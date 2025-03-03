Türkiye
TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: İşte son rakamlar
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Çanakkale'deki tur otobüsü kazasında yaralı sayısı 37'ye yükseldi
Çanakkale'deki tur otobüsü kazasında yaralı sayısı 37'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de, Yunanistan'dan dönen yolcuları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkıp boş araziye girmesi sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 37'e yükseldi. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
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yunanistan
tur otobüsü
trafik kazası
yolcu otobüsü
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Yunanistan'dan İzmir'e giden Y.B. idaresindeki 35 KY 340 plakalı otobüs, Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında yoldan çıktı. Boş araziye girip ağaçlara çarpan otobüsteki 42 yolcudan 37'si yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/yolcu-otobusune-tir-carpti-cok-sayida-yarali-var-1094120314.html
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çanakkale, yunanistan, tur otobüsü, trafik kazası, yolcu otobüsü
çanakkale, yunanistan, tur otobüsü, trafik kazası, yolcu otobüsü

Çanakkale'deki tur otobüsü kazasında yaralı sayısı 37'ye yükseldi

09:59 03.03.2025
© AA / Doğan Zelovaotobüs kazası
otobüs kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA / Doğan Zelova
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Çanakkale'de, Yunanistan'dan dönen yolcuları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkıp boş araziye girmesi sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 37'e yükseldi.
Yunanistan'dan İzmir'e giden Y.B. idaresindeki 35 KY 340 plakalı otobüs, Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında yoldan çıktı. Boş araziye girip ağaçlara çarpan otobüsteki 42 yolcudan 37'si yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
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Yolcu otobüsüne tır çarptı: Çok sayıda yaralı var
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