabah sette kalp spazmı geçirdiğini ve doktoru Bingür Sönmez’in müdahalesiyle sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sevenlerine endişelenmemelerini söyledi. İki hafta sonra kalp damarlarına stent takılacak olan şarkıcının tedavi sürecinin yakından takip edildiği belirtildi.
Özcan Deniz, sette kalp spazmı geçirdikten sonra doktor müdahalesiyle sağlığına kavuştuğunu duyurdu.
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bugün sabah sette çalışırken kalp spazmı geçirdi. Yaşanan sağlık sorunu sonrası hastaneye kaldırılan Deniz, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. Sanatçı, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerine durumu hakkında bilgi verdi.

Özcan Deniz’den ilk açıklama

Özcan Deniz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara, tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorum sevgili Bingür Sönmez’in müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve her şey yolunda” ifadelerini kullandı.
Özcan Deniz’in kalp spazmı sonrası hastanede yapılan tetkiklerde, kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildiği öğrenildi. Sanatçının iki hafta içerisinde kalp damarlarına stent takılacağı belirtildi. Deniz’in tedavi sürecinin yakından takip edileceği ve sağlık durumunun düzenli olarak kontrol altında tutulacağı ifade edildi.
Özcan Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
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