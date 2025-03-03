https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/istanbulda-aile-vahseti-3u-cocuk-5-kisi-hayatini-kaybetti-1094147591.html
İstanbul'da aile vahşeti: 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da aile vahşeti: 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Avcılar'da bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurdu. Şahıs daha sonra yaşamına son verdi. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T15:24+0300
2025-03-03T15:24+0300
2025-03-03T15:28+0300
türki̇ye
avcılar
çocuk
aile
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İstanbul Avcılar'da aile katilamı yaşandı. Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde bir adam, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/canakkaledeki-tur-otobusu-kazasinda-yarali-sayisi-37ye-yukseldi-1094135993.html
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avcılar, çocuk, aile
İstanbul'da aile vahşeti: 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
15:24 03.03.2025 (güncellendi: 15:28 03.03.2025)
İstanbul Avcılar'da bir kişi, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurdu. Şahıs daha sonra yaşamına son verdi.
İstanbul Avcılar'da aile katilamı yaşandı. Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde bir adam, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.