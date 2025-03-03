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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/istanbul-universitesinden-imamoglunun-diplomasi-hakkinda-aciklama-inceleme-baslatildi-1094145184.html
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun diploması hakkında açıklama: İnceleme başlatıldı
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun diploması hakkında açıklama: İnceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun üniversite diplomasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu diploma için inceleme başlatıldığını açıkladı 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T13:39+0300
2025-03-03T13:39+0300
türki̇ye
i̇stanbul üniversitesi
yükseköğretim kurulu (yök)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
soruşturma
idari soruşturma
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İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını açıkladı. Gerekli inceleme başlatıldıÜniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ekrem-imamoglu-suc-duyurusunda-bulunmustu-nedim-senerden-yanit--1094081156.html
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i̇stanbul üniversitesi, yükseköğretim kurulu (yök), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, soruşturma, idari soruşturma
i̇stanbul üniversitesi, yükseköğretim kurulu (yök), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, soruşturma, idari soruşturma

İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu'nun diploması hakkında açıklama: İnceleme başlatıldı

13:39 03.03.2025
© AA / Murat Şengülİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA / Murat Şengül
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İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun üniversite diplomasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu diploma için inceleme başlatıldığını açıkladı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını açıkladı.

Gerekli inceleme başlatıldı

Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.
Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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