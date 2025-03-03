https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/istanbulda-aile-vahseti-3u-cocuk-5-kisi-hayatini-kaybetti-1094147591.html

İstanbul'da aile vahşeti: 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da aile vahşeti: 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Avcılar'da bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurdu. Şahıs daha sonra yaşamına son verdi. 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T15:24+0300

2025-03-03T15:24+0300

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türki̇ye

avcılar

çocuk

aile

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İstanbul Avcılar'da aile katilamı yaşandı. Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde bir adam, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/canakkaledeki-tur-otobusu-kazasinda-yarali-sayisi-37ye-yukseldi-1094135993.html

türki̇ye

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